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不是床單或枕頭 多數人都忽略床鋪這處「細菌溫床」

不是床單或枕頭 多數人都忽略了床鋪這處「細菌溫床」

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床頭板是很多人日常清潔中，容易忽略的角落，專家建議床頭板應每個月除塵一次，每年進...
床頭板是很多人日常清潔中，容易忽略的角落，專家建議床頭板應每個月除塵一次，每年進行兩次深度清潔。示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Eimi Vergara）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：床頭板常被忽略，卻易累積細菌與塵蟎。
  • 重點二：研究發現床頭板可能含金黃色葡萄球菌。
  • 重點三：專家建議每月除塵，半年深度清潔消毒。

忙碌的一天過後，鑽進乾淨舒適的被窩裡休息，是最讓人放鬆的事。很多人會定期清洗床單、被子和枕頭，卻容易忽略清潔床頭板，長久下來可能累積各種細菌和塵蟎。專家建議，床頭板應每個月除塵一次，並每年進行兩次深度清潔，以降低感染金黃色葡萄球菌的風險，讓睡眠更安心。

Real Simple報導，細菌和塵蟎不只會累積在寢具上，也會在床頭板上繁殖，晚上睡覺時，人體的皮膚、頭髮和體油都會密集接觸到床頭板，因此成為細菌滋生的溫床，特別是在高溫、高濕度的環境裡，細菌更容易繁殖。

一項由微生物學家波因特（Amy-May Pointer）和床墊評價網站Mattress Clarity合作的研究發現，床頭板含有多種真菌，以及黴菌和細菌菌落。波因特在細菌檢測中發現金黃色葡萄球菌，這種細菌有可能導致危險的皮膚感染。波因特說，床頭板在日常打掃中常常被忽略，所以才會滋生很多細菌，不論是木質、硬質或布質床頭板，平常應該定期除塵並擦拭乾淨，進行徹底清潔。

清潔專家麥卡利斯特（Sarah McAllister）說，建議每個月一次用吸塵器和馬毛刷除去床頭板上的灰塵，每年進行兩次深度清潔；進行深度清潔時，可以先用去漬劑處理汙漬，再用織物清潔劑（upholstery cleaner）清潔整個床頭板。

清潔時，應該對整片床頭板使用織物清潔劑，否則部分區塊的布料可能會留下水漬；清潔前務必先確認床頭板材質是否適合使用織物清潔劑。麥卡利斯特說，消毒是防止細菌、真菌和黴菌滋生的另一個關鍵步驟，可以使用蒸氣清洗機或消毒噴霧對布質床頭板消毒。

精華 FAQ

  • 因為睡覺時人體的皮膚、頭髮和體油會經常接觸床頭板，加上高溫、高濕環境更利於細菌繁殖，久而久之就會累積成細菌溫床。

  • 研究指出，床頭板上不只有多種真菌，也可能有黴菌與細菌菌落，甚至檢出金黃色葡萄球菌，若接觸或擴散，可能引發危險的皮膚感染。

  • 專家建議每月用吸塵器和馬毛刷除塵一次，每年做2次深度清潔；可先處理汙漬，再用織物清潔劑清洗，並依材質搭配蒸氣或消毒噴霧。

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