「帶孩子搭飛機」該準備什麼？空服員：不用昂貴玩具也能一路安撫
空服員建議親子搭機時，與其依賴昂貴玩具，不如準備孩子熟悉的零食、玩偶、毯子與離線娛樂，並在登機前適度放電以降低哭鬧。
AI摘要
文章摘要整理：
空服員建議親子搭機時，與其依賴昂貴玩具，不如準備孩子熟悉的零食、玩偶、毯子與離線娛樂，並在登機前適度放電以降低哭鬧。
帶孩子搭飛機，如何避免哭鬧、讓旅程更順利？空服員分享親子搭機經驗，家長不需要準備昂貴玩具，而是帶上孩子熟悉的零食、最愛的玩偶及居家用品，讓他們在陌生環境中保有安全感，也建議家長事先下載影片、準備著色本及蠟筆，以免機上娛樂設備或網路無法使用。
Travel + Leisure報導，曾任達美航空空服員的蒙迪（Rene Mondy）表示，她推薦家長攜帶孩子平時喜歡的物品，尤其是熟悉的零食上機。她指出，機上的點心及科技娛樂設備不一定適合每個孩子，家長不應完全依賴航空公司的服務。
蒙迪說，機上Wi-Fi可能故障，孩子也可能對機上播放的影片毫無興趣，因此著色本、白紙、蠟筆或其他熟悉的活動，都能發揮作用。
一名西南航空空服員建議，家長可帶上孩子熟悉的毯子、填充玩偶，或事先將喜歡的電影下載到平板電腦。她指出，對年幼乘客而言，長時間被限制在充滿陌生人的機艙內，可能令人感到害怕，加上飛行時耳朵會受到氣壓變化影響，因此任何能帶來安慰的物品都值得準備。
另一名聯合航空空服員爸爸則分享家中的「飛行儀式」：他讓孩子每次出遊都帶著一隻專門旅行才會出現的鳥造型填充玩偶，搭配孩子喜歡的零食，讓搭飛機成為期待的事情。他也將這些物品與獎勵制度結合，孩子表現良好時才能獲得。
文章也建議，家長可在登機前讓孩子適度消耗體力，並以溫和方式溝通，降低情緒失控的機會，必要時也可向空服員尋求協助。
空服員建議優先帶孩子平時就熟悉的零食、玩偶、毯子，或家中常用的小物，因為這些物品能在陌生機艙裡提供安全感，比昂貴玩具更實用。 因為機上 Wi-Fi 可能失靈，播放內容也不一定合孩子口味，航空公司提供的點心與設備未必適合每個孩子，所以家長最好自備多種備案。 文章建議登機前先讓孩子適度消耗體力，並用溫和方式溝通行程；若途中仍有不適或狀況，家長也可及時向空服員尋求協助。
精華 FAQ
空服員建議優先帶孩子平時就熟悉的零食、玩偶、毯子，或家中常用的小物，因為這些物品能在陌生機艙裡提供安全感，比昂貴玩具更實用。
因為機上 Wi-Fi 可能失靈，播放內容也不一定合孩子口味，航空公司提供的點心與設備未必適合每個孩子，所以家長最好自備多種備案。
文章建議登機前先讓孩子適度消耗體力，並用溫和方式溝通行程；若途中仍有不適或狀況，家長也可及時向空服員尋求協助。
上一則
HOA月費漲價高達2500元 屋主喊「付不起」房屋恐遭收回
下一則