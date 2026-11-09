台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

加拿大著名的連鎖亞洲超市龍頭「大統華超市」（T&T Supermarket）正式進軍舊金山。品牌於5日在蓋瑞大道（Geary Boulevard）盛大開幕占地約5萬平方英呎的巨型旗艦店。現場吸引數以百計的狂熱消費者，甚至有人早在凌晨4時就到場排隊，盛大的舞獅表演與瘋狂購物人潮擠爆現場。

紐約郵報報導，這家新開幕的旗艦店位於City Center購物中心內，前身為美國電子零售商Best Buy舊址。據舊金山日報（San Francisco Chronicle）報導，該空間自2017年空置至今，原本由亞馬遜旗下的「有機超市 Whole Foods」預定進駐，卻因陷入長達多年的許可證申辦噩夢而最終放棄。

大統華超市的進駐不僅活化了這座閒置長達9年的大樓，更在短短2年內打造出全美第4家分店，展現出擴張美國市場的企圖心。

現撈海鮮、熟食港點包辦

開幕當天，商場內提供超過200種蔬菜、17種菇類以及種類繁多的現撈海鮮與肉品，甚至設有專屬咖啡廳區與美妝專區，滿足多元消費需求。

一名排隊的顧客向當地電視台KTVU興奮表示：「很開心大統華能開到舊金山，他們的雲吞和可麗餅超級有名，絕對是必吃項目！」另一位顧客費卡莉莎（Carissa Fei）則透露：「我很喜歡逛新開幕的店，優惠非常多，這裡的生鮮選擇實在太豐富了。」

台灣移民夫妻創業 打造北美最大亞洲超市品牌

大統華超市（T&T）於1993年由台灣背景的加拿大移民企業家李羅昌鈺（Cindy Lee）與丈夫李安邦（Jack Lee）在溫哥華創立，名稱取自兩位女兒英文名字字首（Tina & Tiffany）。經過數十年發展，大統華已成為北美擁有極高知名度的亞洲超級市場品牌，並在許多華人及亞洲移民聚集的城市扮演不可或缺的生活角色。

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