飛機上追極光 到明年4月是最佳季節 航線、選位有訣竅

挪威羅弗敦群島拍攝的北極光。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 想追北極光不必只在地面守候，選擇飛越北極圈的國際航班，並掌握9月至隔年4月的夜間時段、月相與座位位置，就有機會在機上欣賞極光。

想欣賞北極光，不一定要在冰天雪地中等待，搭乘飛機也有機會從萬呎高空目睹這場自然奇景。旅遊雜誌Travel + Leisure指出，只要選對飛行航線、季節、時間及座位，就有機會在機艙窗外欣賞極光，尤其是飛越北極圈的國際航班，更值得列入考慮。

報導指出，北極光通常出現在北緯60至75度地區，包括挪威 、瑞典、芬蘭、俄羅斯北部、加拿大北部、冰島 及格陵蘭 ，也有機會在阿拉斯加北部及蘇格蘭觀賞。想從飛機上追極光，最好選擇飛越北極圈的長途航班，例如美國洛杉磯飛往芬蘭赫爾辛基，或加拿大多倫多飛往挪威奧斯陸，這些航線都會經過適合觀賞極光的高緯度地區。

9月至4月是最佳季節

觀賞極光必須在天色黑暗時進行，因此秋季、冬季及春季是較理想的時段，通常以每年9月至隔年4月為佳。北極地區夏季日照時間長，部分地區甚至不會完全日落，降低觀賞機會。

除了季節，航班時間也很重要。報導建議選擇深夜航班，最好在午夜前後1至2小時飛行，此時天空通常最為黑暗，而且機艙燈光多半已調暗，可減少窗戶反光對觀賞視線的影響。

月相同樣是影響觀賞條件的因素。滿月時月光較強，可能降低極光的可見度，因此新月或娥眉月期間，通常更適合安排追光行程。

選對座位 避免機翼遮擋

座位選擇也有訣竅。由於極光主要出現在北方天空，旅客應選擇朝北一側的靠窗座位。若飛機朝東飛行，建議坐在左側；若朝西飛行，則選擇右側。此外，最好避開機翼附近的座位，選擇機翼前方或後方，以免機翼遮擋窗外視線。

高空觀賞極光的優勢

報導指出，從飛機上觀賞極光也有其限制，旅客只能透過舷窗看到部分天空，無法像在地面一樣享有360度全景視野。

不過，高空觀賞的優勢在於飛機位於雲層上方，遠離城市燈光及其他光害，天空視野通常更加清晰，極光也可能呈現更鮮明的色彩，不易受到地面雲層及天氣影響。選對航線與飛行時間，搭飛機本身也可能成為追逐極光的特別體驗。