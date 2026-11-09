我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

不靠甜言蜜語也能讓人安心 3生肖穩重可靠 最值得長期交往

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
屬兔、屬豬與屬蛇的人不喜歡隨意承諾，也不會刻意用漂亮話討好別人，卻能在相處過程中...
屬兔、屬豬與屬蛇的人不喜歡隨意承諾，也不會刻意用漂亮話討好別人，卻能在相處過程中展現責任感與真誠，成為值得長期往來的對象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ sandip patel ）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，屬兔、屬豬與屬蛇的人不靠甜言蜜語取悅他人，而是以守承諾、重情義與做事周全展現可靠特質，因此最適合長期交往。

人際關係能否長久，關鍵不在於一開始多麼熱絡，而是遇到事情時能不能信守承諾、彼此體諒。根據搜狐報導指出，屬兔、屬豬與屬蛇的人不喜歡隨意承諾，也不會刻意用漂亮話討好別人，卻能在相處過程中展現責任感與真誠，成為值得長期往來的對象。

生肖兔：待人有分寸 細節裡給人安全感

屬兔的人個性溫和，說話做事懂得分寸，不會剛認識就表現得過度熱絡，也很少因為小事與人正面衝突。他們習慣慢慢觀察與了解，確認對方值得信任後，才會逐漸敞開心房，因此建立的關係通常更加穩固。

做事細心也是屬兔人的優點。無論事情大小，只要答應別人，就會放在心上。約定好的時間不會任意遲到，承諾提供的協助也會盡力完成；若臨時遇到無法處理的狀況，他們通常會提前說明，不會讓對方苦等。

面對矛盾時，屬兔的人不喜歡把事情鬧大，而是傾向坐下來溝通。他們懂得站在別人的立場思考，不會只顧自己的感受。雖然不常說動聽的話，卻能透過穩定情緒與貼心細節，讓身邊的人逐漸產生信任。

生肖豬：真誠重感情 關鍵時刻願意伸手

屬豬的人性格隨和，不喜歡耍心機，也不願把單純的關係變得複雜。他們很少因為小事斤斤計較，與人相處時也不會處處挑剔，讓朋友不必時刻保持防備。

屬豬的人重視情義，朋友遇到困難時，不只會口頭安慰，更願意陪著尋找解決方法。即使說不出大道理，也會透過實際行動表達支持。這種在關鍵時刻不離開的態度，往往比甜言蜜語更能讓人感到安心。

生活中的屬豬人同樣務實，不會為了面子逞強，也不輕易給別人添麻煩。他們不會隨意承諾，但一旦答應，就會盡力完成。對朋友少有算計，關係也不容易忽冷忽熱，因此相處時間愈久，愈能感受到他們的可靠。

生肖蛇：思考周全 承諾過的事不輕易敷衍

屬蛇的人平時話不多，也不會把所有想法掛在嘴邊，初次接觸可能給人一些距離感。不過，他們觀察力敏銳，遇到問題能保持理性，不會盲目跟著別人的意見行動。

做事之前，屬蛇的人習慣先規畫流程，並設想可能出現的問題。無論工作或生活，都希望降低風險、把事情安排妥當，因此與他們合作，通常能減少許多臨時混亂。

他們不會為了討好別人輕易開口承諾，但只要答應，就會認真處理。即使過程中遇到困難，也會先想辦法解決，而不是把責任推給他人。屬蛇的人同時重視人際界線，既不把自己的情緒隨意發洩在身邊人身上，也懂得尊重他人的空間。

精華 FAQ

  • 報導點名屬兔、屬豬與屬蛇的人，認為他們不愛隨意承諾，也不靠漂亮話討好人，卻能在相處中展現責任感、真誠與穩定性，因此很適合長期往來。

  • 屬兔的人待人有分寸，做事細心又守時，答應的事會放在心上，若臨時無法完成也會提前說明；遇到矛盾時則傾向溝通，透過穩定情緒與貼心細節建立信任。

  • 屬豬的人真誠重感情，朋友有難時會用實際行動支持，不輕易算計；屬蛇的人思考周全、做事先規畫，答應後會認真處理，即使遇到困難也不推責。

生肖運勢

上一則

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

下一則

11月9日星座運勢 天秤需停止抱怨 雙魚有好運靠近

延伸閱讀

約會變加班、吵架只講道理 3生肖事業有成感情卻亮紅燈

約會變加班、吵架只講道理 3生肖事業有成感情卻亮紅燈
屬羊「慢慢存錢」不焦慮 3生肖天生有志氣又能旺家業

屬羊「慢慢存錢」不焦慮 3生肖天生有志氣又能旺家業
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
天生桃花旺…4生肖魅力藏不住 不用刻意表現也有愛慕者靠近

天生桃花旺…4生肖魅力藏不住 不用刻意表現也有愛慕者靠近

熱門新聞

屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

2026-11-07 19:25
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職