黃仁勳「外遇對象」穿搭遭起底 Dior粉色洋裝要價3500美元
黃仁勳婚姻風波持續延燒，外界也重新檢視他與黃樂同框照片，連Dior洋裝、Manolo高跟鞋與Max Mara大衣都被網友起底比對。
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黃仁勳婚姻風波持續延燒，外界也重新檢視他與黃樂同框照片，連Dior洋裝、Manolo高跟鞋與Max Mara大衣都被網友起底比對。
NVIDIA輝達執行長黃仁勳婚姻風波持續延燒，據報導，他近日透過內部信坦承對妻子不忠，並表示將配合董事會獨立調查。隨著相關消息引發討論，過去與他公開同框的女性黃樂（Alice Huang）也成為外界關注焦點，兩人過往合照被重新翻出，女方身上的精品穿搭意外成為話題，從Dior粉紅洋裝、Manolo Blahnik珠飾高跟鞋，到Max Mara經典大衣，都被網友逐一比對。
其中，最受討論的是兩人2025年5月在台北三六食府餐敘時的合照。當時黃樂身穿粉紅色無袖洋裝，與黃仁勳合影時還出現搭肩等親密互動。據網友比對，該款洋裝疑似為Dior羊毛縐紗V領設計，價格超過3500美元，採收腰剪裁搭配傘狀裙襬，利用亮眼粉紅色營造柔美氣質，沒有繁複裝飾，仍相當吸睛。
鞋款同樣受到注意，黃樂腳上的高跟鞋被認出疑似是Manolo Blahnik Nadira系列，鞋面以細緻珠飾點綴，為簡約造型增添精緻感。從洋裝到鞋履，整體搭配走優雅路線，也讓網友開始關注她過去出席公開場合時的穿著。黃仁勳的上衣則是burberry，兩人的「外遇」同款立刻成為焦點。
除了粉紅洋裝，黃樂過往照片中的白色長版大衣也被翻出。據網友比對，該款疑似為Max Mara Studio束帶大衣，透過俐落翻領及腰間繫帶修飾身形，展現品牌一貫的簡約剪裁。此外，她也曾穿著Valentino印花刺繡上衣亮相，復古圖案搭配細緻刺繡，呈現不同於大衣造型的風格。
報導指出，黃仁勳近日透過內部信坦承對妻子不忠，並表示會配合董事會啟動的獨立調查，讓婚姻風波與公司治理議題同步受到關注。 最受討論的是她在2025年5月與黃仁勳於台北三六食府餐敘時穿的粉紅無袖洋裝，因被比對疑似為Dior款式，價格超過3500美元，又因合照互動親密而掀起熱議。 網友也比對出她腳上的Manolo Blahnik Nadira高跟鞋，以及先前曝光的Max Mara Studio束帶大衣和Valentino印花刺繡上衣，整體風格都偏向優雅、簡約路線。
精華 FAQ
報導指出，黃仁勳近日透過內部信坦承對妻子不忠，並表示會配合董事會啟動的獨立調查，讓婚姻風波與公司治理議題同步受到關注。
最受討論的是她在2025年5月與黃仁勳於台北三六食府餐敘時穿的粉紅無袖洋裝，因被比對疑似為Dior款式，價格超過3500美元，又因合照互動親密而掀起熱議。
網友也比對出她腳上的Manolo Blahnik Nadira高跟鞋，以及先前曝光的Max Mara Studio束帶大衣和Valentino印花刺繡上衣，整體風格都偏向優雅、簡約路線。
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