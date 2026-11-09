整理包／黃仁勳承認偷吃：全球科技大老 婚外情不在少數

比爾蓋茲（左起）、馬斯克、黃仁勳、貝佐斯矽谷科技大老的共同點，居然多了一個「偷吃」。（美聯社）

NVIDIA(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳 11月8日發出致全體員工的內部信，坦承對妻子不忠，並向家人與同仁道歉。紐約時報報導，他的婚外情對象是曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高層的黃樂（Alice Huang），美方懷疑她遭中國情報機關吸收。輝達董事會已啟動獨立調查，黃仁勳在調查期間仍續任執行長。

黃仁勳長年給人「愛妻好男人」的印象，招牌黑色皮衣更是老婆打理，這次出軌讓外界相當錯愕。不過翻開矽谷歷史，微軟、亞馬遜、Google、特斯拉的大老闆都曾傳出婚外情。

愛妻形象毀了：女諜案讓黃仁勳認了外遇

黃仁勳承認「對妻子不忠」，表示自己的行為傷害了家庭，沒有任何藉口。

根據紐約時報報導，黃仁勳出軌的對象是黃樂。美方認為她受中國國安部吸收，任務是蒐集黃仁勳的情報，也可能想推動美國放寬輝達先進晶片賣到中國的限制。美國國務卿魯比歐今年5月前就督導撰寫機密備忘錄，向川普報告這件事。

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

黃仁勳妻子Lori結縭多年，平時兩夫婦經常一起出席活動。圖為輝達在台北舉行GTC Taipei活動，黃仁勳設宴犒賞辛勞的員工，妻子、父母、女兒也一起出席。(記者胡經周／攝影)

輝達董事會由獨立董事組成委員會，並找外部律師協助，調查黃仁勳是否成了外國情報行動的目標。董事會表示，目前沒有理由認為美國國安或公司機密遭到危害。另外，眾院3個委員會的共和黨籍主席要求黃仁勳出席閉門簡報，司法部也已接手聯邦政府對Megaspeed的調查。目前黃仁勳承認的只有婚外情，女方的間諜指控仍有待釐清。

黃仁勳與妻子Lori在奧勒岡州立大學相識，當時他17歲、她19歲。兩人交往5年後在1985年結婚，至今已41年。Lori早年曾在惠普擔任晶片設計師，後來重心轉向家庭，目前是夫妻共同基金會的總裁，兩名子女也都在輝達工作。

👉台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

👉黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

科技巨頭不忠：貝佐斯、比爾蓋茲、馬斯克也有婚外情

黃仁勳並不是第一個在感情上出狀況的科技大老，近年最受矚目的例子是微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。

華爾街日報報導，比爾蓋茲與前妻梅琳達協商離婚時，被指控出軌超過20次，他本人也在員工大會上承認部分細節。2026年6月他赴國會作證時更坦言，曾與3名女性發生關係，包括兩名俄羅斯女子與一名醫師。已故淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)得知這些婚外情後，還試圖拿來向他施壓。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)則在2019年突然宣布與結婚25年的妻子麥肯琪宣布離婚，不久後便被媒體揭露，早已與前電視主播桑契斯（Lauren Sánchez）婚外情，而當時桑契斯也是人妻，兩人同時劈腿。貝佐斯離婚後繼續與桑契斯交往，直到2025年在義大利威尼斯舉行婚禮。

華爾街日報爆料，馬斯克與多年好友、谷歌共同創辦人布林（右）的第二任妻子（左）有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。（路透）

Google共同創辦人布林(Sergey Brin)在2013年傳出與Google Glass市場總監羅森堡外遇，而對方正是他第一任妻子安妮（Anne Wojcicki）的閨蜜，他也因此被矽谷稱為「Google的花花公子」。

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的感情生活同樣複雜，他與多名女性生下至少14名子女，還曾被媒體報導與布林的第二任妻子妮可（Nicole Shanahan）短暫外遇。布林得知妻子與馬斯克的緋聞後，於2022年提出離婚，2023年正式離婚。

這起桃色緋聞也影響馬斯克與布林的友情。有傳布林要求財務顧問出售持有的馬斯克旗下企業投資，另有消息稱，馬斯克曾在派對上向布林下跪道歉。

👉黃仁勳會下台？這些CEO因婚外情丟職位 但2位大咖仍屹立不搖

👉比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

👉正宮位穩了？ 馬斯克牽「4孩媽」 現身川普幕僚婚禮

👉時人專訪…谷歌創辦人布林前妻 否認偷情馬斯克

出軌要付代價：天價離婚費怎麼算

科技富豪離婚，分的往往不是現金，而是公司股票，怎麼分也直接牽動公司的控制權。

貝佐斯2019年的離婚，至今仍被稱為「史上最貴離婚」，前妻拿走夫妻共同持有亞馬遜股票的25%，市值約360億美元，一夕之間擠進全球前五大女富豪。不過，她把其餘75%的亞馬遜持股、華盛頓郵報與太空公司藍源的全部持股，以及自己持股的投票權，全都交給貝佐斯。

離婚後，貝佐斯身家從1310億美元降到1140億美元，但依舊穩坐全球首富。

比爾蓋茲與前妻梅琳達2021年結束27年婚姻，兩人沒有簽署婚前協議，而是透過私人分居協議安排資產分配。離婚後，蓋茲陸續轉讓股票給梅琳達，包括加拿大國家鐵路及AutoNation等企業股份，首批轉讓價值便超過30億美元。外界曾以兩人當時約1520億美元的財富，推估梅琳達可能分得數百億美元。

2024年，梅琳達退出蓋茲基金會，另依雙方協議取得125億美元，用於推動自己的慈善事業。

亞馬遜創辦人貝佐斯與桑契斯2025年在威尼斯舉辦婚禮。(路透)

微軟共同創辦人比爾．蓋茲（右）與前妻梅琳達。資料照片。(路透)

👉新科富豪錢怎麼花？蓋茲前妻建議：捐出一半財產

👉貝佐斯前妻暌違13年推新作…本月將免費連載

股東要急壞了：老闆醜聞會影響股價嗎

企業掌門人的婚外情不只是私人感情問題，一旦涉及公司員工、職場權力關係、企業治理或董事會決策，就可能演變成企業公關危機，甚至影響投資人信心與股價。

2018年，英特爾前執行長科再奇（Brian Krzanich）因曾與員工發生關係，違反公司規定而辭職，消息公布當天股價下跌約2.4%。

2019年，麥當勞前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）承認與女員工發生關係，遭董事會解雇，股價當日下跌約2.7%。

相較之下，特斯拉執行長馬斯克2022年被爆與Google共同創辦人布林妻子傳出婚外情，馬斯克否認，特斯拉股價當日大致持平。亞馬遜創辦人貝佐斯2019年婚外情曝光，股價雖一度下跌，但與整體市場走勢相近。

馬斯克與貝佐斯的私德風波都沒有撼動職位，關鍵在於他們對公司股權的掌控力，以及個人價值與公司市值高度綁定。黃仁勳的處境比較不利， 他只持有輝達約3.5%股份，加上事件牽涉美國國安與出口管制，已經不只是私德問題，輝達股價11月8日一度下跌約2.9%。

分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，黃仁勳短期內應能保住CEO職位，但視董事會調查結果，仍有被撤換的風險，這會增加股價風險。伯恩斯坦分析師羅斯根則指出，輝達非常依賴黃仁勳，萬一他無法繼續領導，還看不出誰能接手。依輝達的行為準則，最重的處分是終止僱用。

👉短評／Nvidia董事會或棄車保帥？別鬧了黃仁勳就是主帥

👉黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代