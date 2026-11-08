華人參加美式聚會悟出「帶菜精髓」 花8小時做中餐不如氣炸麻球？

華人網友參加兩場白人朋友聚會，她帶了半成品製成的中式料理，沒想到獲得的稱讚，竟與過去耗費8小時準備整桌中餐相差無幾。聚餐示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gül Işık ）

AI摘要 文章摘要整理： 旅美網友分享參加美式聚會的帶菜心得，發現氣炸麻球、春捲等簡單半成品，竟比耗時8小時準備的中餐更受歡迎，引發海外華人熱議。

參加美式聚會該準備什麼食物？一名旅美小紅書 網友「XY」近日分享，自己連續參加兩場白人朋友聚會，現場只有她一名亞洲人。出於禮貌，她分別帶了氣炸麻球與油炸春捲，兩款都是半成品，前後只花10至15分鐘料理，沒想到獲得的稱讚，竟與過去耗費8小時準備整桌中餐相差無幾。

「XY」回憶，去年聖誕節曾邀請朋友到家中聚餐，為了端出道地中餐，前一晚就開始備料，活動當天又忙了約8小時，力求每道菜上桌時仍保持熱度。她為此忙得蓬頭垢面，最後大家雖然也表示好吃，但反應並未比這次的冷凍麻球與春捲更加熱烈。

有了兩次經驗的對比，「XY」認為，參加一般聚會不必每次都投入大量時間，選擇容易入口、方便分食的半成品，反而更省事。她開玩笑總結，面對不熟悉中餐細節的賓客，「認真就輸了」，幽默心得引發近千則留言。

不少海外華人分享類似經驗。有人從超市購買冷凍蔥油餅，煎熟後切成小塊便被迅速吃光；若是較熟悉的同事聚餐，才會升級加入滷牛肉，捲起後切段並用牙籤固定。也有人推薦炸饅頭搭配煉乳、豆沙春捲、炒米線、鹽酥雞、炒飯、鍋貼及巴斯克乳酪蛋糕，認為油炸、香甜或方便拿取的食物，通常在聚會中較受歡迎。

春捲尤其成為留言區公認的安全選擇。一名網友表示，曾將超市冷藏春捲烤熟後帶到聚會，朋友不只追著詢問做法，甚至想向她下單；「XY」則笑稱，若有人問是不是自己做的，可以直接回答「是」。

也有人分享「用心過頭」的慘痛經驗。一名網友曾精心製作脆皮五花肉，卻親眼看到賓客把最費工的脆皮撕掉，只吃裡面的肉，之後參加聚會便改帶簡單的花生醬拌義大利麵。另有網友把最普通的炒米線帶到寄宿家庭聚餐，結果受到屋主喜愛，之後連續一年幾乎每週都被要求再做。