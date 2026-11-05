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整理包／賣房賣車住郵輪被趕下船 奧德賽號停航「養老夢」怎麼續

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奧德賽號郵輪在柬埔寨停航，業者稱，受伊朗衝突影響，燃油價格上漲導致營運成本過高。...
奧德賽號郵輪在柬埔寨停航，業者稱，受伊朗衝突影響，燃油價格上漲導致營運成本過高。(路透)

美國住宅型郵輪「奧德賽號」(Villa Vie Odyssey)原以三年半環球航程招攬長住乘客，讓退休族把郵輪當成移動的家。但因為燃油成本暴漲，船方10月27日在柬埔寨暫停營運，203名乘客被迫下船；據CBS報導，船隻已由債權人(貸款方)接管；消息稱船將移往新加坡，未來可能拍賣。營運公司Villa Vie Residences(下稱Villa Vie)創辦人彼得森(Petterson)說，仍有30至90天重整時間。

退休後想搭郵輪環遊世界，有人花數十萬美元買下長住船艙，有人每年搭乘近200天，宛如到「養老院」住一陣子。這些案例呈現了海上生活的吸引力，也帶出現實問題：郵輪是否真的比退休住宅或養老院便宜？當營運、醫療出現變化，乘客如何承擔風險？

缺油錢停航 203住戶限時7小時下船

住宅型郵輪奧德賽號從2024年10月展開三年半的環球航程，乘客可購買或租用船艙，長期住在船上。2026年2月底伊朗戰爭爆發後，燃油成本上升逐漸成為營運壓力。Villa Vie表示，過去每間船艙每月平均燃油成本約1800美元，近期在亞洲部分地區升至6000至8000美元；公司每月營運成本已增加約50%，達300萬元。紐時報導，公司曾試徵每月1500美元燃油附加費，約70%住戶拒付；彭博則稱，公司提議每月另收500美元。

直到10月底，Villa Vie宣布暫停營運，奧德賽號停泊在柬埔寨西哈努克港，203名住戶必須在7小時內下船，返國或是在當地居住，而船上原有156名船員。知情人士指出，曾有169名住客承諾追加投資買回郵輪，但貸款方拒絕提供融資，收購計畫告吹。據CBS取得的內部文件顯示，郵輪抵達柬埔寨前至少三個月，就已陷入財務困境。

👉燃油暴漲344% 美國郵輪奧德賽號突停航柬埔寨 200乘客受困

👉受困柬埔寨的「奧德賽號」已由債權人接管 將前往新加坡拍賣

把家搬上郵輪 她的環遊世界夢

2025年6月，南加州退休婦人Sharon Lane把家搬上郵輪。當時77歲的她賣掉大部分家當，花費超過20萬美元購買奧德賽號長住艙房，原本打算在船上生活15年，或直到船舶使用年限結束。

但實際生活與原先想像逐漸出現落差。現年78歲的Lane因健康問題已在2026年8月離船，登船時間約15個月。她表示，船上的餐食減少、停靠港口變少，有時船隻長時間停留海上；近幾個月，Villa Vie也多次要求乘客額外支付燃油費。

Lane離船後回到橙縣，因為她已賣掉大部分家當，住處陳設相當簡單。她的部分朋友仍留在船上，停航後突然增加的住宿及其他支出，讓這些乘客面臨壓力。Lane也表示，部分朋友沒有收到業者所稱的住宿協助。

👉南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

👉住郵輪1年 花費或低於中高端退休住宅

退休後住郵輪 這筆帳怎麼算？

來自懷俄明州的保羅和琳恩原本希望乘坐奧德賽號郵輪環遊世界，但他們被迫在柬埔寨下船...
來自懷俄明州的保羅和琳恩原本希望乘坐奧德賽號郵輪環遊世界，但他們被迫在柬埔寨下船。(路透)

終身居住 買的是艙房使用權

奧德賽號的艙房怎麼買？據公司文件，「艙房所有權」起價約13萬至44萬美元，另加月費；終身方案單人34萬9999美元，但買到的並不是房產。官網寫明，居民可使用並享用艙房，期限到船舶營運壽命為止，並可轉讓轉售。

據路透報導，懷俄明州的Lynn與Paul Montoya夫婦買艙花了17.9萬美元，月費約6000美元，住了17個月；佛州的Joel Greiff告訴CBS，他付了35萬美元，10月1日登船，約26天後船就停航。

住客投入的金錢還拿得回來嗎？目前船已由貸款方接管，尚未排定出售；彼得森說，若沒有新投資人，船最終會出售，所得依負債比例分給債權人與艙房擁有者，他並稱居民依定義是公司股東。但不少居民並不樂觀：Paul 說「不期待拿回任何錢」，Greiff說已接受可能拿不回這筆錢。但比起損失的金錢，Lynn更捨不得的是郵輪上的社群生活，「我們結識了許多非常棒的人」。

作為對照，據Genworth旗下CareScout 2024年調查，加州輔助生活社區的年費中位數約8.8萬美元（約每月7350美元），費用含日常起居協助；郵輪則不提供長期照護。

👉懷州夫婦賣家當住郵輪17個月 燃油飆漲停航 退休環遊世界夢碎

👉看懂郵輪收費 避免帳單爆表

一年搭200天 她把郵輪當養老院

南加州華人尤琴(Kim)是另一種郵輪退休生活的例子。她並未購買住宅型郵輪的長住艙房，而是透過一般郵輪行程，長時間在海上生活。她表示，最多時一年有近200天都在郵輪上度過；近10年來，她多半獨自出行，固定選擇公主郵輪，以累積會員點數、取得優惠價格。

尤琴認為，郵輪提供餐飲、住宿與娛樂服務，不必頻繁打包行李，也不必每天採買、煮飯或清潔。她形容自己是去「海上養老院住一陣子」。她也會留意促銷行程，甚至購買郵輪公司股票，取得股東福利，以降低長期搭乘的成本。

不過，長時間搭乘郵輪仍有額外支出。以她前往夏威夷16天行程為例，兩人入住內艙房，基本艙房費約2500至3000美元；每人另須準備至少1000美元雜費，其中Wi-Fi每天約20美元、小費每天約18美元。若她獨自入住雙人房，單人就須支付約2700美元艙房費。

尤琴提醒長者，郵輪上的突發看診可能產生高額費用，因此她會攜帶基本藥品，出發前完成例行體檢及牙科檢查。她指出，長者應事先準備「不施行心肺復甦術意願書」(DNR)，讓醫療人員在發生緊急狀況時能依照當事人意願處理。

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長輩需要的醫療 郵輪能全包？

住在船上，最怕身體不舒服。Villa Vie官網說一般看診免費，例行或持續性就醫另外收費。奧德賽號的醫療中心與海事醫療公司Vikand合作，能做緊急處置，必要時轉診上岸。

麻煩的是保險。官網寫明，公司不接受Medicare或退伍軍人事務部(VA)給付，建議居民自購醫療旅行險。而據財經網站24/7 Wall St.文章，原版Medicare(紅藍卡)在船離開美國港口超過6小時後，就不再給付。若遇上病情送上岸，直升機後送在美國境內約2萬至5萬美元，國際約4萬至10萬美元。

自費看病有多貴？南加華人Peter周在一般郵輪上昏倒，醫護替他抽血、供氧、輸液，在醫護室待了12小時，帳單共17388.68美元，直接刷在登船時留下的信用卡上。

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