退休族斷捨離清單 整理師點名7樣物品不必勉強囤積：生活更自由

退休後的斷捨離不只是清理雜物，更是將物品還原為記憶的載體，將空間釋放為人生下半場的舞台。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI摘要 文章摘要整理： 整理師建議退休族趁生活轉換期，檢視並捨棄7類不再需要的物品，包括職場服裝、重複廚具、舊文件與家具，讓居家空間更清爽自由。

退休 後生活步調改變，不再需要為工作、家庭聚會及日常通勤準備大量物品，正是重新整理居家空間的好時機。整理師建議，退休族應趁人生進入新階段，重新檢視家中物品，7類物品可以優先捨棄。

1. 上班服裝及皮鞋

NEAT Method紐奧良分店負責人Felicia Schimpf表示，退休後已不再需要大量商務服裝，可以告別大部分西裝、長褲及正式皮鞋，只保留少數應付特殊場合，其餘則可捐贈或寄賣。她建議，衣櫃應留給現在真正經常穿著的衣物。

2. 廚房用品與餐具

The Uncluttered Life共同創辦人Cathy Orr指出，隨著生活時間累積，許多家庭會囤積多套相同廚具及餐具。退休後應清除重複及很少使用的物品，只保留足夠供家人和少數客人使用的數量，讓廚房空間更整潔。

過去招待客人或特殊節日使用的精緻瓷器、水晶餐具，也可能已經多年沒有派上用場。Orr指出，這些物品或許曾經在家庭聚會中扮演重要角色，但退休後可以過得更自由，不必為了保留傳統而繼續囤積。

3. 隨行杯及便當盒

過去每天上班需要自備午餐、攜帶咖啡，家中可能累積不少隨行杯及便當盒。Schimpf建議，只留下一到兩個最喜歡的款式，其餘可以捐贈，騰出空間迎接新的生活習慣，例如在家使用陶瓷杯享用咖啡。

4. 不再感興趣的休閒用品

退休後雖然有更多時間培養興趣，但不代表過去購買的所有嗜好用品都需要保留。Schimpf建議，先確認自己現階段真正想投入的活動，例如瑜伽或園藝，再整理已經失去興趣的用品。

她表示，如果已經不想再從事十字繡等活動，就不必勉強保留相關材料，可以轉送孫子女或捐給當地手工藝材料店。

5. 多年累積的舊文件

帳單、銀行對帳單、保險資料及其他文件，往往是長年累積下來最難整理的物品。Szakaly表示，部分紀錄確實需要保存，但其他已經不再需要的文件，可以安全銷毀。

她建議，整理前先詢問會計師、律師或財務規劃師，確認哪些文件應該保留、哪些可以碎紙處理。尤其涉及住址、銀行帳戶等個人資料的文件，更不能直接丟進垃圾桶。

6. 過期藥與醫療器材

處方藥及非處方藥都可能隨時間累積，藥櫃裡也可能藏有早已過期或不再需要的藥物。Szakaly建議定期檢查藥櫃及儲藏空間，過期或不需要的藥品應透過適當的藥品回收管道處理。

另外，仍可使用的醫療器材，也可以捐給接受相關物資的當地機構。保持藥品及醫療用品整齊，有助於需要時快速找到物品。

7. 不再適合的家具

部分退休族會縮小居住空間或搬家，原本的大型家具可能已不適合新住所。Orr建議，可以考慮處理多餘書桌、客房家具，以及大型餐桌和椅子。

她表示：「不必為了填滿每個角落而擺放家具。」這些物品可以捐給慈善機構，或轉送給剛開始獨立生活、需要家具布置住家的年輕人。