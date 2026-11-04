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整理包／5年不見「007」電影 下一任龐德為何選不出來？

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上一代龐德扮演者的丹尼爾克雷格。（路透資料照片）
上一代龐德扮演者的丹尼爾克雷格。（路透資料照片）

「007」系列電影在丹尼爾克雷格（Daniel Craig）以2021年的「007：生死交戰」（No Time to Die）告別後，接班人選遲未公布。亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）接手創意主導權，並由丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導下一部電影，選角傳聞持續延燒。

如今，新任龐德選角已進入最後一輪試鏡，卡倫透納（Callum Turner）、傑克洛登（Jack Lowden）等人受關注；而在龐德女郎方面，前任演員崔娜帕克斯（Trina Parks）則推薦席德妮史威尼（Sydney Sweeney），同樣掀起話題。

新片進度／產權易手、選角進入最後階段

007新片的變動不只在於主角換人，也涉及系列電影創意主導權的轉移。丹尼爾克雷格在2021年上映的「007：生死交戰」（No Time to Die）後宣布不再出演龐德；2025年，系列電影創意控制權由長期製作人麥可威爾森（Michael G. Wilson）及芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）轉交亞馬遜米高梅工作室。

亞馬遜米高梅隨後宣布，由「沙丘」（Dune）導演丹尼維勒納夫執導下一部007電影。製片人艾米帕斯卡（Amy Pascal）與大衛海曼（David Heyman）先前表示，會先完成劇本並確定導演，再進行卡司遴選。電影上映日期尚未公布。

到了2026年11月，選角已進入最後一輪試鏡，卡倫透納、傑克洛登等人被點名，但片商尚未正式公布新任龐德。

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歷代龐德／七位演員、不同銀幕時代

詹姆士龐德（James Bond）在電影系列中由多位演員演出。依照維基百科，統計名單包括史恩康納萊、大衛尼文、喬治拉贊貝、羅傑摩爾、提摩西達頓、皮爾斯布洛斯南及丹尼爾克雷格，共七位。

新任龐德／卡倫透納、傑克洛登受關注

新任007人選尚未公布，外界點名的演員包括曾演出「怪獸與葛林戴華德的罪行」（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）卡倫透納、曾演出「敦克爾克大行動」（Dunkirk）的傑克洛登、曾演出「咆哮山莊」（Wuthering Heights）的雅各艾洛迪（Jacob Elordi）以及曾演出「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）亨利卡維爾（Henry Cavill）等人。不同人選的消息來源與可信程度並不相同：有人獲影壇前輩公開支持，有人曾傳出收到邀約，也有人只是被媒體或影迷列入討論名單。

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上代龐德／丹尼爾克雷格以「生死交戰」告別

丹尼爾克雷格是第七位電影龐德演員，也是目前最近期的一代。他從2006年「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）開始演出詹姆士龐德，之後陸續主演「007量子危機」（Quantum of Solace）、「007：空降危機」（Skyfall）、「007：惡魔四伏」（Spectre），以及2021年的「007：生死交戰」（No Time to Die），共演出五部系列電影。

「007：生死交戰」是克雷格最後一次飾演龐德。他在電影上映後宣布不再回歸，讓系列電影面臨新一代主角交接問題。接班人選此後持續成為外界焦點，從亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）、亨利卡維爾，到雅各艾洛迪、卡倫透納及傑克洛登，都曾被列入傳聞名單。

2025年系列電影創意控制權轉交亞馬遜米高梅工作室，並確定由丹尼維勒納夫執導下一部作品；到了2026年11月，選角已進入最後一輪試鏡，但片商仍未正式公布新任龐德。克雷格卸任後的空缺，至今仍是007系列最受關注的問題之一。

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下個女郎／席德妮史威尼獲前輩推薦

新一代龐德女郎人選方面，是曾在1971年「金剛鑽」（Diamonds Are Forever）演出的崔娜帕克斯，公開推薦席德妮史威尼擔任下一任龐德女郎。

帕克斯是影史首位非裔龐德女郎，她認為新一代007電影中的女性角色，應具備獨立自主、能掌控自身性魅力等特質。她看好史威尼的原因，包括曾嘗試多種類型演出、能掌握自己的性感形象，以及具備才華與好萊塢經典風格。

席德妮史威尼被看好接班龐德女郎。(路透)
席德妮史威尼被看好接班龐德女郎。(路透)

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