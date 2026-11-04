我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普慘敗 共和黨到2032無法翻身？

共和黨慘敗後川普面臨5大棘手抉擇

義大利警方借助AI 追回價值2億元失竊文物

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2024年秋季，義大利警方運用人工智慧（AI）分析一場熱門古董展上拍攝的照片，並...
2024年秋季，義大利警方運用人工智慧（AI）分析一場熱門古董展上拍攝的照片，並確認其中一幅油畫正是20年前從拉奎拉（L'Aquila）附近一間教堂遭竊的藝術品。示意圖。路透

AI摘要

文章摘要整理：

義大利警方以AI比對古董展照片，成功辨識出一幅失竊20年的「聖阿格尼絲」油畫，凸顯SWOADS在追查藝術犯罪上的成效。

2024年秋季，義大利警方運用人工智慧（AI）分析一場熱門古董展上拍攝的照片，並確認其中一幅油畫正是20年前從拉奎拉（L'Aquila）附近一間教堂遭竊的藝術品。

義大利的藝術犯罪調查單位「文化遺產保護憲兵隊」（TPC），自2023年起便開始運用AI演算法來辨識遭竊的藝術品與文物。他們使用的平台名為「被盜藝術品偵測系統」（SWOADS），由2023年加入藝術犯罪小組的資訊工程師拉皮卡沃利（Salvatore Rapicavoli）所研發。

英國廣播公司（BBC）報導，2024年10月，義大利警方前往帕爾馬國際古董展（Mercanteinfiera），這一擁有40年歷史、吸引來自全歐洲參展商的展覽會展開調查。當執法人員將照片上傳至藝術犯罪資料庫時，SWOADS系統標註了一張年輕女子手持卷軸的影像。這幅油畫與一幅17世紀的「聖阿格尼絲」（Saint Agnese）畫作極為相似，儘管以肉眼觀看並非完全一致；該畫曾被盜自拉奎拉的小鎮蘇爾莫納（Sulmona）的一座小教堂。在過去20年間，原作中聖阿格尼絲懷抱的小羊已被覆蓋，改畫為一幅寫有拉丁文的卷軸；然而SWOADS成功辨識出作品中隱藏的視覺指紋（visual fingerprints），包括色調與輪廓之間的對應相似之處。

拉皮卡沃利以AI科技解決藝術犯罪問題的目標已取得成功，SWOADS迄今追回了超過300件大型畫作與雕像，以及16萬5000餘件硬幣、信件與勳章等小型文物；這些文物的總價值超過2億美元，至於那幅「聖阿格尼絲」肖像畫，已歸還給遭竊的教堂，但竊賊至今仍未落網。

精華 FAQ

  • 警方將帕爾馬古董展拍到的照片上傳資料庫後，由SWOADS比對出一幅看似不同的油畫，並從色調與輪廓等視覺指紋確認其為失竊作品。

  • SWOADS是由2023年加入藝術犯罪小組的資訊工程師拉皮卡沃利研發，主要用AI演算法辨識遭竊的藝術品與文物，協助警方追查失物。

  • 截至目前，SWOADS已協助追回超過300件大型畫作與雕像，以及16萬5000餘件硬幣、信件和勳章等小型文物，總價值逾2億美元。

義大利

上一則

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

下一則

勤洗手、水要喝夠…出國防腹瀉便祕 10招護腸胃

延伸閱讀

談藝／10餘幅印象派名畫 紐約估拍出5億元天價

談藝／10餘幅印象派名畫 紐約估拍出5億元天價
談藝／古埃及木乃伊肖像畫 修復後首次出國展出

談藝／古埃及木乃伊肖像畫 修復後首次出國展出
激爭65分鐘落槌 莫內「鳶尾花」5000萬歐元拍出、創法國紀錄

激爭65分鐘落槌 莫內「鳶尾花」5000萬歐元拍出、創法國紀錄
學生示威變暴力 義大利祭「父母代賠原則」AI揪蒙面鬧事

學生示威變暴力 義大利祭「父母代賠原則」AI揪蒙面鬧事

熱門新聞

美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

2026-10-30 22:25
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21
豆腐含有蛋白質，若想補充每日所需營養相當適合作為料理主食。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Laura oliveira）

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

2026-10-28 20:40

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作