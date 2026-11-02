不是酒精 這種常見飲品與「胰臟癌」有關 1周只喝2次也有風險

有研究發現，胰臟癌的誘發因子，可能與日常飲品有關。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 多項研究顯示，常見的含糖或人工甜味劑汽水，可能與胰臟癌風險上升相關，即使每周只喝2次也不容忽視，專家建議以更健康飲品替代。

當提到癌症 風險時，大家往往先聯想到酒精或戒菸，但腫瘤 科專家卻拋出了一道警訊——某種極為普遍、看似無害的日常飲料，竟悄悄與被譽為「癌王」的胰臟癌拉上了關係，即便每周僅飲用兩次也存在風險。

胰臟癌之所以可怕，在於它極其隱蔽，早期幾乎沒有任何蛛絲馬跡，往往要到腹痛、體重暴跌或黃疸出現時才被察覺，此時癌細胞 多半已擴散開來。幸運的是，相較於其他癌症，胰臟癌仍相對少見，且科學家對其誘發因子的了解正不斷增多。除了年齡與家族病史等無法改變的因素外，吸菸、肥胖及第二型糖尿病均屬可控風險。

而近年來，學者們更將焦點鎖定在我們日常的飲食與飲品習慣上。其中，有一種廣受歡迎的飲品引起了研究人員和腫瘤科醫師的共同關注；而且，可能導致健康風險增加的攝入量，或許比你預想的要低。

達特茅斯健康中心（Dartmouth Health）乳癌腫瘤科醫師瑪麗·錢伯林（Dr. Mary Chamberlin）先前接受「Parade」雜誌採訪時表示，在50歲前戒除飲用含糖或添加人工甜味劑的碳酸飲料（如一般汽水與低卡汽水），能減少人體攝取已知致癌物或慢性發炎的誘發因子。

一項名為「新加坡華人健康調查」的研究追蹤了6萬524名成年人長達14年，結果發現每周飲用兩次或以上軟性飲料的人，罹患胰臟癌的風險比完全不喝的人高出87%；相對地，果汁則未顯示出顯著關聯。

研究人員補充指出，該項調查屬於觀察性研究，顯示的是關聯性而非因果關係，且該組受訪者平均每周飲用約五次汽水。

此外，另一項來自羅斯威爾帕克綜合癌症中心（Roswell Park Comprehensive Cancer Center）的研究，透過比較213名胰臟癌患者與852名非患者，發現每天飲用一份或以上普通可樂的人，罹患胰臟癌的機率高出55%。

專家分析，含糖飲料可能引發肥胖、胰島素抵抗及慢性發炎，這些均與癌症的發生密切相關。

不過，由於胰臟癌總體發病率較低，相對風險的增加反映在個人整體罹癌機率上的增幅依然有限。醫師建議可將汽水替換為無糖氣泡水、草本茶或純水。

同時，希望之城（City of Hope）腫瘤與血液科醫師談婷婷（Dr. Tingting Tan）也提醒，50歲以上民眾應定期進行癌症篩檢。由於目前一般人群尚無胰臟癌的常規篩檢項目，若有家族病史者，建議諮詢醫師是否需要進行額外監測。