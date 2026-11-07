我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

台灣關閉巴紐駐處 美國務院：北京對台恫嚇又一例證

全球最佳機場貴賓室排名揭曉 美國4間擠進前10名

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
信用卡公司Capital on Tap分析全球最大的機場貴賓室獨立會員服務Pri...
信用卡公司Capital on Tap分析全球最大的機場貴賓室獨立會員服務Priority Pass中的74間貴賓室，選出全球十大機場最佳貴賓室，維也納機場的維也納貴賓室奪得第一。機場貴賓室示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Max Harlynking）

AI摘要

文章摘要整理：

Capital on Tap依設施、開放時數、著裝規定與會員評分，評出全球74間機場貴賓室排名，前10名中美國占4席，維也納貴賓室奪冠。

機場貴賓室有時在旅途中扮演重要角色，特別是長途旅行時，若能有個地方有免費食物飲料、可以淋浴且遠離喧囂的機場，無疑非常幸福方便，不過每間貴賓室的服務品質不盡相同。Travel + Leisure報導，信用卡公司Capital on Tap分析了全球最大的機場貴賓室獨立會員服務Priority Pass中的74間貴賓室並做出排名，前十名中有四名位於美國。

Capital on Tap團隊主要以貴賓室「提供的設施數量」、「每周開放的時數」和「是否有著裝要求」三主要因素進行評估，有著裝要求的貴賓室得分會較低，除此之外，他們也參考了Priority Pass的會員評分，該評分滿分是5分，加權高於其他因素，為的是展現客戶滿意度的重要性。

評分結果由奧地利維也納機場的維也納貴賓室（Vienna Lounge）拿下冠軍，美國的第一名則是內華達州哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）的大通銀行藍寶石貴賓室（Chase Sapphire Lounge by The Club），在該排名拿下第三。

大通銀行藍寶石貴賓室位於哈里瑞德國際機場第一航廈C大廳，憑藉4.7分的Priority Pass高評分，以及包括免費的食物和飲料、私人浴室、高速無線網路和配備豪華座椅和免費氣泡酒的香檳酒廊等15項設施脫穎而出，此外還提供精釀雞尾酒、由紐約人氣餐廳Parcelle挑選的葡萄酒菜單和來自名廚張大衛（David Chang）的Momofuku餐飲集團的季節性菜單，每天從早上4點半開到晚上11點，也沒有服裝規定。

其他上榜的美國機場貴賓室為洛杉磯國際機場的維珍大西洋航空貴賓室（Virgin Atlantic Clubhouse），排名第五，舊金山國際機場的The Club SFO則排名第七，邁阿密國際機場的土耳其航空貴賓室（Turkish Airlines Lounge）排名第八，這也是前十名中唯一有服裝要求的貴賓室。

以下是Capital on Tap全球前十大最佳機場貴賓室排名。

1. 奧地利維也納機場維也納貴賓室

2. 希臘雅典國際機場非申根區分館的Goldair Handling貴賓室（Goldair Handling Lounge Extra）

3. 美國哈里瑞德國際機場大通銀行藍寶石貴賓室

4. 土耳其伊斯坦堡機場IGA貴賓室（IGA Lounge International）

5. 美國洛杉磯國際機場維珍大西洋航空貴賓室

6. 義大利羅馬菲烏米奇諾機場Prima Vista貴賓室（Prima Vista Lounge）

7. 美國舊金山國際機場The Club SFO

8. 美國邁阿密國際機場土耳其航空貴賓室

9. 比利時布魯塞爾機場The View貴賓室（The View Lounge）

10. 韓國仁川國際機場天空樞紐貴賓室（Sky Hub Lounge）

精華 FAQ

  • 此次排名由信用卡公司Capital on Tap進行，並針對Priority Pass旗下全球74間貴賓室做分析，綜合多項條件後排出全球前10名。

  • 他們主要看貴賓室提供的設施數量、每周開放時數與是否有著裝要求，同時也把Priority Pass會員評分列為加權最高的指標。

  • 美國共有4間入榜，包括拉斯維加斯Chase Sapphire Lounge第3名、洛杉磯Virgin Atlantic Clubhouse第5名、舊金山The Club SFO第7名，以及邁阿密Turkish Airlines Lounge第8名。

內華達州

上一則

許光漢現身上海「帥氣度大升級」連帽外套勾勒摩登冬日風格

延伸閱讀

亞裔女40歲就退休 靠一套理財法實現全球追星BTS

亞裔女40歲就退休 靠一套理財法實現全球追星BTS
旅遊達人們選出「最棒郵輪路線」 風景壯麗又能賞鯨、看白頭鷹

旅遊達人們選出「最棒郵輪路線」 風景壯麗又能賞鯨、看白頭鷹
3小時太趕、10小時太久 華人桃園機場轉機陷入選擇困難

3小時太趕、10小時太久 華人桃園機場轉機陷入選擇困難
空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰

空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰

熱門新聞

塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21
空服員。示意圖。Image by Lukas Bieri from Pixabay

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

2026-11-06 10:11

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年

黃仁勳身邊有共諜？紐時：女商人受中國安部招募 美監控至少1年