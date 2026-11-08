黃仁勳會下台？這些CEO因婚外情丟職位 但2位大咖仍屹立不搖

億萬富豪馬斯克（最右者）與貝佐斯（圖中者）都涉及緋聞關係，但仍穩坐執行長職位。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 企業高層婚外情常引發下台風波，但創辦人如馬斯克、貝佐斯多能撐過爭議；黃仁勳則因牽涉國安與出口管制，處境更為嚴峻。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳 坦承與涉嫌替中國從事間諜活動的女子發生婚外情，而董事會已宣布展開獨立調查。在美國企業史上，不乏大公司執行長緋聞纏身而痛失職位的例子，但也有大老闆繼續掌舵、不影響執行長職位的前例。然而，黃仁勳的事件可能涉及違反美國制裁措施與有損國安領域，使後續發展更添複雜因素。

高管婚外情踩公司政策紅線 多位知名CEO「丟官」下台

因爆發婚外情而「丟官」的知名例子，包括英特爾 前執行長科再奇（Brian Krzanich）在2018年 日辭去職位，當時他58歲，被發現曾與員工有一段情，經董事會調查確認他違反公司禁止主管與員工發生親密關係的規定。科再奇因此向董事會請辭，同時一併卸任董事職務。

隔年，時任麥當勞執行長的伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）遭到董事會解除職務，原因是與與一名麥當勞員工發生雙方同意的親密關係，這違反麥當勞公司政策。他最初獲得約4,180萬美元離職補償，但2020年，麥當勞接獲匿名線索後重新調查，指控他在任內還與至少另外三名員工有親密關係，並隱瞞相關事實。麥當勞提告追討離職補償，後來他同意返還約1.05億美元的現金與股票獎酬。

在更早的2005年，飛機製造巨擘波音公司找回來救火、重塑公司道德形象的回鍋執行長史東賽佛（Harry Stonecipher），被揭發與一名女性高管有婚外情。董事會認為其行為損害了領導道德威信，強制要求其辭職。

此外，美國最大3C連鎖業者百思買（Best Buy）前執行長唐恩（Brian Dunn）在2012年4月因與29歲女性女下屬發生婚外情而辭職下台，當時他52歲。

私情傷害公司商業利益 董事會難忍

除了「辦公室戀情」外，惠普前執行長賀德（Mark Hurd）在2010年爆發性騷指控，與一名替惠普承辦行銷活動的女性承包商有未公開的私人關係，雖然調查未認定違反性騷擾政策，但發現他提交不實費用報告，試圖掩蓋兩人的往來，他最終辭去執行長職務。

科爾百貨（Kohl's）在2025年解雇了上任僅四個月布查南（Ashley Buchanan）執行長職位，他被指與咖啡產品供應商Incredibrew女負責人有多年婚外情，而且涉及數百萬美元顧問合約，卻沒有揭露雙方關係。

惠普與柯爾百貨的案例不只是私人感情問題，而是私人關係與公司支出、採購、商業利益產生衝突，而導致執行長遭解職。

馬斯克與貝佐斯為何屹立不搖？創辦人光環與絕對控制權成護身符

但也有企業大老闆不受緋聞影響，繼續擔任執行長、掌舵公司的前例。最知名的包括特斯拉與SpaceX執行長馬斯克到處「播種」、更與SpaceX高階主管齊里斯（Shivon Zilis）生下四名子女，使得與多名不同女性生育的子女數已達至少14名，但絲毫不影響他在公司的領導地位；亞馬遜創辦人貝佐斯在2019年突然宣布離婚，隔天媒體爆料他的婚外情，但也未動搖他時任執行長的職位，一路到2021年才卸任執行長，去年更正式扶正「小三」，步入禮堂。

馬斯克與貝佐斯之所以能在私德風波中屹立不搖，關鍵在於兩人對公司擁有絕對的股權掌控力與極高的「創辦人溢價」，也就是他們的個人價值與公司市值高度綁定，使董事會與機構股東不敢輕易將其撤換；同時兩人的私生活並未觸犯利益輸送或內部職權壓迫的硬性紅線。

黃仁勳缺乏「超級投票權」防禦 又涉及美國安議題

然而相比之下，黃仁勳的處境則更為嚴峻。他個人僅持有輝達約3.5%股份，且輝達採同股同權結構，他在法律上並不具備絕對的股權防禦能力。更致命的是，此案已跨越單純的私人道德範疇，直接觸及美中科技角力與美國出口管制的國安紅線。

在美企公司治理中，董事會或許能對創辦人的私德瑕疵選擇包容，但面對聯邦政府的國安調查與法規監管，任何股權與地位都可能被迫低頭。黃仁勳能否順利渡過這次危機，最終仍取決於獨立調查與美方監管單位能否釐清其中是否涉及技術洩密與違規出口。