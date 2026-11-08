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整理包／修車學徒成創業者 「張雪機車」揚名國際也惹來爭議

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「張雪機車」創始人張雪25日在家鄉湖南麻陽，駕駛改裝摩托車MX450，以40.7...
「張雪機車」創始人張雪25日在家鄉湖南麻陽，駕駛改裝摩托車MX450，以40.74公里成功刷新「改裝摩托車在開闊水域行駛最遠距離」金氏世界紀錄。（新華社）

從修車學徒到中國摩托車界備受矚目的創業者，張雪一步步建立自己的品牌。2026年，張雪機車在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）首個賽季便取得製造商年度第三名，旗下車手奪得年度亞軍。

張雪的話題不只在賽場，他駕駛改裝摩托車在家鄉湖南麻陽「水上漂」40.74公里，不過，他也因校招年薪10萬元人民幣（約1.5萬美元）遭嫌低、公開拉黑親生母親等事件引發爭議，從創業、賽車到言行，張雪成中國機車產業備受關注的人物。

從小熱愛摩托車 1封親筆信獲提拔

張雪1987年出生，從小熱愛摩托車，初中輟學後便投入機車領域。2009年，22歲的他為求職浙江阿波羅運動科技，親手寫信表達對摩托車的熱愛，最終獲董事長應兒破格錄用，參與摩托車研發。

這段經歷成為他日後創業的重要基礎。張雪曾公開稱讚前老闆應兒「特別漂亮」，而應兒創辦的浙江阿波羅如今也已啟動IPO。

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一戰封神 從修機車學徒到世界冠軍

2026年，張雪機車進軍世界超級摩托車錦標賽（WSBK），旗下法國車手德比斯（Valentin Debise）在WorldSSP組別表現出色，3月葡萄牙站更連奪兩回合冠軍。張雪兌現承諾，9月25日包機帶領近200名員工、研發人員及供應商飛往義大利，現場觀看賽車。10月賽季收官，德比斯以291分取得年度車手亞軍，張雪機車則拿下製造商年度第3名。

那個14歲在修車鋪裡滿手油汙的少年，終於用自己造的車，讓全世界看到了中國摩托。張雪表示，自己成功的原因在於，「我不管結果，做了我想做的事，幾十年一直如此，不管有多困難，我也不會想去放棄，幹不死就往死裡幹」。

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水上漂破紀錄 17年前曾四度失敗

2026年10月25日，張雪在家鄉湖南懷化麻陽，駕駛MX450兩棲改裝摩托車，在錦江水域連續行駛40.74公里，打破原有31.8公里的金氏世界紀錄，挑戰耗時約32分鐘。

這項挑戰背後有一段往事。2009年，張雪曾四度嘗試摩托車「水上漂」，卻屢次落水，最遠只滑行20公尺。17年後，他帶領團隊重返水面，終於圓夢。挑戰成功後，張雪將改裝車捐贈給麻陽。慶祝期間，他還把麻陽縣委書記廖園熙推進水裡，雙方戲水的畫面引起網民熱議。

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張雪機車創始人張雪10月30日發布影片自爆「已將親生母親拉黑」。(取材自微博)
張雪機車創始人張雪10月30日發布影片自爆「已將親生母親拉黑」。(取材自微博)

入台遭扣、校招薪資、拉黑母親 張雪人紅是非多

入台遭扣：2026年8月，張雪機車820RR入台遭查扣，張雪揚言若扣一輛便再送一輛，甚至表示要「送到統一為止」，引發兩岸網民討論。

校招年薪10萬元惹議：同年10月26日，張雪機車首次到重慶大學校招，應屆生年薪10萬元起，研發職位最高15萬元，前10%員工首年可調薪50%，被指低於同專業行情（同專業碩士普遍20萬至35萬元）。張雪11月3日回應，「你不能逼我把應屆生工資提到20萬，就像我不能逼你來上班一樣。」

拉黑親生母親：同年10月30日，張雪公開表示，因母親多次接受媒體採訪，違反他的勸告，決定將母親拉黑。他不滿家人被當作流量話題。事件引發兩極反應，外界也提及母親曾在他創業資金困難時抵押住房，借款55萬元支持他。

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張雪機車校招年薪10萬起被嫌低，張雪回應：你不能逼我把工資提到20萬，就像我不能...
張雪機車校招年薪10萬起被嫌低，張雪回應：你不能逼我把工資提到20萬，就像我不能逼你來上班一樣。（取材自大風號）

精華 FAQ

  • 張雪1987年出生，初中輟學後投入機車領域，2009年以手寫信求職浙江阿波羅，被董事長應兒破格錄用參與研發，之後累積經驗並創立自己的品牌。

  • 2026年首度參賽就表現亮眼，法國車手德比斯在WorldSSP組別多站奪冠，最終拿下年度亞軍；張雪機車則獲製造商年度第3名，算是相當成功的開局。

  • 爭議包括校招年薪10萬元被認為偏低、他公開表示拉黑親生母親，以及張雪機車入台遭查扣後的強硬回應，這些言行都讓他在網路上引發兩極評價。

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