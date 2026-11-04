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當季南瓜一次做出兩道早餐 帶去辦公室當午餐也適合

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南瓜的料理方式相當多元，除了常見的清蒸、烤南瓜，也能製作沙拉、三明治或濃湯。南瓜...
南瓜的料理方式相當多元，除了常見的清蒸、烤南瓜，也能製作沙拉、三明治或濃湯。南瓜料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich ）

AI摘要

文章摘要整理：

文章介紹秋季盛產的南瓜營養豐富，並分享兩道只靠微波爐、約15分鐘就能完成的南瓜早餐，方便當早餐或帶去辦公室當午餐。

秋天是南瓜盛產的季節，南瓜不僅帶有自然甜味，營養價值也相當豐富，含有β-胡蘿蔔素，進入人體後可轉化為維生素A，有助維持皮膚、鼻腔及喉嚨黏膜健康。此外，南瓜也含有膳食纖維、維生素及礦物質，適合納入日常飲食。

南瓜的料理方式相當多元，除了常見的清蒸、烤南瓜，也能製作沙拉、三明治或濃湯。日本媒體「朝時間」分享兩道簡單的南瓜料理，只要利用微波爐加熱，就能做出南瓜蛋沙拉三明治及培根南瓜濃湯，不需要複雜的廚具，約15分鐘即可完成。兩道料理既適合當早餐，也方便事先準備，帶到辦公室當午餐。

一、南瓜蛋沙拉三明治

營養師maiko表示，南瓜的自然甜味搭配奶油，再加入綿密的水煮蛋，鹹甜交織，口感豐富。

準備時間：約15分鐘（不含冷藏時間）｜1人份

材料：

- 吐司2片
- 南瓜150克
- 奶油5克
- 鹽少許
- 雞蛋1顆
- 美乃滋（拌蛋用）1小匙
- 美乃滋（塗吐司用）適量

作法：

1. 南瓜去籽、去瓤，以600瓦微波爐加熱約3分鐘，直到南瓜變軟，再去除外皮。雞蛋放入滾水中煮約8分鐘，取出剝殼。

2. 趁南瓜還熱時，加入奶油和少許鹽拌勻。水煮蛋用叉子壓碎，加入1小匙美乃滋攪拌均勻。

3. 兩片吐司各擠上適量美乃滋，將南瓜泥均勻鋪在其中一片吐司上，再放上拌好的水煮蛋，最後蓋上另一片吐司。

4. 用保鮮膜將三明治緊緊包好，若時間充裕，可放入冰箱冷藏10分鐘以上，讓餡料定型。

二、培根南瓜濃湯

營養師五十嵐由香里表示，想喝熱湯暖暖胃，不一定需要準備果汁機。這道南瓜濃湯只需要一個耐熱碗和微波爐，就能將南瓜壓成泥，加入牛奶調成濃郁湯底，再以味噌增添風味，喝起來香濃順口。

南瓜含有膳食纖維、維生素及礦物質，適合納入日常飲食。南瓜示意圖。（取材自pexe...
南瓜含有膳食纖維、維生素及礦物質，適合納入日常飲食。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

準備時間：約15分鐘｜2人份

材料：

- 南瓜150克
- 培根1片
- 味噌1/2大匙
- 牛奶或豆漿250毫升
- 鹽、胡椒適量
- 乾燥巴西里適量

作法：

1. 南瓜切成一口大小，培根切碎，依序將培根、南瓜放入耐熱碗中，鬆鬆蓋上保鮮膜，以600瓦微波爐加熱5分鐘。

2. 趁南瓜還熱時，用搗泥器或叉子壓碎，盡量將南瓜壓得細緻，方便與牛奶混合。

3. 加入味噌拌勻，再倒入牛奶或豆漿攪拌均勻，以600瓦微波爐再加熱3分鐘，最後以鹽和胡椒調味。

4. 盛入碗中，撒上乾燥巴西里即可。

料理小技巧：南瓜壓得越細，越容易與牛奶融合，濃湯口感也會更滑順。如果不想使用培根，也可以在完成後加入一小撮柴魚片，增添不同風味。

精華 FAQ

  • 文章推薦兩道簡單南瓜料理：南瓜蛋沙拉三明治與培根南瓜濃湯。兩者都以微波爐完成，不需複雜廚具，適合忙碌時快速準備，也能提前做好帶出門。

  • 先把南瓜微波至軟後拌入奶油與少許鹽，雞蛋煮熟壓碎後加美乃滋拌勻，再夾入吐司中。若先冷藏定型，口感會更穩定也更方便攜帶。

  • 這道濃湯只要耐熱碗和微波爐即可，將南瓜加熱後直接壓泥，再加入牛奶或豆漿與味噌調味。南瓜壓得越細，湯越滑順，完成後還可加柴魚片增添風味。

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