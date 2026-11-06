整理包／搭飛機別當討厭鬼 機艙禁忌、舒適飛行與免費升艙祕訣一次看

搭飛機出遊時要注意許多事，小心別成了飛機上的討厭鬼。示意圖。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理搭機禁忌、安全守則、長途飛行舒適技巧與升艙、省錢方法，提醒旅客避免惹人嫌行為，也別忽略行動電源、繫安全帶與補水等重要細節。

搭飛機看似簡單，但從登機、安放行李到坐定位，每個環節卻都有細節需要注意。有人在機艙脫鞋、霸占扶手，讓鄰座乘客苦不堪言；有人忽略行動電源使用規定，甚至釀成機艙起火事故。看似不起眼的搭機習慣，不僅影響旅途品質，也可能危及飛航安全。

不想變成飛機上的討厭鬼，還想讓旅程更舒適，甚至成為被升等的幸運兒？以下整理四大搭機攻略，讓你的旅行更舒適自在。

搭飛機最惹人嫌的行為 你中了幾項？

搭機最讓人抓狂的行為是什麼？不是所有人都以為的椅背後傾。世界新聞網引述旅客調查指出，電子設備發出的噪音、霸占扶手，以及飛機剛落地就急著衝向走道，都是容易引發乘客反感的行為。

其中一項調查顯示，40%的受訪者討厭乘客霸占扶手，39%反感飛機落地後搶著進入走道。另有針對2500人的調查發現，不戴耳機播放影音內容等噪音問題，也是機艙常見的衝突來源。

除了噪音與搶位，機艙裡還有不少容易踩雷的行為，例如脫鞋後把腳伸向前排、把食物或水瓶硬塞進椅背置物袋、弄髒座位周圍，以及強迫其他乘客交換座位。

空服員也有自己的地雷。部分乘客為了引起注意，直接用手戳、拍或拉扯空服員，而非使用服務鈴或禮貌開口。這些看似微不足道的舉動，卻可能讓服務人員感到不受尊重。

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行動電源亂放、不繫安全帶 可能危及安全

行動電源幾乎是現代旅客的必備用品，但若在機艙內起火，恐造成嚴重後果。行動電源應放在隨身行李中，不可託運；容量、使用與存放限制則須依航空公司及適用法規確認。旅客也不宜將可能發熱的電子產品隨意塞進頭頂置物櫃，以免發生異常時無法及時察覺。

除了行動電源不應放在頭頂置物櫃外，易碎物、貴重電子產品也不適合放在上方，避免因擠壓、掉落損壞，還可能害人受傷。另外，必需藥品也應隨身攜帶，以備不時之需。

此外，長途飛行久坐不動、飲水不足，也可能帶來健康風險。CDC指出，超過四個小時的旅行會增加血栓風險，建議經常活動雙腿，活動腳踝和小腿，並在條件允許的情況下偶爾走動。有些旅客搭機時會穿著內搭褲（Leggings）、緊身牛仔褲，專家警告，這些看似方便的穿搭會增加血栓風險，甚至可能在飛機發生火災時造成嚴重燒傷。

而機艙內極度乾燥，會導致眼睛、鼻子和喉嚨乾燥，與其因為不想上廁所而刻意避免喝水，不如規律地喝水，有助防止體液流失。

另一項常被忽略的安全習慣是繫安全帶。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，即使安全帶指示燈熄滅，坐在座位上時仍建議保持繫妥，以防突發亂流造成受傷。

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長途飛行不受罪 空服員教你舒適妙招

搭乘十幾個小時的長途航班，如何在狹窄的經濟艙座位上睡得舒服？空服員建議登機後換上柔軟、透氣的運動服，讓身體放鬆，降落前再換回原本的衣服，以較清爽的狀態抵達目的地。她也會準備小塑膠袋集中垃圾，避免零食包裝與濕紙巾散落座位周圍。

選位方面，靠近緊急出口的走道座位方便起身活動。在登機後先將手機與手表調整成目的地時間，能提早適應時差。

睡眠也是一門學問。如果覺得頸枕太笨重，可以利用帽T、機上枕頭及捲起的毛衣支撐腰背；過夜航班則避免油膩熱食，改以堅果等輕食減少飽脹感，並適時補充水分。

長途旅行搭機可能出現雙腳腫脹等問題，可以穿上壓力襪，有效減輕不適感；或是攜帶網球，利用網球的硬度搭配簡單滾動，有效舒緩身體緊繃。還有人會準備腳踏吊床（foot hammocks），這種飛行配件掛在椅背的餐桌板上，能讓雙腳抬高休息。

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經濟艙也有機會升等？省錢升艙技巧一次看

買經濟艙機票，也有機會坐進商務艙？空服員分享多項爭取升艙的技巧，包括選擇離峰時段搭機、提早抵達機場、禮貌詢問地勤，以及注意個人穿著等。不過，這些方法並非保證升等的祕訣。

一名資深空服員建議，旅客可以先購買經濟艙機票，抵達機場後再向地勤詢問升艙機會。如果商務艙仍有空位，有時可能出現比直接購買商務艙更優惠的加價選項；航空公司會員也可能因資格及航班狀況獲得升等機會。

她特別提醒，想爭取升艙應在登機前詢問地勤，而不是上機後要求空服員更換艙等，因為空服員通常沒有決定升艙的權限。至於衣著整齊、態度友善，雖有助於良好互動，卻不能取代會員資格及航空公司的升艙規則。

除了升艙，節省旅費也有不少方法。空服員建議自備空水瓶，通過安檢後再裝水；攜帶符合規定的固體食物，減少機場餐飲開銷；出發前比較機場停車、接送與叫車費用，也不要以為免稅店商品一定比較便宜。

至於外幣兌換，最好事先比較銀行與合法換匯機構的匯率，避免在機場一次兌換大量現金。善用這些小技巧，即使沒有成功升艙，也能讓整趟旅程更省錢。

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