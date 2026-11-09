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黃仁勳外遇：成功男為何難擋誘惑？精神科醫揭5類女性吸引力

記者黃羿馨／新竹即時報導
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輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年...
輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（中左）與黃仁勳搭肩說話。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

精神科醫師指出，事業成功的男性未必能管理情感，崇拜、智慧、獨立、神祕與理解型女性較可能吸引高成就者，但是否出軌仍取決於自律與界線。

NVIDIA輝達執行長黃仁勳婚外情引發討論。事業成功的男人，容易被哪類女性吸引？台灣精神科醫師楊聰財分析，崇拜型、智慧型、獨立型、神祕型及理解型等5類女性特質，可能對高成就男性產生吸引力，事業成功不代表感情成熟，關鍵仍在於能否守住婚姻界線。

楊聰財指出，社會普遍認為事業成功、聰明且具有領導能力的男性，應該也具備成熟人格與自律能力，但一個人能管理數萬名員工，不代表就能妥善管理自己的情感與慾望。商業判斷力與婚姻經營能力是兩回事，不能因為事業成功，就認定對方一定忠誠。

至於成功男性容易被什麼樣的女性吸引？楊聰財從親密關係心理學提出5種可能具有吸引力的互動特質，包括崇拜型、智慧型、獨立型、神祕型及理解型，但強調並非所有高成就男性都有相同偏好，也不能藉此推論特定女性的人格。

楊聰財分析，崇拜型女性能透過欣賞與讚美，讓男性感受到自我價值；智慧型女性則能進行深度思想交流，理解科技、產業及商業決策；獨立型女性擁有自己的專業、事業與生活目標，容易建立平等互動。

至於神祕型女性，可能因不同生活經驗、文化背景及未知感，帶來探索與新鮮感；理解型女性則能提供情緒支持，讓長期承受決策壓力的成功人士感受到被傾聽與理解。

楊聰財指出，部分高權力者長期習慣掌控決策，身邊又缺乏敢於提出批評的人，容易形成「例外心理」，認為自己付出較多，就應享有特殊待遇，甚至過度相信自己能控制婚外關係不被發現。

他也提醒，權力可能增加社交與親密互動的機會，卻不代表掌權者必然出軌。真正關鍵在於個人是否建立清楚界線，以及面對誘惑時，能否做出符合婚姻承諾的選擇。

楊聰財強調，婚姻中的情感疏離可能需要雙方共同修復，但選擇出軌仍是行為者必須承擔的責任。事業成功需要能力，婚姻幸福需要經營，真正的人格成熟，則在於自律、同理與誠信。

精華 FAQ

  • 因為管理公司與經營婚姻是不同能力。楊聰財指出，能領導大量員工，不代表就能妥善管理情感與慾望；真正影響婚姻的，是自律、誠信與是否守住界線。

  • 文中提到5類特質：崇拜型可帶來被肯定感，智慧型能深度交流，獨立型建立平等互動，神祕型提供新鮮感，理解型則能給予情緒支持與傾聽。

  • 他認為權力只會增加社交與親密互動機會，不代表一定出軌。真正關鍵在於是否建立清楚界線、能否抵抗誘惑，以及面對婚姻承諾時是否願意負責。

輝達 黃仁勳

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