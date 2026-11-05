53歲兒突回老家賴著 8旬夫婦陷退休金危機：要趕他走嗎？

專家建議應避免全家陷入無止境的經濟依賴，釐清親子間的資產界線並尋求外界協助，才是擺脫困境、守護晚年安穩的關鍵解方。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

AI摘要 文章摘要整理： 日本一對領固定年金的八旬夫妻，因53歲失業兒子返家同住而陷入退休金危機，專家提醒應劃清財務界線並尋求公共資源協助。

在亞洲，已獨立的成年子女重返老家與年邁父母同住的現象屢見不鮮，但若缺乏清晰的財務邊界，原本平穩的退休生活極可能一夕崩潰。日本 媒體「THE GOLD 60」報導一對月領23萬日圓（約1,450美元）年金的八旬高齡夫妻，因失業的53歲兒子無預警返家啃老而面臨晚年財務危機。

報導指出，82歲的正明（化名）和81歲的惠子有1,200萬日圓（約76,000美元）存款，每月開銷完全靠23萬日圓（約1,450美元）年金因應，唯一的願望就是「在自己家中安享晚年」。沒想到有一天，遭遇離婚失業等打擊的53歲獨生子阿敦（化名）突然返家同住，生活開銷全由兩老承擔。

短短不到半年，夫妻的年金已不敷使用，被迫動用存款貼補開銷；在龐大經濟壓力與心理焦慮下，老父親最終病倒住院。面對老後資金即將見底的恐懼不斷升溫，卻又無法狠心地將兒子趕出門，夫妻倆陷入了進退失據的困境。

對此，理財規劃顧問山﨑裕佳子指出，原本應該獨立生活的孩子因為各種原因回到父母家同住的例子並不少見。不過，如果同住關係缺乏明確界限，最後可能會威脅到父母的生活。

第一步應確保父母的老後與照護資金。山﨑以正明夫妻為例，如果繼續動用存款彌補生活開支的缺口，他們的儲蓄每年將減少50萬日圓（約3,100美元）。若加上未來醫療和照護費用的需求，存款縮水的速度可能更快。

根據日本生命保險文化中心的統計數據，以平均照護期間4年7個月計算，每人所需照護資金約達500萬日圓（約31,000美元）。因此，父母必須堅守原則，自身的年金與存款是為了未來的醫療、照護、臨終費用與房產修繕而準備，並向子女如實公開資產現況，明確表達無法無限度資助。

此外，面對長期照護需求，山﨑建議應及早向地方政府諮詢與申請照護服務或相關補助；至於子女面對的就業困境，也能向公家機關求助，透過工作媒合等服務重返職場，避免陷入互相拖累的惡性循環。

解決老後財務危機的關鍵不在於單純承擔或遺棄，而是劃清界線、善用公共資源，讓兩代各自站穩生活腳步。