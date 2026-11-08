「每年藥費省超過500元」德州女子發文感謝馬斯克和庫班

德州女子透過AI聊天機器人Grok找到更便宜的處方藥，每年省下超過500元，發文分享後引起廣大迴響。服藥示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Michelle Leman）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德州女子用Grok找更便宜處方藥，每年省下500多元。

德州女子用Grok找更便宜處方藥，每年省下500多元。 重點二： 她感謝馬斯克與庫班，庫班也轉發貼文引發關注。

她感謝馬斯克與庫班，庫班也轉發貼文引發關注。 重點三：越來越多人用AI審查醫療帳單，找出不合理收費。

一名德州女子近期在社群平台X上發文感謝特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）和億萬富翁庫班（Mark Cuban），表示AI聊天機器人Grok幫她找到更便宜的處方藥，每年省下數百元開銷，貼文累積數十萬次瀏覽，甚至庫班本人也轉發。愈來愈多人透過AI聊天機器人審查自己的醫療帳單，從中找出不合理的收費，進而省下可觀開銷。

Moneywise報導，使用者「Sevierly Blessed Texan」在X上發文表示，AI助理Grok幫助她找到庫班的藥品銷售公司Cost Plus Drug，這是一家直接面向消費者，旨在降低藥價的公司，這讓她每年的處方藥開銷省下超過500元，她很感激兩位億萬富翁聯手幫她省錢。庫班也轉發這則貼文，目前已超過98萬次觀看。

「Sevierly Blessed Texan」說，她當時要求Grok幫忙搜尋處方藥價格，並找出更便宜的藥品，發現Cost Plus Drug價格最划算，同時Grok也提供藥品轉讓單，填寫很簡單，填完後發給她的醫師，就把處方藥轉到這家藥品公司，花不到20分鐘就省下500多元。

使用AI協助降低醫療開銷已經成為趨勢，患者透過Claude和ChatGPT等聊天機器人分析醫療帳單，並尋找更實惠的選擇。商業內幕（Business Insider）報導，一位名為羅森伯格（Matt Rosenberg）的男子表示，他讓Claude分析19萬5000元的醫療帳單，Claude協助他解讀收費代碼，找出違反聯邦醫療保險（Medicare）收費規則之處，隨後他將分析結果輸入ChatGPT進行查核，後者驗證了分析結果，最終羅森伯格成功和醫院協商，讓醫療帳單減少16萬3000元。

羅森伯格說，AI改變了平衡。AI並非萬無一失，但讓繁瑣的工作變得更容易管理，原本研究法規可能要花上好幾天，現在只要花幾小時和AI對話、協作和腦力激盪就能完成；當他有疑問或發現錯誤時，Claude都會回應並改正，他們彼此互補，最後打造出成功策略。

其他社群媒體使用者也分享自己透過AI降低醫療費用的經驗，通常是讓聊天機器人檢查明細帳單，找出重複收費、問題收費和超額收費的項目。庫班也支持使用AI降低醫療開銷，雖然他也認為政府機構和企業應該使用AI審查醫療合約，並找出隱藏費用。在資深媒體人舒維瑟（Kara Swisher）的訪問中，庫班表示正在推動各城市、州政府和企業允許他透過Claude分析合約，以找出其中問題；在醫療福利上省下的每一分錢，都是直接轉成淨利的現金流。