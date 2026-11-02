3小時太趕、10小時太久 華人桃園機場轉機陷入選擇困難

在美華人網友因轉機無法入境台灣，只能留在桃園國際機場轉機區，卻在3小時與10小時的轉機航班之間陷入選擇困難。圖為桃園機場免稅商店。示意圖。(桃園機場公司提供)

AI摘要 文章摘要整理： 一名在美華人因無法入境台灣，只能在桃園機場轉機區停留，對3小時與10小時航班猶豫不決，最終改選6小時並含貴賓室的班次。

轉機時間太短怕逛不夠，停留太久又擔心體力不支，該如何選擇？一名持中國大陸護照 、沒有入台證的在美華人 「隽永的小辣椒」近日在小紅書 發文，表示自己無法入境台灣，只能留在桃園國際機場轉機區，卻在3小時與10小時的轉機航班之間陷入選擇困難。

「隽永的小辣椒」表示，自己十分期待經過台灣，即使只能停留在機場，也想把握難得機會好好逛逛、品嘗美食及購買伴手禮。不過，她將獨自搭乘長途航班，還要面對行李與時差問題，擔心10小時過於漫長；若只留3小時，又怕扣除下機、轉機檢查與前往登機門的時間後，根本來不及仔細探索機場。

部分網友認為，桃園機場轉機區有餐廳、免稅店、文創商品、書店、主題候機室、免費淋浴間及休息空間，第一次造訪者可以吃牛肉麵、滷肉飯、車輪餅，並選購鳳梨酥、蛋捲等台灣伴手禮。也有人推薦參觀故宮文創商店、體驗書法或預約手作活動，認為10小時未必無聊。

「隽永的小辣椒」預計清晨6時左右抵達，原本擔心商店尚未營業，多名網友則分享，大部分免稅店與部分餐廳清晨已經開門，早班轉機仍有不少選擇。若能使用貴賓室，還可在逛累後用餐、洗澡或休息，較容易消化漫長的候機時間。

不過，更多人認為10小時對無法入境的旅客而言仍然過長。曾在桃園機場停留7至10小時的網友表示，長途飛行後通常十分疲憊，即使眼前有不少美食，也未必有體力與胃口逐一品嘗；商店販售的商品重複度不低，來回逛過幾次後，剩餘時間可能難以打發。

至於3小時，有人認為足以吃一餐、喝杯飲料並購買伴手禮，也有人擔心若前段航班延誤，實際可運用時間會被大幅壓縮。經過比較後，「隽永的小辣椒」最終找到轉機6小時的航班，並附帶貴賓室使用資格，成功在3小時與10小時之間取得折衷。她表示，目前對安排相當滿意，未來也會再分享實際轉機體驗。