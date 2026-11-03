專業廚師教「延長食材保鮮期」：香蕉、馬鈴薯別放一起

香蕉、番茄、菠菜、洋蔥示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 面對食材價格波動，廚師們分享多種保鮮技巧，包括避開乙烯來源、控制濕氣與溫度，並依不同食材採取通風、避光或冷藏等方式延長保存期。

美國食品價格持續波動，加上通膨及燃料成本上升，如何延長食材保存期限、減少食物浪費，成為家庭節省開支的重要方法。赫芬頓郵報近日訪問多名廚師，分享蔬果、肉類、麵包、乳製品及乾貨的保存技巧，包括香蕉 應遠離其他蔬果、馬鈴薯要避光，以及莓果不要事先清洗等，避免食材提早腐壞。

香蕉、洋蔥是催熟元凶

密西根州伯明罕市Daxton Hotel行政主廚Rece Hogerheide指出，許多人習慣將買回來的蔬果直接放進原包裝，但塑膠袋容易累積水氣及乙烯氣體，加速食材成熟及腐爛。他建議，部分蔬果應取出原包裝，改用通風容器保存。

其中，香蕉是乙烯氣體的主要來源，應避免放在其他蔬果旁邊。洋蔥也會加速周圍食材老化，尤其不宜與馬鈴薯放在一起。

新澤西州Montclair市Dry Goods Refillery負責人Rachel Garcia建議，馬鈴薯先放入紙袋，再將紙袋放進密封容器，利用紙張吸收水分，避免馬鈴薯受潮。

華盛頓特區The Duck & The Peach主廚Katarina Petonito則提醒，馬鈴薯應放在陰暗櫥櫃，遠離烤箱等熱源，避免光線及高溫影響保存。

葉菜類 鋪紙巾維持脆度

葉菜類同樣需要注意通風。Hogerheide建議，將葉菜放進較大的容器，不要擠壓堆疊，並在容器底部鋪上紙巾，每隔幾天更換一次，吸收凝結水氣，維持蔬菜脆度。

至於番茄，Petonito建議不要放進冰箱，因為低溫可能讓番茄質地變得粉粉的，影響口感。她還建議，可以在水果與果梗連接處貼上膠帶，延長新鮮度。

Garcia則分享，胡蘿蔔、芹菜、蘿蔔及柑橘類水果可以浸泡在水中保存；花椰菜則像鮮花一樣，切掉底部後，將莖部浸入約1英吋深的水中。

不過，莓果不能比照辦理。草莓、覆盆子等水果不要事先清洗，應放入密封容器冷藏，食用前再清洗。紐約Amali餐廳行政主廚Alex Tubero解釋，藍莓表面有一層天然白色果粉，具有防水作用，若事先浸泡清洗，反而會破壞這層保護屏障，讓水分進入果實。