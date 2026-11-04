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搭飛機「噴香水」很失禮？空服員：密閉機艙恐讓乘客頭痛、噁心

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搭飛機噴香水示意圖。（圖／AI生成）
搭飛機噴香水示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

專家與空服員提醒，搭機時在機艙內噴香水或其他香氛噴霧，可能引發他人頭痛、噁心甚至呼吸不適，建議登機前少量使用，長途航班最好完全避免。

搭飛機時噴香水或古龍水，究竟是否失禮？資深空服員建議，旅客最好在抵達機場前適量使用香水，切勿在機艙內補噴，長途航班甚至可以完全不使用香氛產品，避免影響其他乘客。

旅遊媒體Travel + Leisure指出，香水是許多人日常生活的一部分，但自己喜歡的氣味，不見得能被鄰座旅客接受。尤其飛機機艙空間狹小，乘客長時間坐在彼此附近，無法像在一般公共場所一樣，隨時離開氣味來源。

對部分旅客而言，濃烈香味不只是令人不舒服，還可能引發頭痛、噁心，甚至呼吸困難。

資深空服員馬丁尼茲（Aura E. Martinez）表示，過量使用香水或古龍水可能顯得不夠體貼。她指出：「乘客長時間坐得非常靠近，對香味敏感的人，無法輕易走開，也不能打開窗戶。」

馬丁尼茲表示，在登機前適量使用香水，與登機後在機艙內噴灑，是完全不同的情況。她不建議旅客在機艙或洗手間使用香水、古龍水、定型噴霧及其他有香味的噴霧產品。

她解釋，當有人在機艙內噴灑香水或其他氣霧產品時，會立即形成濃縮的氣味雲，迅速擴散到周圍乘客身邊。附近旅客可能還沒意識到發生什麼事，就已經吸入氣味，噴霧也可能附著在座椅、衣物，甚至食物及飲料上。

●乘客投訴氣味怎麼辦？

如果有乘客投訴其他人身上的香水味，空服員會視情況處理。如果有人正在機艙內噴灑香氛產品，機組人員可以禮貌要求對方停止使用；如果乘客是在登機前已經噴過香水，則可能在座位允許的情況下，協助受到影響的乘客更換座位。

空服員也會留意受香味影響的乘客是否出現咳嗽、噁心或呼吸困難等症狀，必要時可能需要醫療協助。

馬丁尼茲表示，機組人員通常會低調且尊重地處理這類情況，因為使用香水的乘客可能根本不知道，自己的氣味已經對他人造成如此大的影響。

●長途航班最好不噴香水

至於香水使用多少才算過量？馬丁尼茲的建議很簡單，就是「愈少愈好」。如果旅客希望搭機時保留香味，可以在抵達機場前少量使用，但不要在飛行途中再次補噴，也不需要為了讓香味持久而事先大量噴灑。

她特別建議，搭乘長途航班時，最好完全不使用香水。她說：「理想情況下，香味應該停留在自己的個人空間內，而不是讓整排乘客都知道你的存在。」

精華 FAQ

  • 因為機艙空間密閉且座位距離近，香味會快速擴散，讓鄰座乘客難以迴避；對氣味敏感者，還可能造成頭痛、噁心，甚至呼吸困難。

  • 建議在抵達機場前少量使用即可，登機後不要在機艙或洗手間補噴香水、古龍水或其他有香味的噴霧，以免影響周圍乘客。

  • 空服員通常會先禮貌勸阻正在噴香氛的人停止使用；若是登機前殘留的味道，則可能在座位允許時協助不適乘客換位，必要時安排醫療協助。

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