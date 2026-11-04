義大利警方借助AI 追回價值2億元失竊文物

2024年秋季，義大利警方運用人工智慧（AI）分析一場熱門古董展上拍攝的照片，並確認其中一幅油畫正是20年前從拉奎拉（L'Aquila）附近一間教堂遭竊的藝術品。示意圖。路透

AI摘要 文章摘要整理： 義大利警方以AI比對古董展照片，成功辨識出一幅失竊20年的「聖阿格尼絲」油畫，凸顯SWOADS在追查藝術犯罪上的成效。

2024年秋季，義大利 警方運用人工智慧（AI）分析一場熱門古董展上拍攝的照片，並確認其中一幅油畫正是20年前從拉奎拉（L'Aquila）附近一間教堂遭竊的藝術品。

義大利的藝術犯罪調查單位「文化遺產保護憲兵隊」（TPC），自2023年起便開始運用AI演算法來辨識遭竊的藝術品與文物。他們使用的平台名為「被盜藝術品偵測系統」（SWOADS），由2023年加入藝術犯罪小組的資訊工程師拉皮卡沃利（Salvatore Rapicavoli）所研發。

英國廣播公司（BBC）報導，2024年10月，義大利警方前往帕爾馬國際古董展（Mercanteinfiera），這一擁有40年歷史、吸引來自全歐洲參展商的展覽會展開調查。當執法人員將照片上傳至藝術犯罪資料庫時，SWOADS系統標註了一張年輕女子手持卷軸的影像。這幅油畫與一幅17世紀的「聖阿格尼絲」（Saint Agnese）畫作極為相似，儘管以肉眼觀看並非完全一致；該畫曾被盜自拉奎拉的小鎮蘇爾莫納（Sulmona）的一座小教堂。在過去20年間，原作中聖阿格尼絲懷抱的小羊已被覆蓋，改畫為一幅寫有拉丁文的卷軸；然而SWOADS成功辨識出作品中隱藏的視覺指紋（visual fingerprints），包括色調與輪廓之間的對應相似之處。

拉皮卡沃利以AI科技解決藝術犯罪問題的目標已取得成功，SWOADS迄今追回了超過300件大型畫作與雕像，以及16萬5000餘件硬幣、信件與勳章等小型文物；這些文物的總價值超過2億美元，至於那幅「聖阿格尼絲」肖像畫，已歸還給遭竊的教堂，但竊賊至今仍未落網。