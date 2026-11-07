全球最佳機場貴賓室排名揭曉 美國4間擠進前10名

信用卡公司Capital on Tap分析全球最大的機場貴賓室獨立會員服務Priority Pass中的74間貴賓室，選出全球十大機場最佳貴賓室，維也納機場的維也納貴賓室奪得第一。機場貴賓室示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Max Harlynking）

AI摘要 文章摘要整理： Capital on Tap依設施、開放時數、著裝規定與會員評分，評出全球74間機場貴賓室排名，前10名中美國占4席，維也納貴賓室奪冠。

機場貴賓室有時在旅途中扮演重要角色，特別是長途旅行時，若能有個地方有免費食物飲料、可以淋浴且遠離喧囂的機場，無疑非常幸福方便，不過每間貴賓室的服務品質不盡相同。Travel + Leisure報導，信用卡公司Capital on Tap分析了全球最大的機場貴賓室獨立會員服務Priority Pass中的74間貴賓室並做出排名，前十名中有四名位於美國。

Capital on Tap團隊主要以貴賓室「提供的設施數量」、「每周開放的時數」和「是否有著裝要求」三主要因素進行評估，有著裝要求的貴賓室得分會較低，除此之外，他們也參考了Priority Pass的會員評分，該評分滿分是5分，加權高於其他因素，為的是展現客戶滿意度的重要性。

評分結果由奧地利維也納機場的維也納貴賓室（Vienna Lounge）拿下冠軍，美國的第一名則是內華達州 哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）的大通銀行藍寶石貴賓室（Chase Sapphire Lounge by The Club），在該排名拿下第三。

大通銀行藍寶石貴賓室位於哈里瑞德國際機場第一航廈C大廳，憑藉4.7分的Priority Pass高評分，以及包括免費的食物和飲料、私人浴室、高速無線網路和配備豪華座椅和免費氣泡酒的香檳酒廊等15項設施脫穎而出，此外還提供精釀雞尾酒、由紐約人氣餐廳Parcelle挑選的葡萄酒菜單和來自名廚張大衛（David Chang）的Momofuku餐飲集團的季節性菜單，每天從早上4點半開到晚上11點，也沒有服裝規定。

其他上榜的美國機場貴賓室為洛杉磯國際機場的維珍大西洋航空貴賓室（Virgin Atlantic Clubhouse），排名第五，舊金山國際機場的The Club SFO則排名第七，邁阿密國際機場的土耳其航空貴賓室（Turkish Airlines Lounge）排名第八，這也是前十名中唯一有服裝要求的貴賓室。

以下是Capital on Tap全球前十大最佳機場貴賓室排名。

1. 奧地利維也納機場維也納貴賓室

2. 希臘雅典國際機場非申根區分館的Goldair Handling貴賓室（Goldair Handling Lounge Extra）

3. 美國哈里瑞德國際機場大通銀行藍寶石貴賓室

4. 土耳其伊斯坦堡機場IGA貴賓室（IGA Lounge International）

5. 美國洛杉磯國際機場維珍大西洋航空貴賓室

6. 義大利羅馬菲烏米奇諾機場Prima Vista貴賓室（Prima Vista Lounge）

7. 美國舊金山國際機場The Club SFO

8. 美國邁阿密國際機場土耳其航空貴賓室

9. 比利時布魯塞爾機場The View貴賓室（The View Lounge）

10. 韓國仁川國際機場天空樞紐貴賓室（Sky Hub Lounge）