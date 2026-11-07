我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機「5個失禮行為」空服員最痛恨：旅客赤腳走動、亂丟垃圾上榜

Trader Joe's地瓜烤到「流蜜還拉絲」 只用2種食材

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請...
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

一名在美10年的華人返上海任職頭部網路公司，雖薪資減半，卻因生活成本降低、職涯方向更清晰與能陪伴家人，感到回流後整體狀態更好。

在美國生活10年後，一名30歲華人「韓yeahyeah」今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。儘管新工作的總薪酬換算成美元後，只有在美國時的一半，她回國半年後卻表示，生活狀態與職涯發展都比過去更符合期待。

「韓yeahyeah」表示，決定回國前正處於狀態不佳的階段，恰好國內出現更符合職涯方向的工作機會，未來也有朝管理職發展的空間。身為獨生女，她同時希望增加陪伴父母的時間，因此工作與家庭考量逐漸指向同一個選擇。

確定方向後，她整理履歷並更新Boss直聘資料，陸續獲得企業HR與獵人頭主動接觸，最終拿到4家頭部網路公司的錄取通知，再依照職務內容與發展空間選擇目前公司。她認為，清楚呈現海外經驗、專業能力與職涯方向，是獲得面試機會的基礎。

薪資是這次轉換最明顯的代價。「韓yeahyeah」坦言，回國後的總包只有美國時的一半，但上海生活成本相對較低，讓實際生活反而更加寬鬆。她過去在灣區每月房租約4000美元，目前在上海租屋則約8000元人民幣(約1200美元)，因此即使名目收入下降，日常支出的壓力也隨之減輕。

工作體驗方面，她原本擔心回國後會面臨更緊繃的職場節奏，實際進入現公司後，卻發現步調比先前稍慢，團隊也較為開放。過去每天忙著分析數據、回應需求與趕策略，如今則有空間學習AI工具並嘗試新的工作方向。她因此認為，職場體驗未必能簡化為中美差異，公司、主管及團隊文化往往更加關鍵。

談到工作與生活平衡，「韓yeahyeah」表示通常晚上8時多下班，個人仍可接受。她把這次回流視為人生優先順序的重新排列，願意以部分薪資換取更合適的職涯路徑、自我成長空間及與家人相處的時間。這些條件雖然不會寫進錄取通知，卻會直接影響每天的生活感受。

留言區對「放棄綠卡」的說法出現不同意見，有人指出，正在申請的綠卡並不等於已取得永久居留身分，H1B與綠卡也存在相當距離；也有人認為，即使身分申請尚未完成，選擇不再投入時間等待，仍是個人可以主動做出的決定。

精華 FAQ

  • 她回國前狀態不佳，剛好遇到更符合職涯方向的機會，且未來有往管理職發展空間；同時身為獨生女，也希望增加陪伴父母的時間，因此決定回流。

  • 她回國後的總薪酬約只有美國時的一半，但上海租屋成本明顯較低，實際生活壓力反而減輕，讓她覺得日常支出更寬鬆、整體狀態更舒服。

  • 她發現新公司的節奏比原先預期慢一些，團隊也更開放，還有時間學AI工具與嘗試新方向；她通常晚間8時多下班，認為以部分薪資換取成長與生活平衡很值得。

工作簽證 綠卡 華人

上一則

Trader Joe's地瓜烤到「流蜜還拉絲」只用2種食材 氣炸鍋就能完成

延伸閱讀

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受
3小時太趕、10小時太久 華人桃園機場轉機陷入選擇困難

3小時太趕、10小時太久 華人桃園機場轉機陷入選擇困難
美中40歲處境大不同？華人曝「中年重啟」關鍵差異：背後藏生存壓力

美中40歲處境大不同？華人曝「中年重啟」關鍵差異：背後藏生存壓力
美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

熱門新聞

塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21
空服員。示意圖。Image by Lukas Bieri from Pixabay

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

2026-11-06 10:11

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了