好市多熟食新品 2熱門外帶美食合而為一 亞洲胃大滿足

好市多推出熟食新品，被稱讚好吃又便宜。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多熟食區新推出科克蘭照燒雞肉壽司飯，結合照燒雞腿肉、壽司米與日式配料，因美味、便利與高CP值在社群上掀起討論。

下班不知道晚餐要吃什麼？好市多 （Costco ）再度推出救星級新品！熟食區最新發售的「科克蘭照燒雞肉壽司飯」（Kirkland Signature Teriyaki Chicken on Sushi Rice），成功將外帶熱門美食的風味與即食便利性合二為一，成為近期社群上討論度極高的話題商品。

「Parade」報導，這款充滿亞洲風味的熟食組合，嚴選帶有微微焦香的雞腿肉，淋上鹹甜濃郁的照燒醬汁，鋪在香Q黏密的壽司米飯上，最後再撒上日式香苔香鬆（furikake）與新鮮蔥花增添層次感。知名美食帳號「Costco Hot Finds」更在 Instagram Reel上發文大力讚賞，直呼：「好市多熟食區這次真的太讚了！」

除了美味誘人之外，這款新品的CP值更是令人難以抗拒。其售價為每磅5.99美元，單盒包裝重量通常在2磅左右，整盒算下來不到12元。根據分享，單單一盒的份量就足夠分給2至3人享用，無論是解決個人的午晚餐、留作剩菜，或是買幾盒直接作為全家人的豐盛晚餐，都非常划算且不傷錢包。

▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

許多品嘗過的消費者紛紛在社群上表達支持，有網友留言大讚：「我昨天晚餐才吃這個，真的超好吃！」也有人目測直呼：「看起來真的太好吃了！」

對於不想花大錢點外送、又想快速享受一頓精緻好味的外帶控來說，好市多這款新上架的即食料理絕對值得加入本周的採購清單。