醫揭「疲勞元凶」：晚上吃太飽不行、能量飲料喝適量

疲勞示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，白天疲倦不一定只是睡不夠，晚餐過量、能量飲料、壓力與缺乏運動都可能讓精神更差，持續不適則需就醫檢查。

白天容易打哈欠、上班精神不濟，即使睡醒仍覺得疲倦，問題可能不只是睡眠不足。赫芬頓郵報報導，多名醫師指出，晚上吃太多、太晚進食，可能干擾人體生理時鐘與睡眠品質，導致隔天精神不佳。此外，過度依賴能量飲料、缺乏運動、攝取過多糖分及長期壓力，也可能是疲勞的重要原因。

BetterNowMD醫師瑪麗瓦爾瓦諾（Mary Valvano）指出，影響精神狀態最糟糕的習慣之一，就是把一天中最大的一餐安排在晚上。她表示：「早餐應該像國王一樣吃，午餐像王子，晚餐像乞丐」，這句俗語其實有生物學依據。

她解釋，人體細胞會依照一天中的不同時段，以不同方式代謝食物。同樣一餐，早上8時吃與晚上6時吃，身體利用食物轉化能量的能力可能有所不同。尤其深夜大量進食，可能影響血糖調節，使身體隔天難以有效利用食物提供能量。

此外，晚間吃得太飽也可能干擾人體自然的晝夜節律，降低睡眠品質。Parsley Health內科專科醫師魯維妮維傑蒂拉卡（Ruvini Wijetilaka）指出，睡眠不足，尤其缺乏深層睡眠，無疑會消耗人體精力。成年人每晚應睡足7至9小時。

除了晚餐時間，能量飲料也是醫師提醒應留意的項目。專家指出，能量飲料不僅可能影響精神狀態，研究也顯示，過量攝取可能危害心臟與腦部健康，引發發炎及血壓升高等問題。

不過，咖啡因並非完全不能攝取。瓦爾瓦諾表示，茶類，尤其是綠茶及發酵茶，可能透過支持細胞內負責產生能量的粒線體，幫助改善精神狀態。

田納西州查塔努加市醫師丹妮爾凱爾瓦斯（Danielle Kelvas）則指出，久坐不動、飲食中含有過多糖分及加工食品，也會影響體力。她建議每天至少進行30分鐘中等強度運動，例如快走、騎自行車或游泳，藉此增加流向大腦及肌肉的血液與氧氣。

飲食方面，應多攝取水果、蔬菜、全穀類及瘦肉蛋白質，減少糖分與加工食品，以維持較穩定的能量供應，避免血糖波動造成精神突然下滑。

長期壓力同樣是疲勞來源之一。凱爾瓦斯建議，可透過冥想、深呼吸或瑜伽等方式管理壓力，改善情緒耗竭及精神疲憊。

如果疲勞持續超過1至2周，尤其伴隨發燒、食慾不振或呼吸急促等症狀，應尋求醫師評估。凱爾瓦斯指出，持續精神不濟可能與感染、甲狀腺功能低下或亢進，以及睡眠障礙有關，不應一味歸咎於生活習慣。