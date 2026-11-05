屢見不鮮 美國四間速食餐廳「強烈暗示」顧客給小費

速食店沒有人會把食物幫你送上桌，但仍有一些速食餐廳鼓勵客人給小費。Shake Shack示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國多家速食店以小費選項或小費罐暗示顧客付費。

美國多家速食店以小費選項或小費罐暗示顧客付費。 重點二： 調查顯示多數消費者常遇到小費提示，且感受壓力明顯。

調查顯示多數消費者常遇到小費提示，且感受壓力明顯。 重點三：星巴克、Shake Shack、Five Guys與Popeyes成爭議焦點。

忙碌的時候，很多人會到速食店快速解決一餐，但和有桌邊服務的餐廳不同，速食店沒有人會把食物送上桌，甚至可能需要顧客自己到櫃檯取餐，但仍有一些速食餐廳鼓勵客人給小費 ，方式可能是結帳時出現小費選項，或是把小費罐放在顯眼的位置。

消費者研究與市場調查平台Pogo今年針對超過美國一百位速食店顧客進行的調查顯示，59%的人說他們在外用餐時，經常或總是遇到給小費的提示。受訪者感到有給小費的社會壓力，47%的受訪者對商家在顧客拿到食物前索要小費的做法給予了最低評價。The Daily Meal報導，在以下四間速食餐廳用餐，顧客很可能會被要求付小費。

第一是星巴克 。星巴克今年4月宣布，計畫在app和店內的掃描支付服務中加入小費選項，7月時有些顧客可以選以信用卡支付小費。隨著星巴克擴大付小費的範圍，許多顧客抱怨櫃台服務餐廳的給小費方式，星巴克表示顧客並非必須付小費，但若願意可以選擇該選項。

第二是Shake Shack。今年8月，一支描述Shake Shack因顧客沒付小費而遭加價的影片在網路引發熱議，影片中Shake Shack的顧客在店內使用自助點餐機點餐，原本一杯5.99的奶昔，顧客因為結帳時選了不給小費的選項，結果機器跳出「價格更新」的通知後，一杯奶昔突然變成6.49元。Shake Shack的一位代表事後表示，顧客不會因為沒給小費而被加價，影片中拍到的內容是點餐機出現問題。

Five Guys也是會希望顧客給小費的速食店，在店內點一份漢堡和薯條的客人可能會遇到給小費的選項，但顧客通常自己在櫃檯取餐，甚至吃完後還要自己收餐盤，很多環節都沒有直接服務，這引發大眾討論，在這樣的店到底是否該給小費。

最後是Popeyes，這間速食店在今年7月成了小費爭議的主角。一名顧客在密西根州一間購物中心內的Popeyes使用自助點餐機點餐，最後出現給小費的要求，機器顯示包括10%和15%的小費選項，還有可自行輸入金額的欄位，也有可以不給小費的選項。Popeyes一位發言人表示，Popeyes正在大約12家美食街門市試行小費制度，藉此幫助留住員工，但目前沒有在全國範圍推廣小費制度的計劃。