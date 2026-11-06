我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎「立冬」 營養師教做「熱量減半」麻油雞 腎友也能吃暖冬煲

蓋茲示警：用AI製造生物武器 後果會比新冠嚴重

整理包／搭飛機別當討厭鬼 機艙禁忌、舒適飛行與免費升艙祕訣一次看

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
搭飛機出遊時要注意許多事，小心別成了飛機上的討厭鬼。示意圖。（路透資料照片）
搭飛機出遊時要注意許多事，小心別成了飛機上的討厭鬼。示意圖。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文整理搭機禁忌、安全守則、長途飛行舒適技巧與升艙、省錢方法，提醒旅客避免惹人嫌行為，也別忽略行動電源、繫安全帶與補水等重要細節。

搭飛機看似簡單，但從登機、安放行李到坐定位，每個環節卻都有細節需要注意。有人在機艙脫鞋、霸占扶手，讓鄰座乘客苦不堪言；有人忽略行動電源使用規定，甚至釀成機艙起火事故。看似不起眼的搭機習慣，不僅影響旅途品質，也可能危及飛航安全。

不想變成飛機上的討厭鬼，還想讓旅程更舒適，甚至成為被升等的幸運兒？以下整理四大搭機攻略，讓你的旅行更舒適自在。

搭飛機最惹人嫌的行為 你中了幾項？

搭機最讓人抓狂的行為是什麼？不是所有人都以為的椅背後傾。世界新聞網引述旅客調查指出，電子設備發出的噪音、霸占扶手，以及飛機剛落地就急著衝向走道，都是容易引發乘客反感的行為。

其中一項調查顯示，40%的受訪者討厭乘客霸占扶手，39%反感飛機落地後搶著進入走道。另有針對2500人的調查發現，不戴耳機播放影音內容等噪音問題，也是機艙常見的衝突來源。

除了噪音與搶位，機艙裡還有不少容易踩雷的行為，例如脫鞋後把腳伸向前排、把食物或水瓶硬塞進椅背置物袋、弄髒座位周圍，以及強迫其他乘客交換座位。

空服員也有自己的地雷。部分乘客為了引起注意，直接用手戳、拍或拉扯空服員，而非使用服務鈴或禮貌開口。這些看似微不足道的舉動，卻可能讓服務人員感到不受尊重。

👉飛機上脫鞋、帶食物、水瓶硬塞進椅背置物袋…恐惹怒乘客

👉搭飛機最討厭遇到哪種人？不是椅背後傾 美調查揭答案

👉不是開腿坐 調查揭曉旅客最恨的搭機行為

👉無心之失？空服人員對旅客這行為最難容忍

行動電源亂放、不繫安全帶 可能危及安全

行動電源幾乎是現代旅客的必備用品，但若在機艙內起火，恐造成嚴重後果。行動電源應放在隨身行李中，不可託運；容量、使用與存放限制則須依航空公司及適用法規確認。旅客也不宜將可能發熱的電子產品隨意塞進頭頂置物櫃，以免發生異常時無法及時察覺。

除了行動電源不應放在頭頂置物櫃外，易碎物、貴重電子產品也不適合放在上方，避免因擠壓、掉落損壞，還可能害人受傷。另外，必需藥品也應隨身攜帶，以備不時之需。

此外，長途飛行久坐不動、飲水不足，也可能帶來健康風險。CDC指出，超過四個小時的旅行會增加血栓風險，建議經常活動雙腿，活動腳踝和小腿，並在條件允許的情況下偶爾走動。有些旅客搭機時會穿著內搭褲（Leggings）、緊身牛仔褲，專家警告，這些看似方便的穿搭會增加血栓風險，甚至可能在飛機發生火災時造成嚴重燒傷。

而機艙內極度乾燥，會導致眼睛、鼻子和喉嚨乾燥，與其因為不想上廁所而刻意避免喝水，不如規律地喝水，有助防止體液流失。

另一項常被忽略的安全習慣是繫安全帶。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，即使安全帶指示燈熄滅，坐在座位上時仍建議保持繫妥，以防突發亂流造成受傷。

👉不只行動電源 飛機「頭頂置物櫃」不建議放這些物品

👉搭長途航班絕對不要做12件事 一不小心引來脫水、血栓

👉搭飛機穿2類褲恐血栓、還可能阻礙逃生 專家教怎麼穿

長途飛行不受罪 空服員教你舒適妙招

搭乘十幾個小時的長途航班，如何在狹窄的經濟艙座位上睡得舒服？空服員建議登機後換上柔軟、透氣的運動服，讓身體放鬆，降落前再換回原本的衣服，以較清爽的狀態抵達目的地。她也會準備小塑膠袋集中垃圾，避免零食包裝與濕紙巾散落座位周圍。

選位方面，靠近緊急出口的走道座位方便起身活動。在登機後先將手機與手表調整成目的地時間，能提早適應時差。

睡眠也是一門學問。如果覺得頸枕太笨重，可以利用帽T、機上枕頭及捲起的毛衣支撐腰背；過夜航班則避免油膩熱食，改以堅果等輕食減少飽脹感，並適時補充水分。

長途旅行搭機可能出現雙腳腫脹等問題，可以穿上壓力襪，有效減輕不適感；或是攜帶網球，利用網球的硬度搭配簡單滾動，有效舒緩身體緊繃。還有人會準備腳踏吊床（foot hammocks），這種飛行配件掛在椅背的餐桌板上，能讓雙腳抬高休息。

👉前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

👉長途飛行雙腳腫脹怎麼辦？不到20美元「神器」能改善

👉長途飛行太累？隨身帶這小東西有妙用 可緩解疲憊痠痛

👉搭機自備腳踏吊床 讓狹窄經濟艙更舒適

經濟艙也有機會升等？省錢升艙技巧一次看

買經濟艙機票，也有機會坐進商務艙？空服員分享多項爭取升艙的技巧，包括選擇離峰時段搭機、提早抵達機場、禮貌詢問地勤，以及注意個人穿著等。不過，這些方法並非保證升等的祕訣。

一名資深空服員建議，旅客可以先購買經濟艙機票，抵達機場後再向地勤詢問升艙機會。如果商務艙仍有空位，有時可能出現比直接購買商務艙更優惠的加價選項；航空公司會員也可能因資格及航班狀況獲得升等機會。

她特別提醒，想爭取升艙應在登機前詢問地勤，而不是上機後要求空服員更換艙等，因為空服員通常沒有決定升艙的權限。至於衣著整齊、態度友善，雖有助於良好互動，卻不能取代會員資格及航空公司的升艙規則。

除了升艙，節省旅費也有不少方法。空服員建議自備空水瓶，通過安檢後再裝水；攜帶符合規定的固體食物，減少機場餐飲開銷；出發前比較機場停車、接送與叫車費用，也不要以為免稅店商品一定比較便宜。

至於外幣兌換，最好事先比較銀行與合法換匯機構的匯率，避免在機場一次兌換大量現金。善用這些小技巧，即使沒有成功升艙，也能讓整趟旅程更省錢。

👉空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰

👉搭飛機想免費升等？前空服員曝「5大密技」獨旅更有機會

精華 FAQ

  • 調查顯示，電子設備噪音、霸占扶手、落地後急衝走道最惹人反感；此外，脫鞋伸腳、強迫換座、弄髒座位周圍，也都容易影響鄰座感受。

  • 行動電源應放在隨身行李中，不可託運；可能發熱的電子產品也不宜塞進頭頂置物櫃。貴重物品、易碎品與必需藥品最好隨身攜帶，以免損壞或緊急時拿不到。

  • 可穿透氣運動服、準備垃圾袋、選走道座位、提早調時差，並用帽T或毛衣輔助睡眠。另可補充水分、避開油膩餐食、穿壓力襪，減少腫脹與疲憊。

整理包

上一則

整理包／冰箱變50℃熱櫃 歐洲數百家超市被駭不勒索 招惹了誰？

下一則

足部這5個問題 恐預示更嚴重健康問題

延伸閱讀

空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰

空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰
搭飛機「噴香水」很失禮？空服員：密閉機艙恐讓乘客頭痛、噁心

搭飛機「噴香水」很失禮？空服員：密閉機艙恐讓乘客頭痛、噁心
長途飛行雙腳腫脹怎麼辦？不到20美元「神器」能改善

長途飛行雙腳腫脹怎麼辦？不到20美元「神器」能改善
搭飛機穿2類褲恐血栓、還可能阻礙逃生 專家教怎麼穿

搭飛機穿2類褲恐血栓、還可能阻礙逃生 專家教怎麼穿

熱門新聞

塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

2026-10-30 22:25
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21
美國白人家庭雖然不會直接比較孩子的數學進度或考試成績，卻十分重視運動、興趣、社交及生活體驗。示意圖，非新聞當事者。(路透)

白人家長拚的不一樣？ 華人揭美國社會「鬆弛式競爭法」

2026-10-29 20:25

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」