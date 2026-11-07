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哪時段最好逛？好市多「這天」貨最足 周日中午千萬別去

TVBS新聞網／編譯：張君堯
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好市多購物人潮。(美聯社)
好市多購物人潮。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

外媒與網友指出，好市多周日上午11時至下午2時最擁擠，若想避開人潮可選周一或更佳的周二、周三，貨架補貨也較完整。

好市多（Costco）是許多人採購生活用品的首選，不過到了現場經常面臨大排長龍、人潮壅擠的難題，近期有外媒分析好市多在不同時間的顧客數量並得出結論：若想要避開擁擠的人潮和混亂的購物環境，最好不要在周日上午11時至下午2時之間前往好市多，另外也給出「最好逛」的時間。

福斯新聞報導，美食網站Simply Recipes指出「好市多各門市最繁忙、結帳最慢的時段因地而異，但周日上午11時至下午2時之間，很可能是去好市多購物『最糟糕的時段』」。有Reddit網友贊同地表示「某次周日下午我去逛逛，想看看情況如何，結果簡直亂成一團，我再也不會在那個時候去了」。

另1位網友則補充「我曾因在周日前往好市多購物而吃過苦頭，當時結帳隊伍排得極長，一直延伸到了店面的最深處」。

然而對於那些周一至周五、朝九晚五的人來說，在工作日購物可能並不容易，這也讓好市多周末人潮擁擠在所難免，因為許多人忙著為接下來的一周採購，這也讓好市多在周一時的人潮相對較少，體驗或許會更從容一點。

不過，根據生活雜誌「Southern Living」指出，如果顧客希望貨架上的商品充足，選擇周二或周三去好市多會更明智，因為那時，店裡的商品通常已經完成了補貨。有Reddit網友分享經驗稱「我曾在全國各地居住過，根據我的經驗，周二早一點去是最好的選擇」，並補充說「總體而言，我會盡量避開周五、周六、周日和周一，周二、周三和周四通常比較穩妥，尤其是這些天的較早時段」。

此外，也有人認為「剛開門的第1個小時」或「關門前的最後1小時」是最佳購物時段。

好市多哪時段最好逛？外媒曝「這天」貨最足　周日中午千萬別去

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 報導指出，周日上午11時至下午2時通常是好市多最糟糕的時段，這段時間人潮最多、結帳也最慢，容易出現排隊很長、動線混亂的情況。

  • 文章提到周一人潮相對較少，購物體驗可能較從容；若希望貨架較齊全，則周二或周三更明智，因為店內多已完成補貨，較容易買到需要的商品。

  • 有網友認為剛開門的第1個小時，或關門前的最後1小時都很適合前往，因為這些時段通常人比較少，購物較順暢，也更容易快速完成採買。

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