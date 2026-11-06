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約會變加班、吵架只講道理 3生肖事業有成感情卻亮紅燈

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有些人在職場上思路清晰、執行力出色，總能掌握發展機會，事業一路穩步向上，感情生活...
有些人在職場上思路清晰、執行力出色，總能掌握發展機會，事業一路穩步向上，感情生活卻未必同樣順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Kanigan）

AI摘要

文章摘要整理：

這篇報導指出，屬龍、蛇、馬的人在事業上多能衝刺有成，但也因投入工作、過度理性或重視自由，容易忽略伴侶需求，讓感情亮起紅燈。

有些人在職場上思路清晰、執行力出色，總能掌握發展機會，事業一路穩步向上，感情生活卻未必同樣順遂。根據搜狐報導指出，三生肖通常具備強烈目標感與抗壓能力，能有效整合資源、突破工作難關，卻也可能因為把太多時間與心力投入事業，導致伴侶需求被忽略，讓兩人關係逐漸失去平衡。

生肖龍

屬龍的人自帶氣勢，做事有企圖心，對事業更是充滿野心。一旦設定目標，就會全心投入，無論是爭取升遷、拓展業務，還是經營自己的事業，都希望做到最好。只是，當工作成為生活重心，感情往往容易被擺在後面。

即使伴侶期待一起吃頓飯、聊聊生活瑣事，屬龍的人可能還在忙著處理公事，甚至連對方生日、重要紀念日都因工作而忘記。他們並非不重視感情，而是習慣把責任和成就放在優先位置，久而久之，容易讓另一半覺得自己不受重視。對屬龍的人來說，事業再成功，也別忘了留些時間給身邊重要的人。

生肖蛇

屬蛇的人冷靜、聰明，擅長觀察與分析，面對事業上的難題，通常能夠沉著應對，也懂得運用自己的能力爭取機會。然而，這份理性若帶進感情生活，卻可能成為相處上的阻礙。

當伴侶心情不好、需要安慰時，屬蛇的人可能第一時間不是給予擁抱，而是開始分析問題、提出解決方法；當對方只是想抱怨幾句，他們卻忍不住講道理，讓原本需要情緒支持的時刻變成一場理性辯論。

這種不擅長表達溫柔的表現，容易讓伴侶感到有距離。屬蛇的人需要學習的，是別總想著找出問題的答案，有時候一句關心、一個擁抱，比講再多道理都管用。

生肖馬

屬馬的人熱情奔放，喜歡追求新鮮感，無論工作或生活，都希望保有自己的空間與自由。他們在事業上往往充滿行動力，想到什麼就積極嘗試，不喜歡受到太多限制。然而，這種個性也可能延伸到感情中。

即使已經有伴侶，仍習慣按照自己的步調生活，例如臨時決定和朋友出遊、下班後突然安排活動，甚至忙著追求自己的興趣，忘了事先和另一半商量。當伴侶希望多一點陪伴、想知道彼此的生活安排時，屬馬的人卻可能覺得受到束縛，認為感情不應該限制個人自由。

長期下來，雙方容易因為溝通不足而產生摩擦。對屬馬的人來說，維持自由並沒有錯，但也要讓伴侶感受到自己是被放在心上的。

精華 FAQ

  • 報導點名的3個生肖是龍、蛇、馬。它們共同特質是事業心強、行動力高，但也容易因把重心放在工作或個人節奏上，導致伴侶被忽略，感情因此出現失衡。

  • 屬龍的人通常企圖心強，做事以目標和成就為先，常把工作排在生活前面。即使伴侶希望陪伴或重視紀念日，也可能因忙於公事而被延後，讓對方感到不被重視。

  • 屬蛇的人容易把伴侶的情緒問題變成理性分析，缺少安慰與溫度；屬馬的人則常依照自己的步調安排生活，未先溝通就決定行程，容易讓伴侶感到被忽略或受束縛。

生肖運勢

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