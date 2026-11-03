睡前吃根香蕉幫助入眠 但要「選對時間點」吃才有效

香蕉富含鎂和維生素B6等營養素，能幫助放鬆身心和促進睡眠，但最好在睡前一至兩小時吃才可能有助眠成效。香蕉示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Mr. Pugo）

AI摘要 文章摘要整理： 香蕉雖非治療失眠的萬靈丹，但在睡前1到2小時適量食用，可能透過色胺酸、B6、鎂與鉀等營養素，幫助放鬆並提升睡眠品質。

如果睡不好，不妨試試睡前吃根香蕉 ，香蕉富含鎂和維生素B6等營養素，有助於放鬆身心和促進睡眠，而想收到這些成效，要在對的時間吃香蕉，Health報導，最好的時間點是在睡前一至兩個小時前吃一根香蕉，這個時間點可以讓身體有足夠的時間分解和吸收香蕉中的營養素。

一項研究指出，香蕉糖含量高，可能導致血糖暫時升高，因此如果太接近就寢時間才吃香蕉，恐導致能量激增。

雖然香蕉可能無法治療嚴重的睡眠問題，但香蕉能改善睡眠情況是有科學原理的，主要有四項根據。第一是香蕉內有能製造睡眠荷爾蒙的色胺酸（tryptophan），那是能協助製造血清素（serotonin）和褪黑激素（melatonin）這兩種重要睡眠激素的胺基酸。

血清素能讓人感覺愉快，也能調節睡眠、胃口和情緒，褪黑素透過告訴大腦和身體放慢節奏來調節睡眠-覺醒週期，也就是降低體溫和血壓，為睡眠做好準備。

一項研究發現，含有色胺酸的食物如香蕉和牛奶 ，可能可以幫助人們更快入睡且睡得更沉，成熟的黃色香蕉有最多色胺酸，過熟的棕色香蕉則有較多褪黑激素，但香蕉不會有足夠的色胺酸讓人立刻想睡。

第二是維生素B6和碳水化合物促進睡眠荷爾蒙分泌。香蕉中的維生素B群和碳水化合物也有助於人體轉化色胺酸，這可能會進一步提升睡眠荷爾蒙的生成。一根中等大小的成熟香蕉含有約0.4毫克的維生素B6，相當於每日維生素B6需求的25%。維生素B6能幫助身體將色胺酸轉化為血清素，最後再分解為褪黑激素。

一根香蕉通常有25克碳水化合物，碳水化合物會提高血糖值，並觸發胰島素的釋放，從而使更多的色胺酸到達大腦，這種作用也有助於改善血清素和褪黑激素的分泌，對良好的睡眠非常重要。

香蕉富含鎂，這種礦物質有助於放鬆身心、促進睡眠，也能舒緩神經和肌肉，讓人感到更放鬆和困倦。吃一根成熟的香蕉能提供每日所需的鎂5%；一項研究發現，每天吃500毫克的鎂補充劑能幫助增加褪黑激素的分泌，補充鎂也有助於降低皮質醇含量，那是一種壓力激素，能讓人感覺更清醒。

最後是香蕉中的鉀能幫助緩解肌肉痙攣，一份香蕉即可提供每日鉀需求量的約9%。鉀是一種電解質，能幫助肌肉、心臟和細胞運作，電解質失衡會導致睡眠問題，吃香蕉正是補充電解質的一種方法。

一項研究指出，攝取足夠的鉀能藉由放鬆肌肉和避免夜間肌肉痙攣來改善睡眠品質，肌肉痙攣可能會讓人難入睡或維持睡眠。