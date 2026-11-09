整理包／從「不了情」女星到七連霸立委 高金素梅當真捲共諜案？

高檢署依違反國安法、貪汙收賄等罪起訴立委高金素梅。（本報資料照片）

台灣立委高金素梅 近日因涉嫌收受中國資金、在台發展組織，遭高檢署依違反國安法及貪汙等罪起訴，檢方求刑14年。

從昔日演藝圈女星、李安 電影「囍宴」演員，到投入原住民運動、連任七屆立委，高金素梅的人生歷經多次轉折。除了政治生涯與司法風暴，她過去與演藝圈男星及政壇人士的感情傳聞，也曾引發媒體關注。

1.從金素梅到高金素梅

高金素梅(右)當年和何家勁是金童玉女。（本報資料照片）

高金素梅1965年9月21日出生，早年以「金素梅」之名進入演藝圈。1984年透過華視張小燕主持的節目「大精彩」出道，憑藉清秀外型及歌唱、演戲實力，在台灣演藝圈打開知名度。

她曾與香港演員何家勁合作演出華視八點檔「不了情」。後續也參演電視劇「緣」，並演唱電視劇「愛」的片尾曲「最後的戀人」，在當時累積不少觀眾緣。

1993年，高金素梅參演導演李安的電影「囍宴」，在片中擔任重要角色，該片後來獲得柏林影展金熊獎，也入圍奧斯卡最佳外語片，成為她演藝生涯中最具代表性的作品之一。

不過，演藝事業並未一路順遂。1998年，高金素梅因罹患肝癌接受治療，之後逐漸淡出演藝圈，結束約14年的演藝生涯。

👉新聞評論/司法正義？違法綠官林智堅、邱莉莉無罪 清潔員遭起訴

2.參選立委變身原運鬥士

高金素梅 （右）當選立委，興奮地接受支持者道賀。（本報資料照片）

高金素梅父親金德培是國軍榮民，母親高香妹則是泰雅族人。受母親影響，高金素梅對原住民議題有深厚連結。淡出演藝圈後，她逐漸將重心轉向原住民公共事務。

1999年九二一大地震後，高金素梅投入南投等地原住民部落救援，花半年運送物資，也因此深入接觸部落事務。

2001年，她在族人邀請下恢復母姓「高金素梅」，以無黨籍身分參選山地原住民立法委員並當選，隔年進入立法院，正式轉戰政壇。

從政後，高金素梅多次帶領原住民前往日本靖國神社抗議，要求將二戰期間戰死的高砂義勇隊原住民祖靈除名，反對日本將原住民祖先納入軍國主義歷史敘事，成為她最具代表性的原住民運動之一。

▲ 影片來源：facebook平台＠高金素梅(吉娃斯．阿麗)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

在立法院內，她長期關注原住民部落建設、文化保存及族群權益，也經常針對政府政策提出質疑。從原鄉發展到教育、國防及外交議題，都可見她的問政身影。

👉高金素梅PO日軍血腥照 批賴清德冷血無知

3.政治生涯陷司法風暴

從政多年後，高金素梅2026年接連捲入貪汙及國安案件，政治生涯面臨重大考驗。檢調先從助理費及協會補助款展開調查，後續又追查出疑似涉及中國資金及在台發展組織的案情。

第一案：助理費、協會補助款遭控詐領

2月10日，檢調搜索高金素梅位於陽明山的住處及立法院辦公室，調查涉嫌詐領助理費、協會補助款，以及違反醫療器材管理法等案件。

台北地檢署6月8日偵查終結，依貪汙等罪起訴高金素梅及張俊傑等24人。檢方指控，高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費逾787萬元，另透過台灣原住民多族群文化交流協會，涉嫌詐領政府及國營事業補助款逾933萬元。

檢方對高金素梅求刑12年6月以上。案件另一名重要人物是她的辦公室前主任張俊傑，張原以1000萬元交保並配戴電子手環，卻在9月破壞電子手環棄保潛逃，遭檢方通緝。

第二案：涉收中國資金、發展組織遭起訴

張俊傑逃亡後，檢方持續追查相關人員及資金流向，案件進一步擴大。檢方指控，相關人員涉嫌收受中國資金，透過部落工作隊及國會團隊進行政治運作，並配合中國方面指示，在立法院針對軍購、課綱及兩岸外交議題發聲。

11月6日，台灣高等檢察署依違反國家安全法及貪汙治罪條例等罪嫌，起訴高金素梅、張俊傑、陳智葟及林怡君。檢方指控相關資金約達1億7000萬元，並認為高金素梅涉及為中國大陸公務機構發展組織及職務上收賄等罪。

檢方對高金素梅求刑14年，對張俊傑求刑15年。高金素梅則否認相關指控，表示自己沒有替中共發展組織，也沒有收取陸資，強調反對軍購、課綱及赴日抗議等行動都是長期政治主張，並非接受中國指示，將在審判中提出證據捍衛清白。

👉涉貪787萬、違法輸入新冠快篩 高金素梅被求刑12年6月

👉涉收陸1.7億發展組織 高金素梅遭起訴求刑14年 「將捍衛清白」

4.螢幕外的她情史豐富

除了政治生涯，高金素梅的感情生活也曾是媒體關注焦點。從演藝圈男星到政壇人士，她過去傳出的緋聞對象橫跨不同領域，其中鄭進一、高明駿、何家勁及李鴻源都曾被媒體報導。

鄭進一：傳曾因情傷尋短

高金素梅剛出道時，曾與藝人鄭進一傳出戀情。聯合報過去的情史報導曾提及，兩人分手後，鄭進一一度傳出輕生消息，這段往事也成為她早年感情生活的話題之一。

高明駿：俊男美女戀情維持多年

1990年代，高金素梅與歌手高明駿傳出交往，兩人當時分別活躍於影視及歌壇，被視為俊男美女組合。這段戀情維持多年，最後分手。2026年7月，高明駿宣布暌違26年重返台灣開唱，媒體也再度回顧兩人的昔日戀情。

何家勁：傳曾約定60歲未婚就共度餘生

高金素梅與香港演員何家勁合作電視劇「愛」、「不了情」期間，曾傳出戀情。兩人當年的緋聞受到不少影迷關注，聯合報2009年報導還曾提及，兩人有過「如果60歲都還沒結婚，就攜手共度餘生」的約定。

李鴻源：政壇緋聞曾引發討論

高金素梅與前內政部長李鴻源過去也曾傳出交往及同居緋聞。2006年兩人被媒體拍到同遊北京，2009年又傳出疑似同居，當時李鴻源擔任台北縣副縣長。

這段緋聞當年引發外界關注，李鴻源曾表示兩人只是朋友。2026年2月，高金素梅遭檢調搜索後，媒體再度追問兩人往事，李鴻源則低調回應：「我們很久沒聯絡了。」

👉高金素梅轟動情史曝光 那個男人回來了 高明駿暌違26年返台開唱