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歐姬芙名畫 紐約公寓衣櫃重見天日 估值300萬美元

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美國藝術家喬治亞·歐姬芙的畫作深受民眾喜愛。（取材自MoMA官網）
美國藝術家喬治亞·歐姬芙的畫作深受民眾喜愛。（取材自MoMA官網）

AI摘要

文章摘要整理：

美國藝術家歐姬芙1930年名畫在紐約公寓衣櫃中被發現，失蹤至少30年後重現，估值約300萬美元，將於佳士得紐約拍賣。

美國藝術家喬治亞歐姬芙（Georgia O’Keeffe）一幅失蹤至少30年的畫作，近日意外在紐約一處公寓衣櫃中重見天日，估值約300萬美元。

這幅名為「新墨西哥州阿比丘附近Ⅰ」（Near Abiquiu, New Mexico I）的作品，原本由屋主收藏，直到今年她向姪女隨口透露衣櫃裡藏有一幅歐姬芙的畫，家人才發現這件珍貴藝術品。作品將於11月17日在佳士得紐約拍賣會上公開競標。

People雜誌報導，這幅畫作是歐姬芙1930年的作品，尺寸約10英吋乘24英吋，描繪她喜愛的新墨西哥州景色，也是她早期相當重要的創作之一。佳士得指出，作品很可能是描繪新墨西哥州洛博峰（Lobo Peak）3幅系列畫作中的第1幅，估價約300萬美元。

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佳士得美國藝術國際部主管泰利阿博特（Tylee Abbott）表示：「這是一幅出色的畫作、一段非凡的故事，也是收藏家與大眾難得的機會。」他指出，在經過學術研究、廣受推崇的美國歷史藝術家市場中，重新發現失傳作品相當罕見，這幅畫不僅具有代表性，也保存得相當完好，是一生難得的發現。

這幅作品的流傳經過也相當曲折。根據佳士得資料，這幅畫過去唯一留下的紀錄，是1931年拍攝的一張照片。1963年，屋主取得碩士學位時，母親特地將這幅畫送給她作為禮物。她的母親當年4月以3800美元，在曼哈頓的Downtown Gallery購得，該畫廊當時是歐姬芙的代理畫廊。

屋主曾在紐約東村公寓展示這幅畫，直到1980年代中期，一次與朋友玩橋牌時，她發現有客人「盯著畫看得有點太仔細」，因此決定將畫作重新放回原本的盒子，收進衣櫃深處。此後數十年，家人都不知道這幅名畫的存在。

直到今年，屋主才向姪女透露這個秘密。根據佳士得轉述，她當時相當隨意地說：「哦，對了，衣櫃裡有一幅喬治亞歐姬芙的畫。」這名被親友形容為「有品味、非常聰明」的女性不久後離世，姪女隨即聯絡佳士得，這幅塵封多年的作品才得以重新現身。

歐姬芙1887年11月15日出生於美國威斯康辛州鄉村，是20世紀最受推崇的現代藝術家之一。她多次前往新墨西哥州旅行，並將當地視為重要創作靈感來源，晚年也定居當地，1986年3月6日在聖塔菲逝世，享壽98歲。

這幅失而復得的作品將成為佳士得紐約「20世紀晚間拍賣會」焦點之一。相關拍品將於11月7日至17日在紐約洛克斐勒中心20號佳士得展場免費公開展出，讓民眾近距離欣賞這幅塵封數十年的名畫。

精華 FAQ

  • 作品名為「新墨西哥州阿比丘附近Ⅰ」（Near Abiquiu, New Mexico I），是歐姬芙1930年的創作，描繪她鍾愛的新墨西哥州景色，屬於其早期重要作品之一。

  • 屋主今年向姪女隨口提到衣櫃裡藏有歐姬芙的畫，姪女在屋主離世後聯絡佳士得，才讓這幅被收在盒內、沉睡數十年的作品重見天日。

  • 佳士得估值約300萬美元，並安排它成為紐約「20世紀晚間拍賣會」焦點之一，將於11月7日至17日先公開展出，11月17日正式競標。

墨西哥 新墨西哥州

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