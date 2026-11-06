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煙燻紅椒粉微微辣、芥末粉解膩 燉牛肉加這8種調味料就對了

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燉牛肉可以加入普羅旺斯香料、煙燻紅椒粉等調味，提升風味層次。燉牛肉示意圖，與本新...
燉牛肉可以加入普羅旺斯香料、煙燻紅椒粉等調味，提升風味層次。燉牛肉示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Farhad Ibrahimzade）

AI摘要

文章摘要整理：

報導整理出8種能讓燉牛肉更好吃的調味料，包含普羅旺斯香料、煙燻紅椒粉、多香果、可可或咖啡粉、芥末粉、孜然、迷迭香與百里香。

天氣變冷時，來碗熱騰騰的燉牛肉，既暖胃又暖心，軟嫩的牛肉塊配上新鮮蔬菜與濃郁湯汁就是秋冬季最棒的佳餚，不過如果加入適當調味，可以讓燉牛肉的風味再升級，Daily Meal報導列出8種可以提升燉牛肉風味的常見香料。

1. 普羅旺斯香料（Herbes de Provence）

普羅旺斯香料是一種傳統法國混合香草，名稱源自法國東南部以香草和地中海料理聞名的地區。香草成分各異，但百里香、迷迭香、牛至（oregano）、夏香草（summer savory）是常見原料，而有些混合成分則可能包含墨角蘭（marjoram）、鼠尾草、羅勒和薰衣草花蕾。普羅旺斯香料為燉牛肉增添樸實、芳香風味，提升層次又不會蓋過其他食材的味道。建議煎過牛肉後，使用肉湯洗鍋收汁（deglaze）時加入調味料。

2. 煙燻紅椒粉（Smoked paprika）

煙燻紅椒粉是紅椒慢烘而成，能賦予燉牛肉更迷人的鄉村火烤風味，增添口感層次，很適合喜歡辛香，又不希望太辣的人。如果想要微辣，可以在4到6夸脫的鍋中加入不到一茶匙的煙燻紅椒粉。在洗鍋收汁前加入煙燻紅椒粉，讓脂肪帶出其風味，只要別用中火以上烹調超過約10秒，否則會變苦。

3. 多香果（Allspice）

多香果不是混合香料，而是一種漿果做成的香料，帶有肉桂、丁香和肉豆蔻的風味，能給料理增添溫暖感、些許甜味，和胡椒味。想煮出最棒風味的燉牛肉，不妨在燉煮的鍋中加入幾顆新鮮多香果。

4. 可可粉或濃縮咖啡粉

通常只有在製作甜點時，才會想到可可粉和濃縮咖啡粉，不過未加糖的可可粉和濃縮咖啡粉，可以成為煮出風味濃郁的美味燉牛肉的秘密武器。透過增添鹹香烤肉的層次感，這兩種粉可以提升燉牛肉的鮮味。將可可粉和濃縮咖啡粉做為調味料時，記得少量即可，在洗鍋收汁前加入不超過一茶匙的量，視需求再酌量添加。

5. 芥末粉

芥末粉是消除肥牛肉油膩感的絕佳選項，還能讓燉牛肉增添一點迷人辛香。可以在煎牛肉時，加入一至兩茶匙的芥末粉，或在洗鍋收汁前加入芥末粉；芥末粉也能作為乳化劑，在燉牛肉倒入液體時，芥末粉能讓蔬菜和脂肪變得濃稠一點。

6. 孜然

孜然是在全世界料理中被廣泛使用的香料，在燉牛肉加入孜然，能為料理增添暖心、煙燻和些許柑橘風味，不論是孜然粉或孜然粒，都很適合作為廚房的常備香料，因為孜然用途多元，不僅能帶出蔬菜中的甜味，還能提升牛肉的鹹香味。為了充分獲得孜然的香味，建議燉煮初期就加入鍋中，讓香料有充分時間釋放風味。

7. 迷迭香

迷迭香和烤肉很搭配，也能給鹹味料理增添木質、泥土和些許柑橘風味。為燉肉調味時，可以選擇新鮮或乾燥迷迭香葉，甚至是小袋裝的完整迷迭香帶葉枝條。如果選用乾燥迷迭香，應該在烹飪初期就加入，因為乾燥葉子可以承受長時間加熱；如果是新鮮迷迭香，則應該在烹飪最後階段再加入。

8. 百里香（Thyme）

百里香是一種香草，帶有強烈氣味、木質風味且略帶花香泥土氣息，能完美融合燉肉裡蔬菜的甜味和牛肉的鮮味。加太多乾燥百里香可能會讓肉湯變苦，所以一開始加入的量不要超過一茶匙，再根據需要增加，避免味道過重。

精華 FAQ

  • 文章列出8種常見調味料，包括普羅旺斯香料、煙燻紅椒粉、多香果、可可粉或濃縮咖啡粉、芥末粉、孜然、迷迭香與百里香，用來增加層次與香氣。

  • 芥末粉能減少肥牛的油膩感，並帶出辛香與乳化效果；煙燻紅椒粉則能增添鄉村火烤感與微辣風味，但加熱時不宜過久，以免變苦。

  • 孜然、乾燥迷迭香和乾燥百里香較適合在燉煮初期加入，讓風味慢慢釋放；新鮮迷迭香則建議後期加入，避免香氣流失，百里香也要避免一開始放太多。

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