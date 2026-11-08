黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理
文章指出，黃仁勳婚外情事件不宜簡化為人格標籤，而應從人格特質、心理需求與婚姻經營等面向理解，並強調人生真正的成功在於自律、誠信與修復能力。
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文章指出，黃仁勳婚外情事件不宜簡化為人格標籤，而應從人格特質、心理需求與婚姻經營等面向理解，並強調人生真正的成功在於自律、誠信與修復能力。
紐約時報報導，輝達Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。對此，精神科醫師楊聰財表示，不能因為一個人事業成功，就推論在感情上一定忠誠；也不能因為一個人發生婚外情，就直接判定他具有某種人格障礙。必須從「人格特質」、「當下心理需求」、「婚姻關係」及「個人的道德選擇」等分開理解。
事業100分，婚姻卻不一定100分：為什麼成功男人也可能出軌？楊聰財說，外界常認為，一位事業成功、聰明、有能力、有社會地位，且長期受到眾人肯定的男人，應該也具有成熟的人格、自律的能力，以及良好的婚姻經營能力。但事實可能恰好相反，一個人在職場上非常成功，不代表在親密關係中也一定成熟；一個人有能力管理數萬名員工，不代表有能力管理自己的情感、欲望與界線。
為何事業成功的男人會發生婚外情？楊聰財指出，從心理學來看，可能有涉及五種心理機制：
第一、成就動機很強：習慣追求勝利與突破，但如果將「追求挑戰」的心態也帶進親密關係，就可能對已經熟悉、穩定的關係感到平淡，反而容易被新鮮、未知、具有挑戰性的關係吸引。
第二、自我中心與權力感：容易產生例外心理，部分高權力者可能逐漸形成一種心理，因承受這麼大的壓力，付出這麼多努力，是不是也應該享有一些別人沒有的待遇？
第三、需要外界肯定：成功人士也可能有情感飢餓，當一個人長期被視為企業領袖、決策者、權威人物時，身邊的人往往習慣尊重他的身分。但卻可能希望有人不是因為他的職位、財富或權力，而是因為他這個人而欣賞他。
第四、刺激尋求：追求新鮮感與多巴胺反饋，有些人可能把新戀情帶來的興奮，誤認為真正的愛情或更深刻的情感連結。
第五、分隔心理：把工作、家庭與感情切割，這種能力在某些情境下有助於管理壓力，但如果用來逃避道德衝突，就可能產生問題。如一個男人可能在家中對妻子、孩子仍然有感情，卻同時發展婚外關係，但在心理上告訴自己「這是另外一回事，不會影響我的家庭。」然而，對伴侶而言，忠誠不是可以切割的生活項目，婚姻中的信任一旦受損，就必須面對真實的傷害與後果。
楊聰財說，黃仁勳婚外情帶給社會最大的啟示，不是去八卦第三者長得如何、背景如何，也不是急著替當事人貼上人格標籤，而是重新思考，一個人的人生，究竟應該用什麼標準來衡量成功？如果一個人事業100分，卻讓家庭受到嚴重傷害，這個人生是否真的完整？如果一個人擁有財富、地位、名聲，卻無法管理自己的慾望與情緒，是否代表他還有需要學習的地方？
因此，一個人犯錯之後，願意誠實承認、承擔責任，並透過長期行動修復傷害，這才是人格成熟的重要開始。楊聰財說，聰明的人知道如何得到自己想要的東西；智慧的人是知道什麼東西不值得用一生去交換。
楊聰財認為，事業成功需要能力，婚姻幸福需要經營，人格成熟則需要自律、同理、誠信與責任感。真正的人生100分，不是獲得全世界羨慕的眼光，而是回到家時仍然能獲得最親近人的信任。
因為職場成功不等於親密關係成熟。個人可能擅長管理事業與團隊，卻未必能處理情感、慾望與界線，若又受到新鮮感、權力感或外界肯定需求影響，就更可能偏離忠誠。 文中整理出5種機制：強烈成就動機、容易產生例外心態的權力感、渴望被當作「這個人」肯定、追求刺激與多巴胺反饋，以及把工作、家庭與感情過度切割的分隔心理。 核心啟示不是八卦第三者或急著貼標籤，而是思考人生成功的標準。若一個人事業100分卻傷害家庭，就不算完整；真正成熟的人，會誠實面對錯誤並長期修復關係。
精華 FAQ
因為職場成功不等於親密關係成熟。個人可能擅長管理事業與團隊，卻未必能處理情感、慾望與界線，若又受到新鮮感、權力感或外界肯定需求影響，就更可能偏離忠誠。
文中整理出5種機制：強烈成就動機、容易產生例外心態的權力感、渴望被當作「這個人」肯定、追求刺激與多巴胺反饋，以及把工作、家庭與感情過度切割的分隔心理。
核心啟示不是八卦第三者或急著貼標籤，而是思考人生成功的標準。若一個人事業100分卻傷害家庭，就不算完整；真正成熟的人，會誠實面對錯誤並長期修復關係。
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