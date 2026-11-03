立冬養生必做3件事 「進補3寶」吃餃子最應景

中國民間有「立冬不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的俗語，反映立冬吃餃子的傳統習俗。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 文章說明立冬到來代表冬季開端，建議透過吃餃子、整理居家保暖用品、晴天外出活動與適量食補，幫助身心迎接寒冷季節。

立冬 是24節氣中的第19個節氣，代表冬季開始，傳統上有萬物收藏、休養生息的意涵。古人將立冬分為三候，包括水開始結冰、土地逐漸凍結，以及野雞等鳥類活動減少，而今年的立冬落在11月7日（六），北半球多數地區正是秋天或即將入冬的時節。

立冬不代表會立即進入寒冬，而是提醒人們隨著天氣轉涼，適時增添衣物、調整作息與飲食，傳統上建議立冬之後要做三件事，為接下來的冬季做好身心準備。

1. 吃一頓熱騰騰的餃子

中國民間有「立冬不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的俗語，反映立冬吃餃子的傳統習俗。餃子外形與耳朵相似，因此衍生出吃餃子可以避免耳朵受凍的說法。立冬前後天氣轉涼，吃一頓熱騰騰的餃子，既能補充熱量，也能增添節日氣氛。如果不方便自己包，選購冷凍水餃也很方便，可選擇個人喜愛口味，注意均衡飲食，避免過量攝取油脂。

2. 整理居家環境 準備過冬用品

立冬前後可檢查家中的衣櫃、冰箱與儲物空間，整理冬季衣物、棉被及日常食材，提前做好保暖準備。傳統上也有趁著天氣晴朗，將棉衣、被褥拿出來曬太陽的習慣，有助於保持乾爽。現代家庭不必大量囤積蔬菜，但可適量準備耐保存的食材，並檢查電暖器、電熱毯等保暖用品是否齊全正常，讓居家環境更舒適。

3. 選擇晴朗天氣外出活動

天氣許可時，可趁著晴朗、無風的日子外出散步、曬太陽，或與家人到戶外走走。立冬後日照時間逐漸縮短，適度活動有助於維持身體活動量，也能避免因天冷而長時間待在室內。外出時應依氣溫增減衣物，尤其留意頭部、頸部及手腳的保暖。年長者與孩童可選擇較溫暖的時段活動，並依自身體力調整運動時間。

立冬後日照時間逐漸縮短，適度活動有助於維持身體活動量，也能避免因天冷而長時間待在室內。(路透)

立冬建議吃的3種食物

立冬飲食講究順應季節變化，除了餃子，羊肉與白蘿蔔也是常見的應景食材。餃子可搭配豬肉、白菜等餡料，提供蛋白質及蔬菜營養；羊肉富含蛋白質與鐵、鋅等營養素，適合煮湯或燉煮，搭配薑片、白蘿蔔等食材，增添風味；白蘿蔔含有水分、膳食纖維及維生素C，可用來燉湯、煮菜或涼拌，幫助增加蔬菜攝取。

立冬進補不必一味追求大魚大肉，應依個人健康狀況選擇食材，控制油脂與鹽分，並搭配多樣化飲食，才能兼顧營養與健康。