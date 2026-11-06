通勤搭車「單手滑手機」很傷手 小指這角度恐害手指變形
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日常生活中不當的身體姿勢與頻繁重複的動作，是導致手指變形與腱鞘炎的重要元兇。根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，智慧型手機已成為現代生活的必需品，許多人習慣在通勤或空檔時拿出手機快速滑動，手外科專科醫師田中利和示警，以錯誤方式握持智慧型手機，會對手腕和指關節造成沉重負擔。
報導指出，日常生活中不經意的習慣，往往對雙手造成超出想像的負擔。特別是隨著大螢幕手機普及，「單手握持並只靠拇指操作」的行為，已被醫學界視為誘發手部疼痛、嚴重腱鞘炎甚至手指變形的潛在隱患。
田中醫師特別提醒，許多通勤族在捷運或公車上站立時，習慣單手拿手機，並利用該隻手的大拇指快速滑動螢幕，或是大角度旋轉拇指點選按鈕。由於手腕拇指側內部有負責牽引動作的外展拇長肌腱與伸拇短肌腱，如果長時間讓拇指處於過度延伸與重複滑動的高壓狀態，很容易引發「狹窄性肌腱滑膜炎」（迪克凡氏症）。
根據臨床經驗，許多因手指與手腕疼痛求診的患者，與長時間過度使用手機脫不了關係。這類手部發炎不僅會在活動拇指時伴隨劇烈抽痛，更會影響到日常生活拿取重物或支撐等動作。
除了大拇指過度勞動之外，更嚴重的問題在於單手拿手機的「手勢」。許多人單手握持體積較大的手機時，為了避免滑落，常會下意識地將小指卡在手機底部作為支撐點。田中醫師特別提醒，「以小指托住手機底部」的拿法十分危險，會讓纖細的小指承受整支手機的下沉重量與槓桿壓力，正是引發小指變形的危險誘因，務必改掉這個習慣。
田中醫師建議，想要遠離手指變形與腱鞘炎的威脅，一定要以正確方式拿手機。最理想且安全的使用方式，是將手機放在一隻手的手掌上，並由另一隻手的食指或拇指操控螢幕，避免單手滑手機。若因環境限制必須單手握持，建議選用防滑保護殼，或是黏貼於機身背面的手機指環支架，藉由工具固定機身，避免手掌過度出力導，加重拇指與手腕肌腱的壓力，形成惡性循環。
改掉單手滑手機的壞習慣，才能在享受科技便利的同時，守護雙手的關節健康。
因為拇指必須長時間重複伸展、點選與滑動，手腕也會持續承受壓力，容易讓肌腱發炎，進一步出現疼痛、活動受限甚至腱鞘炎。 這種拿法會讓纖細的小指承受整支手機的重量與槓桿壓力，長期下來可能造成小指受力異常、外觀變形，並增加手部不適風險。 最理想是把手機放在一手掌上，改由另一隻手的食指或拇指操作；若必須單手使用，可搭配防滑保護殼或手機指環支架固定機身。
精華 FAQ
因為拇指必須長時間重複伸展、點選與滑動，手腕也會持續承受壓力，容易讓肌腱發炎，進一步出現疼痛、活動受限甚至腱鞘炎。
這種拿法會讓纖細的小指承受整支手機的重量與槓桿壓力，長期下來可能造成小指受力異常、外觀變形，並增加手部不適風險。
最理想是把手機放在一手掌上，改由另一隻手的食指或拇指操作；若必須單手使用，可搭配防滑保護殼或手機指環支架固定機身。
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