搭郵輪獨享空蕩蕩泳池、自助餐免排隊 旅遊作家揭秘訣

一名旅遊作家分享，當其他旅客忙著下船探索景點時，選擇繼續待在船上，不僅能享受幾乎無人的泳池、自助餐廳免排隊，還有機會享有SPA優惠。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 一名旅遊作家分享，遊輪停靠港口時留在船上，不但能避開人潮、享受空泳池與免排隊餐廳，還可能獲得SPA優惠並省下觀光費用。

搭郵輪 旅行，靠岸後一定要下船觀光 嗎？一名旅遊作家分享自己的私房妙招，就是當其他旅客忙著下船探索景點時，選擇繼續待在船上，不僅能享受幾乎無人的泳池、自助餐廳免排隊，還有機會享有SPA優惠，讓原本擁擠的郵輪瞬間變成私人度假飯店。

根據生活旅遊網站Southern Living報導，一名美食與旅遊作家分享，探索新景點原本就是她工作的重要一環，但她最喜歡的郵輪旅行習慣之一，卻恰恰相反，就是當郵輪停靠港口時，選擇不下船觀光，而是繼續待在船上享受假期。這個看似違反旅遊常理的做法，反而讓她發現截然不同的度假樂趣。

一般來說，郵輪航程會安排停靠不同城市或目的地，有些是郵輪公司專屬的私人海灘或島嶼，有些則可以讓旅客自由探索，或報名當地觀光行程。從一整天的深度旅遊，到烹飪課程及各種體驗活動，都是旅客短時間認識當地的好機會。

不過，這名旅遊作家表示，自己最初選擇不下船，其實是出於工作需求。由於撰寫郵輪相關報導，需要花時間熟悉船上空間、拍攝照片及記錄細節，但當船上擠滿旅客時，這些工作往往難以進行。直到她發現，趁著其他旅客下船觀光，整艘郵輪變得清靜許多，不僅工作更有效率，也意外找到更放鬆的度假方式。

她形容，當大批旅客離開後，原本熱鬧擁擠的餐廳、酒吧及公共空間，突然變得空蕩蕩，短短一個小時內，彷彿從人滿為患的大型度假村，變成精緻又安靜的精品飯店。

最明顯的差別就是各項設施幾乎不用搶。想在泳池旁找個好位置曬太陽，不必擔心躺椅被占滿；到自助餐廳用餐，也幾乎不用排隊。無論是洗衣服、到健身房運動，或坐在酒吧悠閒喝杯雞尾酒，都不必和其他旅客爭搶空間。

此外，雖然郵輪停靠港口期間，部分設施可能暫停營業或調整開放時間，但仍有不少服務照常提供。她指出，由於靠港日使用SPA的旅客較少，通常更容易預約到理想時段，甚至有機會遇到特別折扣或套裝優惠。無論是泡在泳池邊放空、健身，還是到賭場玩吃角子老虎機，都能感受到與平常截然不同的船上氛圍。

除了享受清靜，留在船上還能省下一筆開銷。她提到，下船觀光往往需要額外支付餐飲、酒水或岸上行程費用，但如果已經購買船上的酒水套裝方案，又有豐富的餐點可以享用，何不直接留在船上，好好利用這些服務？

不過她也強調，這並不代表自己不喜歡探索新地方。身為旅遊作家，她依然熱愛冒險與旅行，只是許多郵輪停靠的港口她早已去過不只一次。如果遇到從未造訪的目的地，或是特別喜歡、想再次探索的地方，她仍然會選擇下船觀光。

比起跟著人潮趕行程，享受安靜的泳池、不必排隊的餐廳，以及悠閒自在的船上時光，反而成為她最喜歡的郵輪度假方式。