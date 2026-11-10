整理包／旅美台灣人返台投票：11/28九合一選什麼、要帶什麼？

台灣2026年九合一地方選舉將在11月28日（周六）投票。示意圖。（本報資料照片）

台灣2026年九合一地方選舉將在11月28日（周六）投票，投票時間是上午8時至下午4時，同一天還有全國性公民投票第22案（核電公投）。這次總共要選出1萬1051名地方公職人員，中選會估計約有1965萬人有投票權，全台設置1萬8244個投票所。

投票日剛好落在美國感恩節長周末，不少旅美台灣人正在安排返台，藍綠兩方的支持者也都在美國各地號召僑胞回台投票。投票必須本人回到戶籍地所屬的投票所。這份整理包 整理今年要選什麼、怎麼確認自己有沒有投票資格、投票當天要帶哪些證件和注意事項，幫你出發前一次確認。

今年九合一選什麼？

「九合一」指的是同一天舉行九種地方公職人員選舉：

不是每個人都領9張票

六都市民，以及基隆、新竹、嘉義三市的市民，原則上領3張（市長、議員、里長）選票；13個縣的鄉鎮市居民，以及六都山地原住民區居民，原則上領5張。山地原住民區包括新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區和茂林區，居民除了市長、市議員、里長，還要選區長和區民代表。實際張數依戶籍和個人資格而定。

另外還有1張公投票

全國性公投第22案的題目是：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」投票時圈選「同意」或「不同意」。這是今年唯一的公投案，另外兩件提案（鞭刑入法、交通罰鍰專款專用）被中選會認定不符公投法規定，沒有成案。

全台22縣市長候選人的號次已經抽籤出爐，各選區的候選人名單可以到中選會網站的2026選舉專區查詢。

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我有投票資格嗎？

九合一選舉和公投的資格不一樣，先對照下表：

也就是說，18、19歲的人雖然不能投九合一，但符合條件就可以投公投。

旅美台灣人最該注意：戶籍還在嗎？

依戶籍法，出境滿2年沒有入境，戶籍會被遷出。戶籍被遷出的人仍是中華民國國民，回台後持護照就能辦理遷入登記；但九合一選舉要求在選區繼續居住4個月以上，所以必須在投票日4個月前完成遷入。依此推算，今年如果戶籍已經被遷出，現在才回台辦理就來不及投九合一了。

怎麼確認自己在名冊上？

各地選舉人名冊會在投票前公告，例如台北市是11月10日至12日在各區公所公告，可以請在台家人幫忙確認。投票時要到戶籍地所屬的指定投票所投票。

投票當天要帶什麼？

中選會提醒，投票要帶「三寶」：國民身分證、印章和投票通知單。要特別注意的是，護照並不能做為領取選票證件，請務必記得攜帶國民身分證。

此外，個人印章只為領取選票登記使用，切勿蓋在選票上，否則將成為廢票。長年旅居海外的影星林青霞，就曾在2008年總統大選返台投票時，誤蓋私章，導致選票上出現「林青霞」三個字，成為一張著名的廢票。

2008年總統大選時，影星林青霞用私章蓋選票，投出了一張著名的「廢票」。從選票背面可以隱約看到林青霞蓋的是方形的私章，而非圓形的投票章。(本報資料照片)

投票所內的注意事項

到指定投票所投票

要到戶籍地所屬的指定投票所，不能跨區投票。投票所位置可以看投票通知單，或上中選會網站查詢。

不能帶手機進投票所

根據中選會現行規定，已關閉電源的行動裝置可以攜帶進入投票所，但千萬不能開機。若手機是開機狀態，請先交給同行未投票的親友保管，或是詢問該投開票所是否有提供暫時置放處或指定區。

投票時間

上午8時至下午4時，投票結束後就在投票所開票。

小心假訊息

中選會提醒提防AI深偽影音，看到選務消息要多方查證，不要隨便轉傳。

感恩節返台行程提醒

國際線

投票日碰上感恩節旺季，有華人旅客反映感恩節前後返台機票需求增加，商務艙尤其明顯。中華航空表示沒有因為選舉加開航班，但會推出促銷，也建議旅客提早訂位。長榮、星宇也未公布有加開班機資訊。

另外要注意的是，從美國飛台灣要跨日，加上時差，想安心投票最好安排11月27日（周五）前抵台。

台灣境內交通

台灣高鐵從11月27日到30日進行選舉疏運，加開40班次列車，並在11月27日傍晚安排擴大自由座班次。戶籍不在鄰近機場縣市的人，入境後要預留轉乘時間。

距離投票日只剩不到三周，已經有不少旅美僑胞買好機票。灣區、南加等地也有團體舉辦活動，號召能回去的人返台投票，無法成行的人打電話提醒在台親友出門投票。

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