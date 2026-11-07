整理包／AI資料中心為何惹人厭？美期中選舉後「限建」影響一次看

一名示威者10月12日在密西根州舉著反對興建資料中心的標語。(美聯社)

美國11月3日期中選舉，民主黨拿下國會參眾兩院，也在德州、俄亥俄、喬治亞等資料中心重鎮贏得州長寶座。不少勝選者競選時就主張暫停或嚴管AI資料中心，各地以限制資料中心為主題的地方公投也幾乎全數過關。選後短短幾天，華爾街AI股先漲後崩，科技巨擘也急著調整擴建策略。

資料中心是AI運算的「工廠」，但耗電、耗水、推高電費的爭議，讓它從招商亮點變成選票包袱。選舉結果不只牽動數兆美元的AI投資，也影響美中科技競爭。以下帶你看居民為何反感、選舉結果如何改變版圖、市場與業者怎麼反應，以及接下來的觀察重點。

資料中心為什麼讓居民反感？

在AI與雲端經濟帶動下，全美掀起資料中心建設潮，但原本被視為數位基礎建設的資料中心，短短幾年卻成了社區避之唯恐不及的「惡鄰」。居民的不滿主要有以下幾點：

1.吃電又吃水：大型資料中心24小時運作，耗電量高，還需要大量用水冷卻伺服器。紐約州政府就擔心，缺乏規範可能加重電網負擔、推高居民電費，並衝擊供水與周邊社區，今年7月因此成為全美第一個暫停批准新建大型資料中心的州。

2.電費帳單轉嫁：居民普遍擔心建案推高電費、加重用水壓力，選前「電費誰來付」已成生活成本議題的一環。

3.就業效益有限：資料中心創造的工作機會不多，難以彌補對環境和資源的衝擊。連積極擁抱AI的舊金山，市議員也提案考慮暫停批准新資料中心，理由正是就業有限但耗電巨大。

4.AI搶飯碗的陰影：不少選民也擔心，資料中心助長的AI技術可能讓大批美國人失業，使這類投資更難獲得社會認同。

5.決策不透明：密蘇里州小城費斯圖斯（Festus）的居民指控，市府與開發商多次開秘密會議、淡化資料中心對電費與用水的影響。市議會批准60億美元的AI資料中心後，選民在今年4月讓4名尋求連任的市議員落選。

有評論指出，「建案在哪，抗議到哪」已成新常態，光是去年全美就至少有40個資料中心建案被擋下或延遲。

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選舉結果：公投一面倒 關鍵州換人做

這次選舉，資料中心是貨真價實的選戰議題。選戰期間提到資料中心的電視廣告支出超過3.8億美元，民主黨花的錢是共和黨的三倍多。結果也相當明確：已完成計票的45場地方公投中，有44場通過限制措施；當選的34位州長裡，有32位支持加強監管或限制開發，其中12位支持禁止或暫停開發。

州長之所以關鍵，是因為資料中心蓋在哪裡、能否拿到許可、電力怎麼供應，都由州長、州議會和公用事業監管委員會決定。彭博統計，全美已規畫的資料中心容量約303百萬瓩（GW），德州就占27%。這次幾個重鎮都換人做：

不過選民有多在意，調查說法不一：美聯社調查約四分之一選民把資料中心列為國會投票關鍵考量，NBC出口民調則有56%認為是關鍵或主要因素。也有報導提醒，州長換黨不等於政策立刻收緊，仍要看上任後的具體措施。

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華爾街震盪：AI股先漲後崩 看法兩極

11月5日科技股崩跌，那斯達克市值單日蒸發約2.5兆美元，市場擔心AI將面臨更嚴格的州與聯邦管制。示意圖。(美聯社)

選後第一天（11月4日），美股大漲，史坦普500指數上漲1.6%、道瓊大漲1569點，但資料中心相關股票逆勢下跌。慶祝行情只維持一天，11月5日科技股崩跌，那斯達克市值單日蒸發約2.5兆美元，市場擔心AI將面臨更嚴格的州與聯邦管制。

CNN分析，支持暫停興建的民主黨新州長，所掌管的州合計占全美規畫容量約45%。高盛也估計，部分建案暫停可能影響約45%的規畫新增容量，但強調這不代表這些建案確定取消，且預期不會持續太久；滙豐則認為比較可能是加強規範監督，而非全面停建。

也有人認為放慢腳步未必是壞事：

美國銀行：只要AI算力需求仍強，供給降速反而能提高使用率、撐住價格，讓晶片股漲勢更持久。

CNN：投資降溫可淘汰過熱專案，讓產業更穩健。

金融時報Lex專欄：已擁有大量運算容量的業者，可能因新增供給減少而受惠。

最先受傷的可能是仰賴舉債擴建的業者。AI雲端算力商CoreWeave的2031年到期債券，一度跌到每1美元面額只值79.5美分，其他年期債券殖利率也超過15%。

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科技巨擘急轉彎：社區公約、轉往海外、上太空

選後兩天，OpenAI公布「全國社區公約」，承諾洽談建案時避免簽署保密協議、不把供電成本轉嫁給居民，並公開噪音、用水與能源影響，在用電尖峰時段降低耗電、向電網回送電力，也坦言部分工程可能延後。

Meta總裁麥考密克（Dina Powell McCormick）透露，一位把資料中心列為政見重點的州長當選人，因不想失去投資與就業，已表示就職後願意會面。但她也承認在美國從零開發會更困難，Meta等公司正考慮海外設點，或改為擴建居民已看見稅收效益的既有設施。在俄亥俄州皮夸市，Meta擬投資10億美元的計畫，就因選民罷免三名核准官員、並通過限制公投而前景生變。

馬斯克（Elon Musk）則在X上表示，太空資料中心如今看起來相當有吸引力。不過摩根史坦利估計，SpaceX明年新增10GW容量的目標恐怕只能達成5.7GW。

報導指出，最容易受衝擊的是投機性開發商與新興雲端業者；超微（AMD）執行長蘇姿丰則表示，這波反彈並未讓公司調整至2030年的AI市場成長預估。

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接下來怎麼走：國會與美中競爭

在聯邦層級，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）選後再度呼籲全國立即暫停興建資料中心，數名新當選的民主黨人也附和。民主黨準國會議員準備更嚴格檢視矽谷AI產業，對Meta、亞馬遜、CoreWeave等投入數十億美元的企業形成壓力。不過川普已表示將多加動用否決權，民主黨的政策未必能成為法律。

美中競爭也是焦點。法國外貿銀行經濟學者吳卓殷認為，選舉結果不會讓美國資料中心停擺，但步調肯定放緩；若美國運算能力受限，中國可能憑充足電力輸出較便宜的AI服務。

相較於美國資料中心興建受到強大阻力，中國則大舉興建數據中心。圖為中國呼和浩特市和林格爾新區的中國移動呼和浩特數據中心。(新華社)

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