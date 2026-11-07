在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 一名在美10年的華人返上海任職頭部網路公司，雖薪資減半，卻因生活成本降低、職涯方向更清晰與能陪伴家人，感到回流後整體狀態更好。

在美國生活10年後，一名30歲華人 「韓yeahyeah」今年4月放棄H1B工作簽證 及正在辦理的綠卡 申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。儘管新工作的總薪酬換算成美元後，只有在美國時的一半，她回國半年後卻表示，生活狀態與職涯發展都比過去更符合期待。

「韓yeahyeah」表示，決定回國前正處於狀態不佳的階段，恰好國內出現更符合職涯方向的工作機會，未來也有朝管理職發展的空間。身為獨生女，她同時希望增加陪伴父母的時間，因此工作與家庭考量逐漸指向同一個選擇。

確定方向後，她整理履歷並更新Boss直聘資料，陸續獲得企業HR與獵人頭主動接觸，最終拿到4家頭部網路公司的錄取通知，再依照職務內容與發展空間選擇目前公司。她認為，清楚呈現海外經驗、專業能力與職涯方向，是獲得面試機會的基礎。

薪資是這次轉換最明顯的代價。「韓yeahyeah」坦言，回國後的總包只有美國時的一半，但上海生活成本相對較低，讓實際生活反而更加寬鬆。她過去在灣區每月房租約4000美元，目前在上海租屋則約8000元人民幣(約1200美元)，因此即使名目收入下降，日常支出的壓力也隨之減輕。

工作體驗方面，她原本擔心回國後會面臨更緊繃的職場節奏，實際進入現公司後，卻發現步調比先前稍慢，團隊也較為開放。過去每天忙著分析數據、回應需求與趕策略，如今則有空間學習AI工具並嘗試新的工作方向。她因此認為，職場體驗未必能簡化為中美差異，公司、主管及團隊文化往往更加關鍵。

談到工作與生活平衡，「韓yeahyeah」表示通常晚上8時多下班，個人仍可接受。她把這次回流視為人生優先順序的重新排列，願意以部分薪資換取更合適的職涯路徑、自我成長空間及與家人相處的時間。這些條件雖然不會寫進錄取通知，卻會直接影響每天的生活感受。

留言區對「放棄綠卡」的說法出現不同意見，有人指出，正在申請的綠卡並不等於已取得永久居留身分，H1B與綠卡也存在相當距離；也有人認為，即使身分申請尚未完成，選擇不再投入時間等待，仍是個人可以主動做出的決定。