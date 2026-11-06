整理包／顧安生與胡錦 當紅主播遇上潘金蓮 相守近半世紀成佳話

台視前副總經理顧安生（左）和太太胡錦一起欣賞保羅安卡演出。（本報資料照片）

台視前當家新聞主播、資深媒體人顧安生11月3日辭世，享壽83歲。他的家世顯赫、職涯輝煌，還曾創下一年領取29個月薪水的輝煌紀錄。

當年「台視當家主播」娶「艷星」成為熱門話題，顧安生與胡錦交往、結婚時，九成親友反對，顧安生甚至為了胡錦險與台視長官鬧翻；這段婚姻當年並不被外界看好，兩人卻相互扶持46年，成為演藝圈與新聞界的一段佳話。

顧安生傲人職涯 36年台視記者到當家主播

顧安生是前國防部長、一級上將顧祝同的侄子。顧祝同曾任國民政府高階軍事將領及國防部長，在政軍界地位重要。顧安生則選擇投入新聞專業，畢業於世界新聞專科學校（今世新大學）日間部編輯採訪科，後來取得中國文化大學新聞研究所學歷。

1969年，他進入台灣電視公司新聞部擔任記者，1984年接替盛竹如成為當家主播，成為觀眾熟悉的新聞面孔。之後他轉往管理階層，歷任台視新聞部經理、副總經理，2005年1月28日退休。職涯中最令人津津樂道的紀錄，是曾經一年領取29個月薪水。

1988年1月13日蔣經國總統逝世，當時擔任晚間新聞主播的顧安生，是全台灣第一位向全國觀眾播報這項重大歷史消息的主播。

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胡錦比顧安生紅 邵氏艷星到政大EMBA

其實，胡錦名氣比顧安生更大，甚至可以說比顧安生更紅。

胡錦是1970年代邵氏電影當紅女星，出身江西梨園世家，自小跟隨母親馬莉珠學習京劇，1969年受到導演李翰祥賞識進入電影圈，在邵氏發展10多年，參演超過百部電影。她的胞弟胡鈞、胡銘亦為演員。

胡錦最廣為人知的角色，是李翰祥執導「金瓶雙艷」中的「潘金蓮」一角紅遍兩岸三地，成為其演藝生涯最鮮明的標籤。1974年，她憑「雪花片片」獲得第20屆亞洲影展演技優異女主角獎，並參加過不少大型舞台劇，例如「遊園驚夢」、「蝴蝶夢」和音樂劇「梁祝40」；1990年轉往幕後擔任電視製作人，製作「芙蓉鎮」、「愛在他鄉」、「紙婚」等膾炙人心的連續劇；之後淡出影壇。

她在經歷乳癌後，重新看待人生，完成政大EMBA學業，並跨足藝術領域成為畫家。

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不被看好的婚姻 顧安生視她如珍寶

胡錦是活躍影壇的美艷女星，曾因電影「金瓶雙豔」中飾演潘金蓮一角走紅，並有過一段婚姻；顧安生則是前景看好的台視新聞記者，兩人交往時，因身分與背景差異引發不少議論。顧安生曾透露，當年身邊有九成的人反對兩人結婚，他甚至為了娶胡錦差點與電視台長官鬧翻，但最終堅持自己的選擇。

胡錦早年因性感形象和常演反派，被貼上「豔星」標籤，甚至曾被新聞局要求簽下承諾書，保證不再拍攝有辱國體的作品，否則不能出國演出。婚後，顧安生希望她逐漸淡出演藝圈，讓夫妻能在年節享受家庭生活；胡錦接受建議，卻也曾因錯過電影演出機會，眼見接替演員得獎而感到懊悔。

1987年，顧安生罹患腦炎，必須接受開顱手術。胡錦為避免丈夫擔心，刻意隱瞞病情，卻在親友離開後忍不住落淚，一周內瘦了10公斤。此後顧安生又因腎功能異常換腎，還裝過心臟支架與心律調節器。

而胡錦本身也兩度罹患乳癌。第一次確診時約55歲，她因無法接受切除部分乳房，多次向顧安生提出離婚，顧安生始終沒有離開。

胡錦回憶，顧安生有一次準備接受心律調節器手術，護士提醒他取下身上的貴重物品，沒想到他竟指著一旁的胡錦說：「她就是我最貴重的東西。」一句話流露對妻子的珍惜，也讓外界看見這位資深主播嚴肅形象背後的柔情。

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最後告別留2字、一本筆記 早已安排好身後事

顧安生在新聞主播台上形象嚴肅，回到家中也頗有長官架勢，談到兩人相處，胡錦曾笑說，顧安生在家就像長官，她經常得聽他的命令，不過看似強勢的顧安生，其實也有浪漫深情的一面。

顧安生3日中午驟然離世，胡錦卻沒有完全陷入慌亂，原來顧安生早已在一本筆記本中，仔細寫下身後事安排。

胡錦透露，當時在美國工作的女兒恰好利用年度休假返台，2日女兒發現顧安生不斷冒汗緊急送醫，發現是心臟問題，隨後住進加護病房；顧安生病情一度恢復平穩，不料3日中午急轉直下，臨終前只說了一句「很累」。

顧安生生前留下一本筆記本，把自己若先離世，妻女該處理的事項逐一寫清楚。女兒看完後對母親說，爸爸「就是這麼的細心、這麼周全，這麼怕妳擔心勞累」。

胡錦原本期待夫妻再撐2年，迎接結婚50周年，如今願望無法實現。面對相伴多年的丈夫驟然離世，即使他早已細心安排好身後事，仍難以填補失去摯愛的空缺。談及未來生活，胡錦忍不住落淚說：「他走了我將來該怎麼辦？」

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