整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看

肖戰(左)、姜妍主演「小城良方」，劇中上演一段女追男的感情戲。（愛奇藝國際版提供）

男星肖戰主演的中國醫療劇「小城良方」，11月1日在愛奇藝提前迎來大結局，收官前夕站內熱度突破1萬，成為2026年愛奇藝第三部達成此成績的劇集。

肖戰在劇中褪去偶像光環，飾演跌落人生谷底的神經外科醫師，為求演出逼真，不僅大幅減重，更苦練手術縫合。然而，該劇雖然網路熱度亮眼，電視收視與實際播放表現卻引發不同解讀，加上跨科手術、醫療用藥等情節遭質疑不符專業。從大結局收視與觀眾口碑、肖戰演技突破，到醫療專業爭議，一次整理「小城良方」暴紅背後的五大看點。

「小城良方」大結局播出 觀眾評價如何？

愛奇藝熱度破萬 大結局前再創佳績

「小城良方」11月1日在愛奇藝透過付費加更提前迎來大結局，央視八套則預計11月4日播出最後一集。該劇在10月31日愛奇藝站內熱度突破1萬，成為2026年平台第三部達成這項成績的劇集，收官前再度引發關注。

不過，平台熱度與電視收視仍有差異。該劇播出期間酷雲即時收視率峰值曾突破3%，但根據10月底統計，前20集酷雲平均收視率約1.66%，前18集中國視聽大數據（CVB）平均收視率約1.38%。由於央視尚未播畢，最終全劇平均收視仍待確認。

豆瓣開分8.0 觀眾讚溫暖治癒

「小城良方」在豆瓣開分8.0，據11月初報導，已有超過23萬人參與評分。部分觀眾肯定該劇沒有一味追求醫療職人劇的緊張刺激，而是將重點放在東北小城的人情溫度、角色成長與生命故事。

但也有觀眾認為，劇中部分醫療情節缺乏專業性，或對肖戰的演技表現提出不同看法。即使愛奇藝熱度突破萬點，網路上仍出現關於實際播放成績、收視表現與平台熱度是否相符的討論。

收視峰值破3% 廣告湧入

開播7天 愛奇藝熱度衝破9600

「小城良方」改編自小說「飛刀」，由肖戰飾演神經外科醫師劉錚亮。該劇宣布10月21日開播後，預約量迅速突破100萬，微博待播劇集相關排行榜登上第一，展現肖戰的粉絲號召力。該劇在央視八套播出期間，酷雲即時收視率峰值突破3%，首日表現更創下近五年現代劇新高，成為近期備受關注的電視劇之一。

網路平台表現同樣亮眼。該劇在愛奇藝開播初期熱度便突破9000，播出第七天進一步衝破9600，顯示觀眾追劇熱情持續升溫。

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70支廣告 50品牌搶搭肖戰熱潮

除了收視與網路熱度，「小城良方」的廣告招商成績也相當突出。劇集開播前四集就吸引28支廣告，獲得八大品牌合作，刷新愛奇藝平台年度開局招商紀錄，顯示肖戰的人氣具有強大的商業吸引力。

隨著劇情推進，品牌合作持續增加。根據10月28日報導，該劇後續廣告合作數已突破70個，超過50個品牌合作，從開播初期的密集廣告投放，到播出後持續吸引品牌加入，反映市場對劇集曝光效益的期待。

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劇情亮點：天才醫師跌谷底 跳脫傳統職人劇

肖戰倪大紅「老少CP」互懟圈粉

「小城良方」跳脫傳統醫療劇的菁英敘事，肖戰飾演的神經外科醫師劉錚亮，原本是前途看好的醫界菁英，卻因醫療事故跌落人生谷底，被迫返回東北老家，在小城生活中重新尋找行醫的初心。

劇中一大亮點，是肖戰與資深演員倪大紅的對手戲。兩人一老一少，互動充滿火藥味，從言語交鋒到生活上的摩擦，既有長輩與晚輩的代溝，也有令人會心一笑的幽默。兩人被觀眾形容為「老少CP」，互懟橋段成為追劇話題。

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女追男、三度熱吻 感情線吸睛

除了與倪大紅的逗趣互動，肖戰和大他5歲的姜妍上演的「女追男」感情線，也為「小城良方」增添浪漫色彩。姜妍飾演個性豪爽的殯葬用品店老闆艾辰，遇上因醫療事故陷入低潮的劉錚亮後，主動展開追求。面對艾辰直球告白，劉錚亮卻冷淡拒絕，兩人一冷一熱的性格反差，製造不少笑料。

其中一場霸氣壁咚戲更意外成為話題。姜妍拍攝時用力過猛，竟把肖戰身後的牆板撞破，讓她當場傻眼，肖戰則幽默安慰，化解尷尬。隨著劇情推進，艾辰在第13集主動獻吻，也讓原本封閉內心的劉錚亮逐漸卸下防備。兩人從相互碰撞到逐漸靠近，劇情安排三度熱吻與「初吻即離別」的情感轉折，相關話題流量突破2億。

相較於過往強調醫療技術與生死搶救的職人劇，「小城良方」穿插東北生活喜劇與感情戲，使這部劇不只聚焦手術台上的生死考驗，也描寫失意者如何重新面對人生。

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苦練縫合200張豬皮 肖戰暴瘦甩偶包

從「陳情令」到「藏海傳」 這次不當帥氣男神

肖戰過去主演多部人氣戲劇，角色多以俊朗外型、鮮明氣質及強烈的主角魅力受到關注。

2019年，他憑藉古裝劇「陳情令」中的魏無羨暴紅，以瀟灑不羈、重情重義的少年形象圈粉無數。2021年「斗羅大陸」中，他飾演努力修煉、逐步成長的唐三，延續熱血少年路線。

2023年「玉骨遙」中，肖戰化身清冷孤傲的時影，展現仙俠劇男神氣質；同年「夢中的那片海」則讓他走出古裝，飾演充滿理想與衝勁的北京青年肖春生。

2025年「藏海傳」中，肖戰飾演背負家仇、隱忍謀略的藏海，角色雖然經歷苦難，仍保有沉穩、精緻的古裝主角形象。

然而，這次在「小城良方」中，肖戰不再是意氣風發的少年英雄、清冷仙君或運籌帷幄的謀士，而是滿臉鬍渣、神情憔悴，甚至因心理創傷無法拿起手術刀的失意醫師。從外型到人物性格，都與過往角色形成強烈對比。

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暴瘦9公斤 素顏鬍渣扮落魄大叔

為了貼近劉錚亮經歷重大挫折後的狀態，肖戰刻意放下偶像包袱，呈現角色身心俱疲的模樣。

據報導，他為戲減重18斤（約9公斤），並以近乎素顏的妝容、凌亂髮型及鬍渣示人，搭配厚重羽絨服、略顯佝僂的姿態，塑造失去昔日光彩的醫師形象。

尤其在東北寒冷的雪地場景中，肖戰縮著脖子、雙手插進口袋，眼神疲憊而黯淡，與過去螢幕上的俊朗形象形成反差。

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肖戰手術動作獲醫師肯定

除了外型改變，肖戰也為醫師角色投入專業訓練。據報導，他在開拍前反覆使用200多張豬皮練習縫合，從持針器姿勢、下針角度到縫合技巧，力求貼近醫師實際操作習慣。

劇組也邀請76位醫學顧問參與劇本審查及拍攝指導。北京大學國際醫院神經外科主任醫師路長宇曾肯定肖戰的持針器操作符合規範，劇中急救臍帶脫垂的橋段，也獲得婦產科醫師讚賞。

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劇情漏洞多？網紅醫師質疑反挨告

跨科手術、偏方治鼻炎 細節掀論戰

儘管肖戰的專業動作受到肯定，「小城良方」仍因部分劇情引發爭議。劇中神經外科醫師跨科主刀泌尿手術、手術衣無菌操作等橋段，遭部分觀眾質疑不符醫療規範；也有醫護網友認為，劇情已交代相關授權程序，不應斷章取義。

爭議在10月底升級。微博網紅醫師「白衣山貓」批評劇中開顱手術資格、醫學術語及甲硝唑磨粉治鼻炎等情節不專業，甚至可能誤導觀眾。

製作方上海檸萌影視10月30日委託律師提告，指控對方散布不實言論、損害商譽，並澄清劇中醫師執業手續已辦妥，甲硝唑偏方也被設定為錯誤示範。

「白衣山貓」則認為提告不合理，表示保留法律追訴權。雙方交鋒使話題衝上熱搜第一，也讓外界討論：影視作品能否接受尖銳的專業批評，以及合理評論與侵害商譽之間的界線。

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