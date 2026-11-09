我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

TVBS新聞網／編譯：謝景沛
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

加拿大著名的連鎖亞洲超市龍頭「大統華超市」（T&T Supermarket）正式進軍舊金山。品牌於5日在蓋瑞大道（Geary Boulevard）盛大開幕占地約5萬平方英呎的巨型旗艦店。現場吸引數以百計的狂熱消費者，甚至有人早在凌晨4時就到場排隊，盛大的舞獅表演與瘋狂購物人潮擠爆現場。

紐約郵報報導，這家新開幕的旗艦店位於City Center購物中心內，前身為美國電子零售商Best Buy舊址。據舊金山日報（San Francisco Chronicle）報導，該空間自2017年空置至今，原本由亞馬遜旗下的「有機超市 Whole Foods」預定進駐，卻因陷入長達多年的許可證申辦噩夢而最終放棄。

大統華超市的進駐不僅活化了這座閒置長達9年的大樓，更在短短2年內打造出全美第4家分店，展現出擴張美國市場的企圖心。

現撈海鮮、熟食港點包辦

開幕當天，商場內提供超過200種蔬菜、17種菇類以及種類繁多的現撈海鮮與肉品，甚至設有專屬咖啡廳區與美妝專區，滿足多元消費需求。

一名排隊的顧客向當地電視台KTVU興奮表示：「很開心大統華能開到舊金山，他們的雲吞和可麗餅超級有名，絕對是必吃項目！」另一位顧客費卡莉莎（Carissa Fei）則透露：「我很喜歡逛新開幕的店，優惠非常多，這裡的生鮮選擇實在太豐富了。」

台灣移民夫妻創業 打造北美最大亞洲超市品牌

大統華超市（T&T）於1993年由台灣背景的加拿大移民企業家李羅昌鈺（Cindy Lee）與丈夫李安邦（Jack Lee）在溫哥華創立，名稱取自兩位女兒英文名字字首（Tina & Tiffany）。經過數十年發展，大統華已成為北美擁有極高知名度的亞洲超級市場品牌，並在許多華人及亞洲移民聚集的城市扮演不可或缺的生活角色。

台灣夫妻白手起家！北美亞超巨頭大統華插旗舊金山　凌晨4點排爆

TVBS新聞網

上一則

珠寶變手提包扣環 Cartier Clash飾釘一轉解鎖

下一則

執行長傳訊、律師來電都是AI 「語音釣魚」年捲2800萬美元 心理戰術指揮員工

熱門新聞

屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

2026-11-07 19:25
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職