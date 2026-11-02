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女子買下收租房以為穩賺不賠 還沒收到租金先收4萬元罰單

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一名女子在拉斯維加斯買了房子，沒想到因房屋未獲許可進行短期租賃，讓女子還沒賺到租...
一名女子在拉斯維加斯買了房子，沒想到因房屋未獲許可進行短期租賃，讓女子還沒賺到租金就先收到罰單。房屋出租示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Aaron Sousa）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：女子買下拉斯維加斯短租屋，未收租先遭4.15萬元罰單。
  • 重點二：房屋原本已無證經營，市府調查後依每日500元開罰。
  • 重點三：專家提醒買短租物件前，先查許可是否有效且可否轉讓。

一名女子在拉斯維加斯買了房子，房屋廣告宣稱那是一套絕佳的房屋，每個月可透過短期出租獲得可觀的租金，結果她還沒賺到半分錢，先收到市政府送來的4萬元罰單，原因是她購買的房子先前就已經在經營無證出租，專家建議在購買被標示為經營中的出租物業前，務必先了解是否取得許可且許可是否能轉讓。

Moneywise引述FOX5的報導，該名女子去年8月買下房子，廣告說這是棟可帶來可觀月收入的絕佳房屋，當時已在經營短期出租，有租客居住，結果女子買下房屋後收到的卻是拉斯維加斯市政府開出的4萬1500元罰單。這名買家說，她不知道市府在2024年9月接獲投訴後，已對該出租業務提出調查。

市政紀錄顯示，執法部門曾於10月通知女子停止出租，執法人員還傳喚調閱了11月至1月的租客訊息；市政文件顯示，市政府最初根據每天500元、超過80天的預訂量計算出4.15萬元的罰款。

屋主的律師說，屋主已遵照所有停止營業的要求，希望罰款金額能根據實際出租時間扣減，屋主她從未收到任何租金收入，不得不賣掉房子來支付罰款。

拉斯維加斯市政府對Moneywise說此案已和解。根據提供的和解文件，屋主的欠款金額在9月29日減少了6500元，總計3萬5千元。

屋主的律師在提交給市政府的文件中提到，這並非屋主擅自進行無證經營的案例，屋主買的時候房子就已經在經營這類活動，並被宣傳為合法穩定的租金收入來源。

買賣雙方的房地產經紀人則持不同說詞。買方的經紀人說，他有提醒買家要確認房屋有獲得市政府許可；賣方的經紀人則說，她並未撰寫網路上的物件廣告，她也不認識買方。兩人的說詞都已提交至內華達州房地產署（Nevada Real Estate Division）。

市政府對於類似案件在執法上並未展現太多同情心。2024年，拉斯維加斯一名屋主被罰18萬元，市政府一天算5百元，共360天，房屋還被放留置權，雖然屋主的律師稱是租客刊登的廣告，但當時的市長古德曼（Carolyn Goodman）說屋主需站出來並對自己的房產負責。

根據拉斯維加斯的短期租賃規定，在當地若將房屋出租給租客，若天數少於31天則需要營業執照，獲得許可的房屋必須滿足幾項相關條件，包括屋主需在租客入住期間全程住在房屋內、房屋內臥室不能超過三間、房屋與任何其他短期出租房屋的距離必須至少為660英尺，與度假飯店的距離必須至少為2500英尺等。

相關規定並未提到許可是否能隨房屋買賣轉移給新屋主，因此對房屋感興趣的買家應直接詢問市政府。內華達州房地產署說，州內各城市的規定各異，有時可能差異很大，他們建議買家在購買任何房產之前進行徹底了解，尤其是在考慮將房產用於短期出租時。

無論住在哪裡，若要購買在廣告中被標示為出租房屋的物件前應先採取以下步驟。第一是向當地政府索取書面確認，確認是否有有效的許可證，以及該許可證是否能轉讓，接著是詢問是否有任何未結案的違規執法案件，最後是自行確認分區和任何業主協會的規定，而非依賴房源資訊。

精華 FAQ

  • 因為她買下的房子在交易前就已被用於無證短期出租，市府接獲投訴後展開調查，認定違規行為延續到她接手後，因此開出4.15萬元罰單。

  • 市府是依每天500元、累計超過80天的預訂與出租情況來估算，先算出4.15萬元罰款，之後在和解文件中又把欠款減少6,500元。

  • 應先向地方政府索取書面確認，查明是否有有效許可及能否轉讓，再確認有無未結案違規案件，最後自行檢查分區與社區規定，不要只信房源廣告。

租金 租客 罰單

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