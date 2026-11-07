走路速度透露壽命長短？ 研究揭長者死亡風險

一項追蹤超過4千位長者長達12年的研究顯示，步行速度和死亡率之間有關聯，走路速度越快，死亡率越低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ahmed Mulla ）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究追蹤英國長者發現，日常步行速度較快者死亡風險較低，但專家提醒這只是健康指標之一，不能直接推論加快走路就能延長壽命。

一項最新研究顯示，一個人的步行速度可能簡單地反映了整體健康狀況和壽命，步行速度越快，死亡率越低，因為要走得快，需要有能協調心肺、平衡能力和雙腿的大腦和神經系統，因此步行速度的變化可提供有關人體健康狀況的線索。

福斯新聞（Fox News）報導，一項刊登於「美國醫學會網絡開放期刊（JAMA Network Open）」的研究追蹤4067位英國長者，平均年齡為69歲，以了解他們的日常步行速度是否與長期死亡風險有關，受測者以一般速度完成短程步行測試，並在佩戴腕式活動追蹤器九天，以記錄他們在日常生活中的步行速度。

在將近12年的追蹤期間，即使研究人員將其他健康和生活方式的因素納入，兩種情況下步行速度較快都和較低的死亡風險有關；研究進行期間共有739位受測者過世。

聖路易斯的老年臨床專家坦普林（Beth Templin）說，步行速度能更全面地反映身體機能運作狀況，她說在物理治療中，步行速度被稱為「第六生命徵象」，因為它能反映出身體各項系統共同運作的狀況。坦普林並未參與上述研究。

坦普林說，因此步行速度的改變能作為一個人健康情況的線索。要走得步伐輕快，需要強健的雙腿、健康的心肺、良好的平衡能力，以及能協調它們的大腦和神經系統。

坦普林說，當步行速度開始下降時，通常是這些系統中某一系統正在衰退的早期警訊，有時甚至在實驗室結果出來前就顯現了。

對於想要改善步行速度和整體健康的長輩來說，只有增加步行速度可能還不夠。坦普林說，要增強體能，而不是只是養成習慣，很多人試著走更多步，但速度來自力量和平衡。

坦普林建議透過簡單的運動增強腿部，例如不靠手的幫忙從椅子上站起，或扶著檯面進行提踵運動（heel raises），她也建議加入短時間的快走，熱身後可以快走一分鐘再慢走兩分鐘，再重複此過程，逐漸增加快走的時間。

要注意的是，坦普林說上述研究的發現不代表加快走路速度本身能延長壽命，她說研究結果是顯示兩者的關聯，但無法證明加快步行速度就能增加壽命。

該研究的團隊指出，參與實驗的受測者比一般人更健康，還需要更多研究才能知道他們的研究發現是否適用其他族群。