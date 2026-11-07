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搭機「5個失禮行為」空服員最痛恨：旅客赤腳走動、亂丟垃圾上榜

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搭機「5個失禮行為」空服員最痛恨：旅客赤腳走動、亂丟垃圾上榜

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搭機示意圖。(圖／123RF)
搭機示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

旅遊媒體訪問多名空服員，整理出機上5大失禮行為，提醒旅客應保持禮貌、注意衛生，並避免赤腳走動、突然放倒座椅與亂丟垃圾。

搭飛機時，乘客除了遵守安全規定，也應尊重空服員及其他旅客。旅遊媒體Travel + Leisure訪問多名空服員，整理出機上最常見的5種失禮行為，提醒旅客避免造成他人困擾。

1. 沒禮貌

前空服員艾莉墨菲（Ally Murphy）表示，她幾乎每趟航班都會遇到不禮貌的乘客，例如迎面經過時不打招呼、接受服務時不予回應，或空服員詢問問題時仍戴著耳機不願取下。

她也提到，曾有家長告訴她，孩子向空服員要飲料時不必說「請」或「謝謝」，因為「這本來就是你的工作」。此外，在機上大聲交談、不戴耳機播放音樂或影片，以及未等前排乘客下機便急著離開座位，也都是常見的失禮行為。

2. 沒衛生

一名美國航空空服員建議，旅客出門前應先洗澡並使用止汗劑。如果經過長時間旅行後還要轉機，可以在隨身行李中多帶一套衣服更換。

香水或古龍水也不宜噴得太濃，因為強烈氣味可能讓嗅覺敏感的乘客頭痛或噁心。該空服員還表示，曾看過有人在飛機上修剪指甲，認為這類整理儀容的行為應留在家中或交給美甲師處理。

3. 赤腳在機艙走動

長途飛行時脫鞋或許能讓雙腳放鬆，但一名退休聯合航空空服員提醒，至少應穿著襪子，避免腳底直接接觸機艙地毯。

他表示，赤腳走動不僅讓周圍乘客感到不舒服，也不應讓腳掌直接踩在飛機地毯上。即使穿著厚襪，也建議前往洗手間時穿上鞋子。他開玩笑說，洗手間空間狹窄，有些男性如廁時不太能瞄準，「沒有人想踩到不明液體，還得想辦法把腳洗乾淨」。

4. 突然放倒座椅

空服員並不反對乘客使用座椅後仰功能，畢竟這項設計本來就是為了讓旅客休息，但阿拉斯加航空一名空服員提醒，調整前最好先回頭確認後方乘客的狀況，避免撞壞對方的筆電螢幕。

此外，供餐期間應將椅背調直，讓後方乘客有足夠空間用餐。突然後仰也可能導致餐盤上的食物或飲料灑出。她建議，乘客可以等機艙燈光調暗後再將座椅後仰，避免後方旅客用餐時膝蓋被座椅擠壓。

5. 座位充滿垃圾

一名西南航空空服員表示，乘客把垃圾留在座位周圍，是最令他惱火的行為之一。他直言：「你已經是成年人了；如果你還不是，就應該有一位陪同出行的大人替你收拾。」

他提醒，空服員會多次走過走道收取垃圾，乘客可以把握這些時機，將垃圾交給空服員處理，而不是塞進椅背口袋或丟在地板上。他也特別強調，別低估一句簡單的「謝謝」，對於工作時間漫長的空服員而言，這樣的禮貌表達能帶來很大幫助。

精華 FAQ

  • 文章指出，最常見的問題包括不禮貌、衛生不佳、赤腳在機艙走動、突然放倒座椅，以及把垃圾留在座位周圍。這些行為都會影響空服員工作，也容易干擾其他旅客。

  • 因為機艙是密閉空間，濃烈香水、汗味或不整潔的外表都可能讓旁人不適，甚至引發頭痛或噁心。空服員也提到，像是在機上修剪指甲，通常會被視為不合適的行為。

  • 應先確認後方乘客狀況再調整椅背，供餐時保持椅背直立，並把垃圾交給空服員而不是塞進口袋或丟地上。空服員也強調，簡單的打招呼與說謝謝，都很重要。

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