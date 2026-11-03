「帶孩子搭飛機」該準備什麼？空服員：不用昂貴玩具也能一路安撫

帶孩子搭飛機示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 空服員建議親子搭機時，與其依賴昂貴玩具，不如準備孩子熟悉的零食、玩偶、毯子與離線娛樂，並在登機前適度放電以降低哭鬧。

帶孩子搭飛機，如何避免哭鬧、讓旅程更順利？空服員分享親子 搭機經驗，家長不需要準備昂貴玩具，而是帶上孩子熟悉的零食、最愛的玩偶及居家用品，讓他們在陌生環境中保有安全感，也建議家長事先下載影片、準備著色本及蠟筆，以免機上娛樂設備或網路無法使用。

Travel + Leisure報導，曾任達美航空 空服員的蒙迪（Rene Mondy）表示，她推薦家長攜帶孩子平時喜歡的物品，尤其是熟悉的零食上機。她指出，機上的點心及科技娛樂設備不一定適合每個孩子，家長不應完全依賴航空公司的服務。

蒙迪說，機上Wi-Fi可能故障，孩子也可能對機上播放的影片毫無興趣，因此著色本、白紙、蠟筆或其他熟悉的活動，都能發揮作用。

一名西南航空空服員建議，家長可帶上孩子熟悉的毯子、填充玩偶，或事先將喜歡的電影下載到平板電腦。她指出，對年幼乘客而言，長時間被限制在充滿陌生人的機艙內，可能令人感到害怕，加上飛行時耳朵會受到氣壓變化影響，因此任何能帶來安慰的物品都值得準備。

另一名聯合航空空服員爸爸則分享家中的「飛行儀式」：他讓孩子每次出遊都帶著一隻專門旅行才會出現的鳥造型填充玩偶，搭配孩子喜歡的零食，讓搭飛機成為期待的事情。他也將這些物品與獎勵制度結合，孩子表現良好時才能獲得。

文章也建議，家長可在登機前讓孩子適度消耗體力，並以溫和方式溝通，降低情緒失控的機會，必要時也可向空服員尋求協助。