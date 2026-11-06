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整理包／冰箱變50℃熱櫃 歐洲數百家超市被駭不勒索 招惹了誰？

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法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞，目前無人出...
法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞，目前無人出面承認或提出勒索要求。(路透)

歐洲超市接連遭遇網路攻擊，駭客遠端竄改冷藏與冷凍設備設定，部分設備溫度被調高至攝氏50度，造成大量食品報廢。10月法國數百家超市受害後，11月初災情再擴及多國，美國五個聯邦機構也聯合示警，要求冷鏈業者立即加強防護。

這波事件暴露連網設備的基本資安缺口：管理介面直接開放上網、密碼過弱，以及老舊系統缺乏更新，都可能讓遠端管理功能變成破壞工具。攻擊者身分仍待釐清，而風險也讓外界重新檢視食品、醫療冷鏈及家用智慧設備的安全。

兩波攻擊與受災規模

第一波攻擊（10月中旬）

第一波發生在10月法國。世界新聞網報導，350多家超市的冷藏系統遭入侵，受害業者包括家樂福、Monoprix、Intermarche及Cooperative U。Intermarche母公司表示，約150家門市的冰箱曾在夜間長達6小時升至攝氏50度，受影響食品全數丟棄；家樂福則通報80家超市遇襲。

第二波攻擊（11月初）

第二波於11月2日在歐洲多國浮現，至少11個國家通報相關事件。 家樂福有15家比利時門市受害，瑞典Coop有7家門市受影響，愛爾蘭SuperValu則有13家分店被迫下架部分商品，IKEA也有比利時據點受波及，後續德國、羅馬尼亞與英國陸續傳出災情。比利時一家肉舖的冷藏櫃被調至攝氏18度，約1.5萬歐元肉品報廢，顯示各地升溫情況不同，並非所有設備都達到50度。

👉「冰箱變50℃熱櫃」 法數百超市被駭 食物報廢損失數千萬

👉歐洲超市冰箱遇第2波駭客攻擊 波及國家擴大業者升級防禦

冷凍櫃怎會升到50度？駭客如何操控設備

超市冷藏設備可透過網路監控溫度、調整運轉設定，管理介面一旦遭入侵，駭客便可能改變設備運作。法國報導指出，攻擊者遠端啟動冷藏系統的「強制除霜」功能，導致設備失去正常保冷能力。另一篇報導則指出，部分受影響設備使用過時韌體，甚至已停止安全更新，相關管理介面仍可從網路存取。

這套攻擊並非使用什麼科幻的高科技病毒，而是利用了基礎設施的資安低級錯誤：

1.控制管理軟體暴露：

超市為了方便，將控制冷藏系統的網頁管理介面直接連接在公開網際網路上。

2.使用預設/弱密碼：

許多外包維護廠商貪圖方便，完全沒有修改出廠預設密碼，或使用了極弱的密碼。

3.老舊系統漏洞：

大部分受害設備採用了丹麥大廠丹佛斯（Danfoss）已停產多年的舊型溫控控制器（如 AK-SC 355 等），存在已被公開的登入漏洞（例如程式內暗藏能繞過密碼的隱藏登入機制），卻因更換成本高或無法停機而從未更新。

4.遠端惡意操作：

駭客只要登入網頁，把蒸發器切換成「除霜模式」並調高設定，原本冰鎮食物的冷藏櫃在實體世界裡就瞬間變成了暖爐。

誰是幕後黑手？目的是什麼？

截至已查得的報導，這波超市攻擊尚無組織出面承認，也未見勒索要求。資安公司Sophos專家提出兩種可能：與國家有關的行為者藉此展示能力，或單獨行動的駭客所為；另有專家認為，攻擊技術並不複雜，無法據此判斷背後資源。

資安專家與西方情報首長研判，這種不為財物、純粹破壞食品供應鏈、造成民眾恐慌與貨架空空如也的景象，極有可能是國家級行為者所發動的「混合戰」試探，旨在打擊大眾對關鍵民生基礎設施的信心。

不過，各方歸因仍有分歧：羅馬尼亞資安主管不認為當地攻擊出自國家級行為者，俄羅斯也否認涉案。

👉俄羅斯否認涉入歐洲超市冰箱網攻 稱相關指控荒謬

美國五大機構聯合示警 業者如何防堵？

11月5日，美國聯邦調查局（FBI）、網路安全暨基礎設施安全局（CISA），以及衛生及公共服務部、農業部、運輸部聯合發布通告，警告全球工業冷藏與冷鏈監控系統正遭惡意攻擊。風險涵蓋食品、醫療及運輸等領域，可能造成庫存損失、火災風險，或讓管理者無法掌握真實溫度。

FBI另透露，法國三處國家血液服務據點曾遭攻擊，所幸警報與人員應變及時，沒有血液損失。

通告要求業者移除控制介面的公開網路連線，必要遠端存取須加上防火牆等保護；同時更換預設密碼、採用多因素驗證、修補韌體，並汰換停止支援的設備。除了防止入侵，也應設定合理的溫度上下限，確保異常警報能及時送達負責人。瑞典Coop已將受害門市的冷藏系統與網際網路斷線，歐盟則持續協調跨國應對。

👉歐洲超市冰箱接連遭網攻 歐盟執委會將商討應對措施

家裡的智慧冰箱也有風險？自保四招

這波攻擊主要鎖定商用冷藏與冷鏈控制系統，目前沒有證據顯示同一波攻擊也鎖定家用電器。智慧冰箱、門鎖、攝影機等連網裝置同樣需要資安防護，但能否遭入侵、入侵後能控制哪些功能，仍取決於產品設計與設定，不過也不可輕忽。

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