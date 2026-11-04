2黃金獵犬玩瘋了不肯離開泳池 「你追我跑」飼主崩潰

黃金獵犬至今仍是熱愛運動的工作犬，喜歡游泳，也樂於與主人一起參與各種活動。示意圖，非新事件圖。（取材自pexels.com@Nathalia Crispim ）

AI摘要 文章摘要整理： 兩隻黃金獵犬在大雨中仍玩得忘我，主人想叫牠們上岸卻屢遭拒絕，影片也讓人看見這個犬種對水上活動的天生熱愛。

許多狗狗喜歡游泳，但有些狗狗似乎認為，只要跳進游泳池，就沒有必要再回到乾燥的陸地，兩隻玩到無法收心的黃金獵犬顯然屬於後者。

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▲ 影片來源：TikTok＠imbluethesiberiann（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

PetHelpful網站報導，TikTok帳號@imbluethesiberiann分享了一段有趣的影片，兩隻熱愛玩水的黃金獵犬展現出對游泳的高度熱忱，到了該結束游泳時間，卻完全不願意配合上岸。影片中可見室外正下著大雨，主人希望牠們別玩了進屋，拿著大毛巾想把牠們擦乾，哪知這兩隻調皮狗狗一再跳進泳池，絲毫不想理會主人，還在泳池周邊玩起「你追我跑」，讓主人又好氣又好笑。

留言中一名網友對牠們大膽的游泳方式印象深刻，「從沒看過狗狗會頭朝下直接跳進游泳池。」另一人說，狗狗游完泳後的清理工作有得瞧，「我笑了，那條毛巾根本擦不乾任何東西。」

黃金獵犬熱愛玩水 游泳究竟有什麼魅力？

黃金獵犬長期以來都與水上活動有密切關係。這個品種最初在蘇格蘭培育，作為狩獵時的工作夥伴，主要負責從陸地及水中找回獵鳥。牠們結實的體格、強而有力的游泳動作，以及具有防水特性的雙層毛髮，都有助於完成這些工作。

根據美國養犬俱樂部（AKC）資料，黃金獵犬至今仍是熱愛運動的工作犬，也樂於與主人一起參與各種活動。游泳不僅能提供身體活動，也能帶來心理刺激。此外，水的浮力能支撐狗狗大部分的體重，因此在符合個別狗狗的健康及體能狀況下，游泳也可能是一種對關節負擔較小的運動。

報導指出，不過也並非每隻黃金獵犬天生都喜歡游泳。飼主應循序漸進讓狗狗接觸水，過程中密切看顧，並確保牠們能安全、輕鬆地離開水池。此外，也要留意狗狗是否出現疲勞跡象，即使再熱愛游泳的狗狗，也可能因為體力耗盡而感到疲憊。

影片中這兩隻堅持不肯上岸的黃金獵犬，牠們拒絕離開泳池，看起來或許只是固執，但也反映出水上活動對這個犬種的吸引力。畢竟，黃金獵犬原本就是為了水上狩獵而培育的品種。或許牠們不是故意反抗飼主，只是在用自己的方式，延續數百年來熱愛水上活動的天性。