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洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

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洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

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洗衣在家庭用電中佔據一定比例的費用，申請時間電價並避免在尖峰時段洗衣，長期下來能...
洗衣在家庭用電中佔據一定比例的費用，申請時間電價並避免在尖峰時段洗衣，長期下來能節省不少電費。洗衣示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI摘要

文章摘要整理：

專家指出，洗衣若避開傍晚尖峰並善用離峰電價，再搭配冷水清洗、洗滿再洗與自然晾乾，可在不必熬夜的情況下有效節省電費。

電費不斷上漲之際，很多人開始想各種辦法節約能源，除了透過設定恆溫器、安裝百葉窗、更換LED燈泡等方式節電，洗衣服的時間點也很重要。Southern Living報導，洗衣約佔整個家庭能源費用的5%，看似微不足道，但累積整年下來也很可觀。了解不同時段洗衣的電費差異，並透過申請時間電價、選擇節能洗衣機等方式，就能有效節省電費。

電力公司在尖峰時段會對用電客戶收取更高費用，通常是下午4點到9點，因為傍晚到晚上電網負載最高，大部分家庭在這一時段開燈、準備晚餐，以及洗衣等家事，根據天氣狀況，可能還需要開暖爐或空調。

尖峰時段可能會因為季節和地點而有些差異。在冬季，有些電力公司早上9點以前也會收取較高費用，因為人們會在出門前一直開著暖爐；而在佛州，因為要開冷氣，夏季的尖峰時間可能是從中午到晚上9點。如果不確定自己居住地的尖峰時段，可以查看公用事業公司的時間電價，避免在尖峰時段洗衣服，每個月就能在電費帳單上省下幾塊錢。

大多數電力公司會在午夜時段提供電費大幅折扣，可能降低30%以上，不過沒有人會想要半夜2點起床洗衣服，所以可以利用非尖峰時段，例如早上或晚上8、9點以後洗衣服，就能省電費。或者安排在周末洗衣服，因為周末辦公室和工廠都關門，很多公用事業公司會提供較低的用電費率。

除了調整洗衣時間，還有其他方法可以省電，首先要記得向電力公司申請時間電價，才能實際省下費用，電力公司會提供所在地區各時段的電價，就能知道何時電費最高、何時較低。如果洗衣機和烘衣機較舊，建議升級成節能家電，獲得能源之星（Energy Star）認證的家電，省電效果最佳。

其次，建議用冷水清洗大部分衣物，以減輕熱水器負擔，將水加熱消耗的能源，約佔洗衣機能源消耗的90%。並且應該等洗衣機裝滿衣物後再開始洗，因為分多次清洗少量衣物明顯會消耗更多能源。最後，烘衣機的耗電量約為洗衣機的六倍，所以盡量選擇自然晾乾衣物，以減少能源消耗。

精華 FAQ

  • 因為多數地區的下午4點到9點屬於用電尖峰，電力公司會提高費率。此時家家戶戶常同時開燈、煮飯、使用空調，洗衣成本自然較高。

  • 可選擇非尖峰的早上、晚上8點或9點後，以及周末洗衣。很多電力公司在午夜到清晨提供折扣，周末也常因工廠與辦公室停工而費率較低。

  • 可申請時間電價、升級Energy Star節能家電，並以冷水洗大多數衣物、等洗衣機裝滿再洗。若能盡量自然晾乾，還可避免烘衣機高耗電。

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