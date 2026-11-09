圖為紐約州一小學課堂。(美聯社)

紐約一名母親近日批評，自己就讀紐約市公立學校的兒子，過去成績單上，數學幾乎都拿Ａ，沒想到升上高中後，她陪兒子準備數學考試，才驚覺孩子連分數、小學代數等基礎概念都不熟悉，讓她既震驚又憤怒，認為自己長期被學校蒙在鼓裡。她也在一場市政廳會議上，公開向紐約市教育局長提出質疑。

紐約郵報10月31日報導，紐約市家長阿德里安娜·阿維萊斯（Adriana Aviles）曾任紐約市警察局（NYPD）警員，目前也是紐約市高中全市委員會（Citywide Council on High Schools）的重要成員。她長期信任皇后區第26學區的校長與老師，沒想到兒子的學習狀況竟與成績單呈現的結果有如此大的落差。

阿維萊斯表示，兒子從幼兒園到八年級一直成績優異，尤其數學表現出色。就讀皇后區北山小學（PS 221Q North Hills Elementary School）時，經常拿到數學最高分；升上路易·巴斯德中學（MS 67Q Louis Pasteur Middle School）後，成績單也幾乎都是Ａ，最低還有Ｂ+；六年級考了92分、八年級則有93分，分別都相當於A。

然而，兩週前她陪14歲的兒子準備高中數學考試時，卻發現他連基本代數、幾何，甚至小學分數題目都不太會。兒子升上皇后區一所頂尖高中後，第一次數學考試只拿到78分，讓她決定親自陪孩子複習，沒想到眼前的情況讓她難以置信。

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現在每周得額外補習

阿維萊斯回憶，兒子面對練習題時一臉茫然，甚至因為不會作答而紅了眼眶。她形容，原本的震驚很快轉為心碎與憤怒，並安慰兒子這不是他的錯，而是教育制度辜負了他。

更讓她難以接受的是，隔天兒子考完試後，她接到老師電話，得知孩子在10道選擇題中只答對2題，換算成績僅有10分（滿分100分）。如今，高中不得不重新補上他原本應該在國小和中學階段學會的數學基礎。

為了了解兒子究竟缺少哪些知識，她甚至買了小學一至四年級的數學複習書，確認孩子從哪個階段開始出現學習落差。目前兒子每週二至週五都得利用午餐時間補習，棒球賽季結束後，週六也要繼續上課。

質疑學校長期隱瞞

阿維萊斯表示，自己從小受到母親重視教育的觀念影響，因此也十分關心孩子的學習。當年她與同為警員的丈夫結婚後，便堅持搬到道格拉斯頓（Douglaston）的第26學區，希望孩子能接受良好教育。

她認為，如果老師早點告知兒子在學習上遇到困難，家長就能及時協助，然而過去學校從未向她反映問題，成績單也完全看不出異狀。她更質疑，老師可能只是依照評分標準給分，導致學生實際能力與成績出現落差，甚至批評紐約市教育局為了讓教育成果看起來更好，刻意美化數據。

她也坦言，回頭看其實早有跡象，包括老師很少派作業、考試後學生還能修改答案取得新成績，以及對缺交作業採取寬鬆態度。她認為，許多工薪家庭的家長無法時時監督孩子，只能依賴學校和成績單了解學習情況，如今卻發現分數根本無法反映孩子真正的能力。

阿維萊斯很快發現，遇到類似情況的並非只有自己的家庭。兒子10月考試結束後，她聯絡其他家長，詢問孩子是否也有代數學習困難，結果收到大量回覆，不少人都表示孩子有相同問題，也想知道學校能提供哪些補救課程。因此，她決定利用自己在公立學校系統中的職位替家長發聲，並在10月26日舉行的高中社區委員會市政廳會議上，當面向紐約市教育局長卡馬爾·塞繆爾斯（Kamar Samuels）提出質疑。

她也對即將推動的「畢業生畫像」（Portrait of a Graduate）改革表達擔憂。這項改革希望以更全面的方式評估學生，但阿維萊斯認為，若評量過度依賴教師主觀判斷，而逐漸放棄較客觀的考試標準，恐怕會讓類似問題更加嚴重。她在會議上強忍淚水，表示兒子在高中本應獲得必要的學習協助，卻得等到現在才重新補足基礎，甚至擔心未來進入大學後，還得額外花錢上不計學分的補習課程。

不過，她認為塞繆爾斯當下的回應並未正面回答問題，讓她相當失望。她表示，身為家長及資深家長領袖，自己有權利得到真誠的答覆。會議結束後，她也沒有像往常一樣留下來與官員合照，而是直接返家，並質疑：「如果他都回答不了我們該如何教育孩子，那誰能回答呢？」

幾乎都拿A！紐約媽陪讀高中兒驚覺「小學數學都不會」怒控學校

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