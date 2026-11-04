被小人算計、吃過被打壓的苦 4生肖把挫折變本錢「後勢看俏」

生肖屬蛇的人個性冷靜隱忍，天生帶著一股不服輸的韌勁。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI摘要 文章摘要整理： 命理文章指出，牛、蛇、猴、馬4生肖前半生常遇打壓與失利，但能將挫折轉為實力與經驗，最終熬出轉機、迎來事業與人生翻身。

人生難免有陷入低谷的時候，有人遭遇挫折便一蹶不振，甚至從此自暴自棄；也有人即使跌得鼻青臉腫，仍不肯輕易認輸，拍拍身上的灰塵，咬緊牙關重新出發。新浪網命理專欄「運勢女王」文章分析，4生肖前半生吃盡苦頭，歷經職場打壓、投資失利與創業挫敗，卻能把磨難化為養分，憑著毅力與實力東山再起，迎來人生轉機。

生肖牛

生肖屬牛的人性格沉穩執拗，認定的方向九頭牛都拉不回來，天生不愛走投機取巧的捷徑，認準了靠硬實力站穩腳跟。年輕時沒少經歷磋磨，在基層崗位熬了好幾年，做的專案次次被搶功勞，創業初期遇上資金鏈斷裂，連房租都差點湊不出來。

親友都勸他換條輕鬆的路走，他偏要咬著牙死磕，把每一個細節打磨到極致，把每一次挫折都變成攢經驗的台階。人生經歷變成了他手裡的硬實力，事業直接迎來厚積薄發的爆發期，之前被埋沒的能力全部被看見，穩穩實現人生翻身，往後的路越走越順。

生肖蛇

生肖屬蛇的人個性冷靜隱忍，天生帶著一股不服輸的韌勁，越是身處低谷，越能沉下心來蟄伏蓄力。他可能剛入職場就被小人惡意針對，做生意遇上合作夥伴捲款跑路，談了很久的項目臨到頭被人截胡。

生肖蛇從來沒在低谷裡崩潰失控，反而每次受挫都逼著自己復盤問題，像蛇蛻皮一樣把舊的短板全部蛻掉，長出更堅硬的鎧甲。最後把心智打磨得無比強大，熬過最暗的那段時光，之前攢下的資源和能力集中爆發，直接跳出困境實現徹底翻身，往後的人生一路開掛，潛力越挖越大。

生肖猴

生肖屬猴的人性格靈動卻有常人看不到的韌性，早年總因為太聰明摔跟頭，卻從來不肯被挫折打垮，每次跌倒都能快速爬起來重新出發。年輕時可能因為過度自信投資踩了大坑，把全部積蓄賠得精光，換了好幾份工作都遇上不對的賽道，努力很久都看不到回報。

別人都覺得他這次肯定站不起來了，他偏要咬著牙重新來過，把之前的浮躁全部磨掉，把聰明勁用在深耕一件事上。最後他修正了人生的方向，熬過最迷茫的那段日子，快速找到屬於自己的黃金賽道，靠著沉澱後的能力穩穩翻身，事業直接衝上全新台階。

生肖馬

生肖屬馬的人性格灑脫不服輸，天生不肯安於現狀，敢闖敢試的性子讓他早年沒少摔跟頭，卻從來不肯停下向前的腳步。年輕時走南闖北創業，接連好幾次摔得頭破血流，好不容易做出點成績，又遇上市場環境突變，一切回到原點。

旁人勸他別再折騰，安安穩穩過日子，他偏要咬著牙拍拍灰重新出發，把每一次試錯的經驗都刻進骨子裡。所有的磋磨最後都變成了他最寶貴的見識和資源，熬過最艱難的那段時光，之前結識的貴人全部出手相助，多年積累的資源全部兌現，穩穩實現人生翻身，打開全新的事業格局。